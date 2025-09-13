20+ курьезных историй из школьных будней, от которых покраснел бы даже дневник

Какая из этих школьных историй заставила вас открыть рот от удивления? И есть ли у вас в запасе пара рассказов о нелепостях на родительских собраниях или шалостях, от которых учителя хватались за голову? Делитесь в комментариях !

А вот еще наши статьи о школе: