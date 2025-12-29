История с девочкой, которая без спроса залезла в кошелёк отца, и вытащила оттуда деньги на подарок матери - отвратительна. Здесь не улыбаться и радоваться надо, а объяснить дочери, что так делать нельзя - иначе девочка ещё себя покажет.
20 историй о сюрпризах от родных людей, которые превратили обычный день в небольшой праздник
Даже самый обычный день может превратиться в маленькое чудо — все благодаря родным, которые знают, как вызвать улыбку и теплое чувство на сердце. Будь то муж, который решил навести порядок в квартире или лучшая подруга, сумевшая сделать отличный подарок — такие моменты остаются в памяти надолго. В этой подборке — истории о сюрпризах, которые делают будни ярче и напоминают: счастье живет в мелочах.
- У мужа выдался выходной, и он решил навести порядок в квартире, пока я на работе. Казалось бы, мечта любой женщины. Вот только он решил схитрить. В результате я его чуть из дома не выгнала. А вы представьте: прихожу с работы, вижу идеальную чистоту и незнакомую девушку в наших тапочках, которая разбирала мои вещи. Я-то не знала, что это сотрудница клининга! Ему стало лень убираться, вот и вызвал подмогу. Думали, что закончат к моему приходу с работы, но я вернулась домой раньше.
- Отвезли ребенка родителям, а сами решили на два дня смотаться в соседний город, провести время вдвоем. По пути поломалась машина, муж встал в поле и ремонтировал ее. Прошло полчаса, просит помочь найти ему какую-то гайку, мол потерял. В шутку сказала: «А что мне будет?» Ответил: «Ну куплю тебе туфли новые». Я радостно искала гайку, а этот «редиска» держал ее все это время в руке, спустя 15 минут дико ржал. Говорит, теперь знает мои «рычаги давления». Но туфли купил. © mommdarinka
- Уезжала я к маме на недельку. А когда вернулась, обнаружила сюрприз от тогда еще парня. Он сделал из нашей обычной ванны настоящий спа-уголок. Поменял шторку, повесил картинки, купил всякие мелочи для ванны, новые полотенца и даже подобрал все по цвету. Это было так трогательно, что я расплакалась. Кстати, теперь мы — муж и жена. © Unknown author / Reddit
- Жена подарила мне на 30-летие винтажную электрогитару. Такую модель я сам никогда бы не купил: просто не смог бы потратить на хобби столько денег.
Моя дражайшая втайне взяла дополнительную нагрузку на работе и несколько месяцев копила. Так как знала только фирму и линейку, и сама в гитарах не разбирается, наняла гитарного мастера для консультации. Разобралась с покупкой и таможней, а потом отдала инструмент тому же мастеру, чтобы довести его до состояния «бери и играй». Сказать, что я офигел, — очень мягко сказано. © Bear84 / Pikabu
- Однажды утром у меня совсем не было настроения. На улице холодрыга, сильный снег. А муж, весь радостный, говорит: «Хочу тебе кое-что показать». Оказывается, он вытоптал в снегу фразу «Я люблю тебя». На весь двор! Это один из самых трогательных поступков в моей жизни. © Psychological-Fold65 / Reddit
- В прошлом году отмечала день рождения. Праздники у нас в семье отмечаются так: каждый старается подготовить в подарок что-то особенное, сделать неожиданный сюрприз. Муж всегда старается угодить моим желаниям, поэтому заранее озвучиваю, чего мне хотелось бы получить. Ну и в дополнение покупает что-то от себя. А вот дочка каждый раз проявляет свои творческие стороны: то делает аппликацию, то рисует мой портрет. В прошлом году я была уверена, что по традиции получу подарок, сделанный своими руками. Но она удивила и протянула мне праздничный пакет. Внутри были разные заколочки, крем, гель для душа. Я удивилась, как это она все сама купила. Оказалось, зашла после школы в магазин косметики и долго выбирала. Мне было так приятно: 8-летний ребенок заморочился и сделал настоящий взрослый подарок. А потом у мужа возник вопрос: откуда у нее деньги, неужели карманных хватило на все это. Но дочь, не моргнув глазом, ответила: «Так это я, папочка, у тебя из кошелька взяла немного, чтобы маму порадовать». Мы только посмеялись. © Мамдаринка / VK
- Я сказала мужу, что хочу на день рождения особенный подарок — небанальный и неожиданный. Он ломал голову несколько недель, а я ждала. Утром просыпаюсь, в комнату заходит муж с пачкой купюр и начинает осыпать меня денежным дождем, приговаривая: «Это на сумочку, это на браслет, это на шмотки, это на ногти». Вот это была неожиданность. Потом я еще полдня лазала под кроватью и по всей комнате, собирая деньги. Озолотил, так сказать. © Не все поймут / VK
- На наш первый День святого Валентина парень подарил мне огромную кружку, набитую шоколадными сердечками. Между ними он спрятал маленькие записки: что любит во мне, что может поднять настроение в грустный день, комплименты, шутки. Я повесила их на холодильник и до сих пор с удовольствием читаю снова и снова. © mentalcasket / Reddit
- Когда мы только начали встречаться с парнем, меня не взяли на работу из-за отсутствия диплома. Я пожаловалась ему, что учеба мне не по карману. Через пару дней он пришел с ноутбуком и показал таблицу с расходами и разные варианты того, как я могла бы поступить на учебу. Рассказал, что готов сделать все, чтобы сделать это реальностью. Именно тогда я поняла, что он настроен очень серьезно. © fivefuzzieroommates / Reddit
