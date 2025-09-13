Хорошо что не ссылка на магазин интимных товаров)) А то было дело))
20+ курьезных историй из школьных будней, от которых покраснел бы даже дневник
Школьные годы — это не только уроки, оценки и домашние задания. Это еще и бесконечный источник нелепых, странных, а порой и скандальных историй, в которых главными героями выступают дети, учителя и, конечно, сами родители. Готовьтесь смеяться, удивляться и, возможно, узнавать себя!
А в бонусе вас ждет доказательство того, что порой веселье может начаться еще до школы.
- Сижу в родительском чате. Вдруг в разгар очередного горячего обсуждения прилетает фото одной из мам. А она там в ванне с пеной лежит с кружкой в руках. Чат подвис, а через пару минут оно исчезло. Все вздохнули и продолжили обсуждение.
- Решила заняться стендапом, нашла клуб у нас в городе и даже начала за это какие-то деньги получать. И вот, прихожу на родительское собрание в школу дочери. А мамы смотрят на меня с интересом. Но не обычным. А потом подбегает подружка дочки и выдает: «Теть Раиса, Аленка сказала, у вас теперь крутая работа! Вы ночью уходите, утром уже все есть! Даже куклу классную ей купили!» Пауза. Пришлось срочно объяснять, чем именно я занимаюсь. Пара мам даже заинтересовалась и захотела прийти на выступление. © Мамдаринка / VK
- Меня однажды сын отправил на собрание. Класс второй. Прихожу в наш кабинет, дамы все незнакомые, ну мало ли. Жду нашу классную, а ее нет. И родительницы начинают обсуждать выпускной, что для него надо, сколько денег. Я сижу только с одной мыслью: «Какой выпускной во втором классе?!» Потом догадалась спросить: «Это второй „Б“?» Нет, ответили мне: одиннадцатый. Выскочила из кабинета, только телефон достаю из сумки, сын уже сам мне звонит: «Мама, я перепутал, собрание завтра, а не сегодня.» © Astragirl / Pikabu
- Бабушку как-то раз вызвали к директору, потому что на первое апреля мне в голову стукнуло провернуть замечательную шутку. Набрал кучу пакетиков с кетчупом и запихнул их под стульчаки унитазов. И как только кто-то взгромождался на фаянсовый трон, пакетики взрывались. Директор хохотал, как не в себя, но от занятий меня все равно отстранили. © Youpunyhumans / Reddit
- Пришлось пережить серьезную беседу с учительницей, когда выяснилось, что мой старшенький подъедает ее батончики. Бедная дама пару недель пыталась вычислить виновника. А чадо просто думало, что она эти батончики для всех приносит. © tbama11 / Reddit
- Меня впервые вызвали в школу из-за сына, а причину не сказали. Сижу в приемной с мокрыми ладошками, называют мою фамилию, иду к директору. Спустя час выхожу из кабинета вся счастливая. Оказывается, мой мальчик лучший по успеваемости во всей школе! © Мамдаринка / VK
- Папа впервые за 7 лет пришел в школу, и его тут же классная отчитала. Родитель знатно обалдел от обилия отрицательной информации обо мне. Но когда дело дошло до двоек в полугодии по физике и химии, папа, лично вбивавший в мою голову эти науки, наконец заподозрил неладное. Спросил точно ли речь идет о его ребенке. Когда классная заявила: «Ну, естественно, о вашем Александре!», папа радостно сообщил, что он отец другого ученика. Оказывается, классная просто перепутала меня с моим хулиганистым одноклассником. © Hrundellyabr / Pikabu
- Вызвал меня директор в школу, где дочка училась, и начал выговаривать, что есть мясо слонов крайне неэтично. А тем более привозить его из-за границы. Я в полном недоумении — какая еще слонина?! Оказывается моя дочурка заявила, что чувствует себя плохо, потому что папа уговорил ее съесть слоновье мясо. Никак не могла поверить, что они на это купились! © OneAceFace / Reddit
- Было это лет 30 назад, дочка еще в школу ходила. Мои родители подарили ей спортивный костюм, они тогда супермодные были. Короче, мы на бирку не посмотрели и костюм постирали. А он был шелковый и в машинке испортился. С утра ничего не заметили и отправили ребенка в школу. Скоро нам оттуда позвонили и попросили забрать ребенка — ткань превратилась в лохмотья и держалась только на подкладке. © Lumbergod / Reddit
- Сынуле было лет 9-10, когда мне позвонила школьная медсестра и сказала, что мое чадо врезалось в стену. Когда медсестра пыталась выяснить, как же это так получилось, сынуля ответил: «Мне никто не сказал, что в стену входить не стоит!» Бедная женщина смеялась до колик. Кстати, мой находчивый ребенок не пострадал. © InPerfectCircles / Reddit
- Отдали сына в частную современную школу. А пару дней назад позвонила классная сына и сказала, что он кое-что сделал, поэтому мне нужно прийти в школу. Мчалась туда как на пожар, вдруг его исключат? Оказалось, ребенок разрисовал новенькие стены класса фломастерами. Я аж покраснела от стыда. А учительница заявляет: «Это прекрасное проявление творчества! Какие линии, как тонко подобрана цветовая гамма. У вашего сына явно талант!» Я аж опешила. Вот это подход! За ущерб даже платить не пришлось, рисунок решили сохранить. © Мамдаринка / VK
