20+ фото, разницу на которых видно даже с другой планеты

Изобретение фотоаппарата позволило нам сравнивать прошлое и настоящее, не упуская деталей. Глядя на снимки, мы можем наглядно убедиться в том, как меняет человека новая стрижка, как быстро растут питомцы и как влияют на внешний вид потерянные или набранные килограммы.

«Это мы до и после свадьбы»

«Мне 40, и я решился на новую стрижку. Теперь уверен в себе, как никогда!»

Стало в 1000 раз лучше! © cmeleep / Reddit

«Дочка до и после первого дня в школе. Она выглядит так, будто побывала в аду и вернулась»

«Старый диван до и после перетяжки. У него началась новая, красочная жизнь!»

«Это я в 18 лет — до того, как мне диагностировали сахарный диабет, и в 30, когда я взяла его под контроль»

«Гера — королева Недоволишна — в детстве и сейчас»

«Слева — фото моей бабушки, наслаждающейся прогулкой по Венеции до материнства. Справа — фото в том же месте несколько лет спустя, но уже с сыном»

«Я долго был в депрессии и ничего не хотел делать. Моя кухня до и после большой уборки. Горжусь собой»

«Это я без парика и в нем»

Чувак, ты помолодел лет на 15! © Buccoman_21 / Reddit

«Кеды, которым 12 лет, по сравнению с новыми»

«Я — бывшая гимнастка. Набрала 9 кг и наконец-то полюбила свое тело»

«Мой прадедушка и я с разницей в 100 лет»

«Разница атмосферного давления на высоте от 4,2 км до 160 м над уровнем моря»

«Слева — то, каким вижу себя я, справа — каким меня видит ИИ»

«Я описал себя chatgpt и попросил его нарисовать меня на основе этого описания — вышло первое изображение. Затем я начал новый чат, загрузил свою фотку и попросил ИИ описать меня. Затем я использовал это описание как подсказку для другого рисунка».

«Правильное питание, спорт и развод — и вот как выглядит счастливая и здоровая мать-одиночка!»

«Я родилась с ресницами разного цвета»

«Серебряная брошь за $ 8. Ей просто нужна была хорошая чистка»

Фото с разницей в 22 года

«Я на сносях. Слева — мой обычный вид, справа — когда я пытаюсь хоть пару часов выглядеть хорошо»

«Это я до пересадки волос и примерно через 1,5 года после»

«То же платье, та же я, но 2 года спустя»

«День, когда его спасли, и полгода спустя»

«Моя жена на 37-й неделе беременности и через 37 недель после родов. У нас двойня!»