20+ человек рассказали о книге, которая перевернула их мир и разделила жизнь на «до» и «после»

А меня бесят книги без самоиронии. Особенно с философским подтекстом. Бесит самолюбование.

Бесит Уилки Коллинз.

Лучше уж бульварную прозу читать, она хоть не претендует ни на что.

А вот Пратчетту можно простить любой пафос, и не соглашаться с его философией (или с тем, что нуга должна исчезнуть из шоколадных конфет), и всё равно любить. Прекрасный сказочник в состоянии непреходящей ярости, по воспоминаниям Нила Геймана.