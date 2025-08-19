А еще портрет дориана грея, оставаясь довольно моложавым по наружности , дают на 7 -10 лет меньше, прошел уже нпверное 4 круга из 7 кругов ада, что дальше? Кинжал в сердце?
20+ человек рассказали о книге, которая перевернула их мир и разделила жизнь на «до» и «после»
Некоторые книги цепляют так, что после них уже не можешь смотреть на мир по-старому. В этой подборке — книги для самопознания, которые не только помогли читателям переосмыслить мир, но и вдохновили на позитивные перемены в жизни.
- «Путь художника» Джулии Кэмерон. Эту книгу мне подарила подруга еще тогда, когда я мучилась, работая бухгалтером, а в свободное время проектировала интерьеры. Методика, описанная в книге, и каждое слово, которым Джулия делится с читателем, день за днем разворачивали меня к тому делу, которым я теперь занимаюсь. Я больше не бухгалтер, я дизайнер. Лучшее, что есть в моей библиотеке из психологической литературы. © Елена Красовская / Литрес
- «Комплекс Золушки» Колетт Даулинг. Прочитала эту книгу в молодости: работала тогда официанткой, была в разводе и с ребенком на руках. Мать считала меня бесполезной, а отец хотел сплавить замуж. Книга дала мне понять, что я сама отвечаю за свою жизнь. Это было 50 лет назад. В итоге я получила ученую степень и провела всю свою жизнь, занимаясь любимым делом. © PlentyPossibility505 / Reddit
- «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте. Эта книга научила меня важному: можно оставаться собой, несмотря ни на что. Главная героиня Джейн прошла через столько испытаний, но ни разу не предала свои принципы. Книга дала мне понять, что можно жить и «принадлежать самой себе». Я часто поддаюсь влиянию окружающих, но после этой книги я стала стараться быть тверже. Джейн для меня — пример, к которому хочется стремиться. © trailname / Reddit
- В свои 35 моим любимым занятием была прокрастинация. Смыслы потеряны, вокруг хаос, внутри пустота. Я, мое мировоззрение и мир в целом перевернулись с ног на голову, когда я прочла эту книгу. Она объяснила, как я сама себе запрещала жить, радоваться; помогла задуматься о качестве своих мыслей; научила наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Читаю ее второй раз и на этот раз уже более вдумчиво. Это о книге «Ловушка счастья. Перестаем переживать — начинаем жить», автор — врач Расс Хэррис.
- Почитайте записки о кочевой жизни Риты Голден Гельман. Она развелась после брака длиной в несколько десятилетий, изучала антропологию, а затем провела остаток жизни, путешествуя по миру в одиночку. Для меня было невероятно вдохновляющим читать, как эта женщина в свои 50 лет строит новую жизнь. © allcoll / Reddit
- «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Замечательная книга! Можно восхищаться бесконечно мужеством и женственностью героини книги, при этом после прочтения сама набираешься мужества и начинаешь даже легче воспринимать любые проблемы и трудности жизни. В книге тесно соприкасаются честность, обман, любовь, радость и горе. Она призывает во что бы то ни стало добиваться своих целей и идти к исполнению своих заветных желаний, ведь нет ничего невозможного, если очень сильно захотеть этого. © sillvergirll / Литрес
- Не одна книга, а целая серия — «Плоский мир». Она помогла ответить на такие важные для меня вопросы, как «кто я?» и «как я вижу мир?» Особенно зацепил Сэм Ваймс и идея «воинствующей порядочности». Я до сих пор помню речь Витинари Ваймсу, в которой он говорит о том, что мир — это море зла; где-то более глубокое, где-то более мелкое, а такие люди, как Ваймс, собирают маленькие плоты и говорят: «Вот что правильно». © cavsa2 / Reddit