- Я люблю всякие леталки. Раньше покупал дешевые вертолетики и гонял их по квартире, однажды раскошелился на модель подороже, да и она долго не прожила — приложил ее случайно о потолок. Близится день рождения, жена спрашивает, что хочу. Мне хотелось сварочный аппарат, маску, инструменты — в общем, все для дома. И вот, на день рождения на дачу приезжает доставка, огромная коробка, но легкая. Внутри оказался дорогущий самолет. Я был счастлив как ребенок. Нужные подарки всегда приятны, но когда получаешь то, о чем даже не мечтал и что сам себе никогда не позволил бы — это совсем другие эмоции. © Magnifikus / Pikabu
- С детства хотела стать ученым. Бабушка не очень понимала, чем ученые занимаются, и подарила мне стетоскоп. В науке он почти не нужен, но я сделала вид, что мне понравилось. Эта штука много лет пролежал у меня в шкафу. А теперь я заканчиваю медвуз и все эти годы пользовалась тем самым стетоскопом. Он стал моим талисманом удачи. © manlikerealities / Reddit
- Мы с женой несколько лет назад построили небольшой домик у озера. Все делали сами. Она героически выдержала весь этот процесс, а я по ходу научил ее многим строительным штукам. На первый Новый год после окончания стройки она сделала книгу из фотографий всего процесса. Она еще и подписи сделала к снимкам, такой милый подарок получился. Там куча «наших» шуток и счастливых воспоминаний. © Unknown author / Reddit
- Близился мой юбилей. Доча вышла замуж полгода назад, живет далеко, вся в работе. Я очень по ней скучала. В день юбилея утром звонок в дверь, открываю — а там мой ребенок с цветами! Приехала ко мне сюрпризом. Я расплакалась от неожиданного счастья. Это был самый лучший подарок. Весь день ходила рядом и обнимала ее, все не веря, что это правда. А бабушка две недели скрывала от меня их общий план приезда. По словам дочи: «С бабушкой можно в разведку». Люблю их всем сердцем! © Не все поймут / VK
- В детстве я обожал читать. Читал все, что попадалось под руку. Бабушка с дедушкой часто покупали книги из моего списка желаний. Однажды они не стали дарить книгу. Вместо это они купили мне крутой книжный шкаф из дерева. © MinistryOfHugs / Reddit
- В детстве потеряла свой офигенный ярко-розовый велосипед. Все поиски ни к чему не привели. Сейчас у меня своя семья, дети. Велосипед покупать как-то не хотелось, хотя раньше я много каталась — это было мое любимое хобби, оно приносило море удовольствия.
Видели бы вы мои глаза, слышали бы мои крики восторга и знали бы, как я благодарна любимому мужу. Потому что вчера он сделал мне сюрприз — офигенный нежно-розовый велосипед! Я на седьмом небе от счастья. © Не все поймут / VK
- Мы с мужем два года встречались на расстоянии, каждый в своем уголке мира. Общались только письмами и по электронной почте. Письма сохранились, а электронные сообщения, как я думала, пропали. На нашу годовщину он подарил мне книгу в твердом переплете со всеми нашими письмами из e-mail — два года воспоминаний, которые я считала утерянными! © AngelFish2015 / Reddit
- Где-то полгода за мной бегал и ухаживал парень. Он не был плохим, но у меня просто не было времени на отношения, да и желания тоже, поэтому я особо не обращала на него внимания. Парень же старался изо всех сил, чуть ли не звезды с неба мне приносил и удивлял, как мог. В какой-то день, наверное, все его идеи закончились, и он решил купить все нужные мне продукты и оплатить коммунальные услуги. Хоть это ни разу не романтично — без букетов цветов, неожиданных сюрпризов и нежностей — но это действительно был лучший подарок в моей жизни. Вот как надо девушек покорять! Уже два года встречаемся с этим парнем. © Карамель / VK
- Мой будущий муж подарил мне одно из первых изданий моей любимой книги. Я была в восторге, а потом нашла внутри еще и автограф! Он запомнил моего любимого автора и нашел в интернете подписанное издание давно распроданной книги. © StargazerNataku / Reddit
- Живем с лучшей подругой в разных городах. Видимся редко, сильно скучаем друг по другу. На днях у меня был день рождения, и подруга не смогла приехать из-за работы. К вечеру она звонит и говорит, что к моему дому приехал ее брат с сюрпризом для меня.
Я одеваюсь, выхожу во двор, вижу брата рядом с огромной подарочной коробкой, метр на метр. В голове сразу безумные догадки, что там внутри. Одна из них подтвердилась: как только я подошла, из коробки вылезла подруга и начала меня обнимать. Ей все же удалось приехать и сделать самый потрясающий сюрприз в моей жизни! © Карамель / VK
- Мой теперь уже муж подарил мне работы художника, которого я обожаю. Я никогда не называла его имени, только показывала несколько принтов, которые купила раньше. Он сам нашел художника, выбрал работы, которые напоминали ему о нас, и подобрал рамки моего любимого оранжевого цвета. Это был самый продуманный подарок в моей жизни. © Unknown author / Reddit
Иногда маленький, неожиданный поступок способен подарить радость на весь день и оставить теплое воспоминание на долгие годы.