- Когда дочка училась во втором классе, нас вызвали в школу, потому что ребенок рассказывал одноклассникам о «клевых секретных украшениях мамочки» (у супруги пирсинг груди). Жена потом жаловалась, что никогда еще не чувствовала себя так стремно. Когда она забирала дочку из учительской, все буквально пожирали ее глазами. © Emcee_Such_N_Such / Reddit
- Сын поехал в школьный поход с ночевкой и директор просто забросала меня сообщениями о недозволительном поведении ребенка. Дескать, наше чадо ночью втихаря сбежало купаться. Когда сын вернулся, бедняга никак не мог взять в толк, о чем мы его спрашиваем, и утверждал, что в озеро не заходил. Я писала директору, звонила ей — тишина. В результате эта мадам попросила сына передать мне, что она перепутала. И в озере, наверное, плескалась какая-то зверушка. До сих пор в шоке. © Odd-Warning / Reddit
- Захотела сына в первый класс отдать в модный частный лицей с углубленным изучением языков и компьютера. Цена — как за хорошую машину. Ну ладно, думаю, вложусь. Приходим. А там нас давай спрашивать: «А умеет читать? Писать? На английском говорить?» Я стою, как дура, и думаю: так может, мне с таким подходом его сразу в шестой отдать? © Мамдаринка / VK
- Когда дочь пошла в школу, помогала только по минимуму и там, где это действительно было нужно. Поделки вместе не делали. И вот на родительском собрании учительница на полном серьезе подняла вопрос: почему моя дочь делает не такие красивые поделки, как у одноклассников. Другие родители только поддакивали. Я, после того как подобрала челюсть, высказала учительнице, что учебный процесс на то и учебный, чтобы ребенок сам учился и не боялся делать ошибки. А теперь весь родительский час забит нытьем мамочек о том, что их дитятки ничего сами не делают и только жалуются, что в школе слишком сложная программа. © Мамдаринка / VK
- Мой отец, когда пришел в первый раз на родительское собрание, уснул там. И пока он спал, его выбрали председателем родительского комитета. © nv70 / Pikabu
- Звонят мне из школы и заявляют, что моя паинька-дочка принесла в класс нечто опасное. Вещь у нее изъяли, а в класс ребенок вернуться не может, пока я опасный предмет не заберу. Я в недоумении: что же мой ангелочек в школу приволок? Оказалось, дочка взяла с собой лазерную указку, с которой наш кот играет. © LadyMjolnir / Reddit
- Мой сынуля каким-то образом умудрился сломать ручку так, что чернила запачкали ему все лицо, шею и руки. Заперся в школьном туалете и категорически отказывался выходить. Пришлось мчать в школу, и после долгих уговоров я вывела его, полностью накрыв своей курткой. © Gonebabythoughts / Reddit
- Знакомых вызвали в школу к дочери. Учительница усадила их за парту и с обеспокоенным видом спрашивает: «А вы в курсе, что ваша 14-летняя дочь встречается со взрослым мужчиной?» — и начинает демонстрировать им фотографии, где девочка делает селфи с солидным мужчиной. Родители были в шоке, ведь дочь занималась волонтерством, а мужчиной оказался мэр города, который бывает на важных городских мероприятиях. © Сокровенные истории / VK
- Мой сыночка-корзиночка решил школу прогулять и попросил свою подружку написать записку от моего лица. В школе, когда об этом прочухали, были просто в бешенстве. Вызвали меня. Когда я увидела записку, то просто обомлела: почерк барышни был настолько лучше моего! Даже непонятно, как ему в голову пришло, что кто-то умудрится их перепутать. Долго потом еще его дразнила. © Elsacoldqueen / Reddit
- Прибегает сын из школы и выдает, что учительница географии всех родителей на собрание вызывает. Но! Присутствовать должны только отцы. Вот это номер! В бешенстве понеслась в школу. Надо было видеть мое лицо, когда я влетела в класс, а там несколько пап добросовестно парты перетаскивают и карты вешают. Оказывается, учительнице понадобилась помощь в подготовке класса к какой-то презентации. Мужественно приняла независимый вид и пошла карты вешать.
- Забросила свою первоклашку в школу и бегом на работу, а мне ее классная звонит. Дескать, нашла «нечто» в рюкзаке ребенка и просит немедленно вернуться. Принеслась, заглядываю в портфель и чуть не сгораю от стыда. Дело в том, что я умудрилась спросонья перепутать сумки и схватила старый рюкзак сына, в котором мы картошку храним. Пришлось бежать за правильным портфелем.
Бонус: порой школа еще не началась, а уже весело
- Меня вызвали к психологу. Правда, не в школу, а в детский сад. Мол, у дочери серьезные проблемы. Было задание «нарисуй человечка». Ну и дочка выдала ручки-ножки палочками да голову кружочком. Слишком примитивно для 6 лет. А дочь-то уже ходила в изостудию! Спрашиваю, что ж ты так? А она в ответ: «Мам, а ты задание читала? Сказали бы, „нарисуй человека“, я бы нарисовала человека. А там „нарисуй человечка“. Что не так?» © NPh / ADME
Какая из этих школьных историй заставила вас открыть рот от удивления? И есть ли у вас в запасе пара рассказов о нелепостях на родительских собраниях или шалостях, от которых учителя хватались за голову? Делитесь в комментариях !