- «Бойцовский клуб». Не из-за какого-то великого послания или чего-то в этом роде. Я купил эту книгу в аэропорту, прямо перед посадкой на самолет, когда мне было 17. Она одна дала толчок моей любви к чтению во взрослом возрасте. Я понял, что если у меня есть с собой книга, я могу пойти куда угодно и никогда не буду одинок. Тогда я считал Чака П. гением, а теперь он меня раздражает. Но все, что я прочитал с тех пор, и многие решения, которые я принял в жизни, обусловлены тем, что в последнюю минуту перед рейсом я схватил этот томик. © PatSwayzeInGoal / Reddit
- «Граф Монте-Кристо». Прочитал в 10 классе, и сюжетная линия, в которой Дантес проводит 20 лет в тюрьме, учится и выходит на свободу каким-то сверхчеловеком, так меня впечатлила, что мне захотелось изучать философию и математику. Прошло пару лет, и я все еще каждый день читаю научные, философские и математические труды. © RobertACH5 / Reddit
- «Никогде» Нила Геймана. Я был одним из тех детей, которые, прочитав «Гарри Поттера», не читали ничего другого по крайней мере лет пять. Библиотекарь в моей школе убедила меня попробовать прочесть какую-нибудь другую книгу, и я схватил «Никогде». Когда библиотекарь с улыбкой сказала: «О нет, только не это», — я понял, что книга мне понравится. Нил Гейман по-прежнему мой любимый автор, а «Никогде» — любимая книга. Этот писатель научил меня тому, как важно читать разные произведения, а не только то, что он написал. А еще «Никогде» научила меня никогда не прекращать мечтать. © MaesterKupo / Reddit
- «Моби Дик» был и остается книгой, меняющей жизнь. Я читал ее 13 раз, и каждый раз она радикально меняет мое мировоззрение в положительную сторону. Когда я читал ее впервые, она мне не понравилась. Осознание пришло только около полутора лет спустя, когда я увлекся философией; тогда все сложилось так, что мне пришлось вернуться к книге. В итоге я написал свою дипломную работу по ней. © Proof_Self9691 / Reddit
- Этот роман я прочла буквально за ночь! Как только закончила, сразу набрала номер мамы. С ней я не разговаривала больше года: она так и не смогла принять в семью моего мужа. Мы проболтали до утра и попрощались со слезами на глазах. Это о книге «Отсутствие Анны».
Цветы для Элджернона, это о мыши ? Книга которая не забывается уже больше 40 лет
- «Цветы для Элджернона». Во-первых, эта книга потрясла меня эмоционально. Во-вторых, ответила на некоторые важные для меня экзистенциальные вопросы. Я осознала следующее: каким бы ни был человек, он никогда не сможет угодить всем. Люди всегда найдут повод тебя не любить. © Маша Черницкая / Яндекс. Кью
- «Морской волк» Джека Лондона, которого я прочел в юности. Я не знаю, как объяснить тот эффект, который книга на меня оказала, кроме того, что она помогла мне примирить мою агрессию и мою человечность. © LiftUni / Reddit
- «По ком звонит колокол». Я бросил школу, у меня не было друзей, я ненавидел и одновременно целыми днями жалел себя... Эта книга заставила меня осознать, насколько мелочно все время заботиться только о себе и насколько большой вокруг мир. Она позволила мне понять такую вещь: не делай что-то просто потому, что тебе хочется, а делай то, что будет хорошим поступком. И перестань бояться всего на свете. © foxsix / Reddit
- «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры. Когда я подростком впервые прочитала ее, глубокий философский подтекст этой книги что-то во мне перевернул. Она действительно сыграла решающую роль в формировании моего взгляда на любовь и литературу. Любовь как философия. Литература как нечто, что может развиваться и бросать вам вызов. У меня даже нет своего экземпляра дома, потому что когда я даю эту книгу кому-то почитать, то мне никогда ее не возвращают. © scoobyduhh / Reddit
