20+ кадров, которые честно покажут внутреннюю кухню профессий
Все профессии по-своему особенные. Каждый работник привносит в рутинные будни что-то свое. Может показаться, что в деятельности некоторых специальностей нет ничего необычного, но если приглядеться поближе, в любом закулисье можно найти занимательную историю.
Что бывает, когда учитель физики любит свою работу?
«Я работаю в зоопарке с экзотическим контингентом. На моей голове сидит Морти — это самка лемура»
«Как я с любимой женой открыл свою доставку еды»
Кажется, из этой шерсти можно собрать новую собаку. Вот такая работа у грумера
«Я ремесленник, изделия сам придумываю и воплощаю. Это часы»
- Очень круто, просто топ! Как получить такие же? © delse / Pikabu
"Первый день в школе в роли учителя, а не ученика. Пожелайте удачи!"
«Мой маленький магазинчик бытовой химии и косметики»
«Я ветеринар. Звонит женщина: "Можно у вас леопарда обследовать?" Поржали, мол, привозите. И реально на следующий день нам привезли леопарда на УЗИ!»
«Как мы его грузили и обследовали — тема для отдельной истории... А вообще работа, конечно, дико интересная. Не скажу, что всегда веселая, но скучно не бывает».
«Поднимаем фермерство»
«Тружусь на колесе обозрения»
«Вдруг кому-то будет интересно, как выглядит веломастерская»
«Я биолог, работаю с вирусами, клеточными культурами и лабораторными животными. На фотографии мое основное рабочее место»
«Я работаю в зоопарке, и милый Джеффри любит помогать нам готовить обед для животных. Он танцует и развлекает нас»
«Вид с моего рабочего места. А это, собственно, моя красавица!»
«Работаю каюром»
- Что делать, если «спустило колесо»? Есть ли хаска-запаска? © G.Wisdom / Pikabu
- Есть. Их у нас 64. © ruslanbakiev / Pikabu
Вид из кабины трамвая
"Я, пожалуй, повышу себе звание с ювелира-слесаря до начинающего ювелира"
"Меня зовут Татьяна. Я отлично справлялась с подготовительными работами - плавкой, прокатом и протяжкой проволоки, делала простые кольца и базовую фурнитуру - так что называла сама себя "ювелир-слесарь". Выходные — для души! Сделала себе новый верстак. Выдалось затишье в заказах, так что вчера и сегодня у меня столярные работы".
«Несколько фотографий с моего рабочего места. Всегда рады помогать людям»
Место работы классное, но нам, читателям, пожелаю попадать туда как можно реже...
«Я анестезиолог. В зависимости от того, с каким настроением пациент „уйдет в наркоз“, так он его и перенесет. Поэтому сам всегда стараюсь немного отвлечь больного, иногда пошутить, если это уместно, разрядить обстановку. Тогда и работать легче».
«Работаю в Олимпийском парке водителем-гидом»
«Экскаваторщик я»
"Работаю гидом. На самом деле, рабочего места как такового нет. Все тропы Алтая - моя работа"
«Моя подруга сделала фото с лодки, на которой она работает в Антарктиде»
- Кажется, здесь нужна лодка побольше © doxie_luv / Reddit
"Я - кинолог, а это мой напарник Фил"
Каждая профессия, как и каждый специалист в ней, имеет свои особенности. Забавные истории, разная специфика, уровни сложности, нюансы и челленджи не дадут заскучать.