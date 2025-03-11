20+ кадров, которые честно покажут внутреннюю кухню профессий

Все профессии по-своему особенные. Каждый работник привносит в рутинные будни что-то свое. Может показаться, что в деятельности некоторых специальностей нет ничего необычного, но если приглядеться поближе, в любом закулисье можно найти занимательную историю.

Что бывает, когда учитель физики любит свою работу?

«Я работаю в зоопарке с экзотическим контингентом. На моей голове сидит Морти — это самка лемура»

«Как я с любимой женой открыл свою доставку еды»

Кажется, из этой шерсти можно собрать новую собаку. Вот такая работа у грумера

«Я ремесленник, изделия сам придумываю и воплощаю. Это часы»

Очень круто, просто топ! Как получить такие же? © delse / Pikabu

"Первый день в школе в роли учителя, а не ученика. Пожелайте удачи!"

«Мой маленький магазинчик бытовой химии и косметики»

«Я ветеринар. Звонит женщина: "Можно у вас леопарда обследовать?" Поржали, мол, привозите. И реально на следующий день нам привезли леопарда на УЗИ!»

«Как мы его грузили и обследовали — тема для отдельной истории... А вообще работа, конечно, дико интересная. Не скажу, что всегда веселая, но скучно не бывает».

«Поднимаем фермерство»

«Тружусь на колесе обозрения»

«Вдруг кому-то будет интересно, как выглядит веломастерская»

«Я биолог, работаю с вирусами, клеточными культурами и лабораторными животными. На фотографии мое основное рабочее место»

«Я работаю в зоопарке, и милый Джеффри любит помогать нам готовить обед для животных. Он танцует и развлекает нас»

«Вид с моего рабочего места. А это, собственно, моя красавица!»

«Работаю каюром⁠⁠»

Вид из кабины трамвая

"Я, пожалуй, повышу себе звание с ювелира-слесаря до начинающего ювелира"

"Меня зовут Татьяна. Я отлично справлялась с подготовительными работами - плавкой, прокатом и протяжкой проволоки, делала простые кольца и базовую фурнитуру - так что называла сама себя "ювелир-слесарь". Выходные — для души! Сделала себе новый верстак⁠⁠. Выдалось затишье в заказах, так что вчера и сегодня у меня столярные работы".

«Несколько фотографий с моего рабочего места. Всегда рады помогать людям»

«Я анестезиолог. В зависимости от того, с каким настроением пациент „уйдет в наркоз“, так он его и перенесет. Поэтому сам всегда стараюсь немного отвлечь больного, иногда пошутить, если это уместно, разрядить обстановку. Тогда и работать легче».

«Работаю в Олимпийском парке водителем-гидом»

«Экскаваторщик я»

"Работаю гидом. На самом деле, рабочего места как такового нет. Все тропы Алтая - моя работа"

«Моя подруга сделала фото с лодки, на которой она работает в Антарктиде»

Кажется, здесь нужна лодка побольше © doxie_luv / Reddit

"Я - кинолог, а это мой напарник Фил"