- «К востоку от рая» Джона Стейнбека. Автор прекрасно объяснил то, о чем я думал все это время: каждый человек каждый день делает выбор, быть ему добрым или злым. © KyoshiWarrior90 / Reddit
- «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. Я тяжело работала и плохо спала. Как-то меня неожиданно отправили в поездку через всю страну, чтобы посидеть на двухчасовом совещании. Перед отъездом прихватила эту книгу и в итоге читала ее непрерывно — в полете, всю ночь в отеле, до и после совещания, на обратном пути. Вернулась домой, снова не смогла заснуть и продолжила читать. Я закончила книгу где-то в 3 часа ночи, а затем уснула и проспала сутки. Это одно из лучших когда-либо написанных произведений. Она стала проводником, вдохновившим уйти со старой работы и начать новую карьеру. © SoothingDisarray / Reddit
- «Кафка на пляже» Харуки Мураками. Не думал, что книга может так повлиять на человека, пока не прочел эту. На тот момент меня уже несколько лет терзали чувства из-за неудачных отношений. Ничто из того, что я пробовал, не помогало мне их пережить. Это влияло на мое творчество — я не мог создать ничего, что, как мне казалось, могли бы оценить другие. Когда я дочитал последнюю страницу и закрыл книгу, все это вдруг всплыло на поверхность и просто улетучилось. Я почувствовал душевный покой. Я понял, что снова живу ради себя. © SolidGoldOwl / Reddit
- «В ожидании варваров» Дж. М. Кутзее. Эта книга изменила мой взгляд на то, кого мы воспринимаем «чужаками». Она научила меня стараться смотреть на вещи и с точки зрения людей, которые порой крайне отличаются от меня. © CrrackTheSkye / Reddit
- «Грозовой перевал». Моя девушка заставила прочитать эту книгу, потому что, по ее словам, главный герой — вылитый я. И была права. Я понял, что сделаю все возможное, чтобы не быть таким злым и жестоким, понял, что не хочу превращаться в Хитклиффа, что не хочу стать озлобленным стариком, а хочу прожить жизнь без сожалений, пользуясь любым шансом, который увижу, чтобы обрести счастье.
- Чтение книги «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя на втором курсе магистратуры сделало меня невероятно усердным в учебе. Я прекратил прокрастинировать, подтянул учебу и получил самые высокие оценки, которые у меня когда-либо были в колледже. Я начал рассматривать любую задачу как небольшую гору, на которую нужно взобраться, а затем и преодолеть с терпением и спокойствием. Я научился лучше справляться со стрессом. Сейчас мне 30, но я все еще чувствую себя более дисциплинированным, возможно, благодаря именно этой книге. © Dontevenwannacomment / Reddit
- «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки. Серия книг однозначно стоящая! Прочесть я бы рекомендовал каждому. И не только тому, кто сбился с пути или ищет напутствие по жизни. Мотивация колоссальная. Даже если ты просто живешь, плывешь по течению, то после книги ненароком задумываешься, а твое ли все это? Может, стоит что-то поменять в своей жизни? На многие полезные вещи наталкивает прочитанное. Я лично уже многое изменил. © vk_578442240 / Литрес
- Эта книга помогла мне пережить болезненное расставание, лишившее меня всего. Как и героиня романа, я отчаянно цеплялась за отношения, добиваясь восхищения. А после прочтения я сфокусировалась на себе, а не на своей потере. Это о романе «Театр» Моэма.
Комментарии
А меня бесят книги без самоиронии. Особенно с философским подтекстом. Бесит самолюбование.
Бесит Уилки Коллинз.
Лучше уж бульварную прозу читать, она хоть не претендует ни на что.
А вот Пратчетту можно простить любой пафос, и не соглашаться с его философией (или с тем, что нуга должна исчезнуть из шоколадных конфет), и всё равно любить. Прекрасный сказочник в состоянии непреходящей ярости, по воспоминаниям Нила Геймана.