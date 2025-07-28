20+ мужчин, которые очень старались для близких, а теперь об этом можно анекдоты рассказывать

Мужчины и их сюрпризы или помощь по дому — это порой как отдельный вид искусства.

Герои нашей статьи хотели порадовать своих женщин, но результаты их инициатив превзошли все ожидания. Кто-то делал домашние дела и из-за этого теперь придется делать новый ремонт, а кто-то решил оригинально поздравить любимую, но перегнул палку. Сыновья от отцов в этом плане тоже не отстают, но об этом мы расскажем в бонусе.

«Супруг споткнулся на чердаке. В итоге проделал дыру в потолке нашей спальни»

Когда хотела быть его музой, но не в таком ключе...

Супруг мечтал написать книгу. Говорил, что, когда напишет свой первый роман, первым его прочту я. Я всячески поддерживала его творческие начинания. И вот выходит его первая книга, начинаю читать — а главная героиня вылитая я. У нее такие же хобби, вкусы, даже некоторые факты в биографии сходятся. Но эту героиню предает ее муж, и она становится мстительной злодейкой. А в конце ее ждет просто жуткий финал. Прочитав, я, конечно же, возмутилась, спросив у мужа, что я плохого сделала, что он так поступил «со мной». А он хохочет, говорит, что просто хотел написать что-то необычное и без счастливого конца.

«Парень знает, что я люблю пудинг из хлеба с маслом, поэтому притащил вот это»

«Спросила его, что это за скользкий серый кирпич. Он сказал, что это хлебный пудинг. Такой вариант я никогда раньше не пробовала».

Если вы можете намазать эту штуку на стену, то это — пудинг из хлеба с маслом. Но если вы можете проломить им стену, то это — хлебный пудинг. © RandoQuestionDude / Reddit

Когда муж умеет делать неожиданные сюрпризы

Возвращаюсь недавно с работы с одной только мыслью: упасть в ванну и не вылезать из нее минимум два часа. Уверенно иду к своей цели, скидываю все вещи, захожу в ванную. Следом забегает муж, говорит: «Ты не должна была это увидеть». А там плавает фазан. Муж вытягивает птицу из ванны и уносит куда-то. Оказалось, он ехал домой через дачный поселок, увидел раненую птицу и не смог оставить ее умирать. У него было повреждено крыло, мы отвезли его знакомым в село. По рассказам, из-за своей дикой натуры с другими птицами он не смог подружиться, зато подружился с собакой, которая не дает фазана в обиду. Там он и живёт по сей день. Хотим как-нибудь съездить и навестить его. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram

«Муж положил слишком много черники в вафельное тесто и оставил мне вафельницу в таком виде. Справа уже мой вариант»

Когда уже по привычке обиделся

Муж занялся ремонтом в коридоре. Я вернулась с работы, а там все белое, он что-то мажет, так хорошо все делает — ровненько, старается прям. Приготовила обед и подошла к любимому, чтобы похвалить его и позвать пообедать. Говорю ему: «Зай, ты у меня такой молодец, но...» Он почему-то обиделся, перебил меня и ответил: «Но что? Лучше мастера позвать? Или забить на все и оставить так? Не трогай меня, Алина, я справлюсь!» Я так и не успела договорить, что пора ему отдохнуть. Но он меня так обидел этими словами... Лучше не трогать мужиков во время ремонта — какие-то они злые становятся. © Не все поймут / VK

«Супруг поставил в духовку пиццу без протвиня, и середина вывалилась»

Тот момент, когда мужчина основательно подходит к работе

Мне сделали сложную операцию. Врач сказал моему мужу, чтобы он сварил нежирный суп на третьем бульоне. Муж с сыном заверили, что справятся. На следующий день принесли мне нечто мутное с запахом резиновых перчаток. Начали выяснять. Оказалось, что мои кулинары помыли курицу с мылом, а потом залили водой и варили час. Бульон получился наваристый, и муж решил оставить его себе. Курицу вынули, хорошенько промыли и положили варить в чистую кастрюлю. Затем операцию повторили в третьей кастрюле. Правда, возникла проблема: курицу было трудно помыть, ведь она распадалась после 3 часов варки на волокна, да и последняя кастрюля оказалась с дырками (красивая форма для кулича). Собрали, что не вытекло, и торжественно принесли мне. Ржала вся палата, а ведь мне очень больно было смеяться после операции! © Nina Danilova

«Муж скосил мои тыквы. Он думал, что они будут расти только на грядках?»

Ждала цветов, но приехал сюрприз покруче

Однажды за мной ухаживал один мужчина — настойчивый, обходительный, прямо видно было: серьезно настроен. Как-то звонит и говорит: «Диктуй адрес, хочу прислать тебе букет с курьером!» Через час звонок в дверь. Открываю, а там вместо букета он сам с чемоданом. И никаких цветов даже не принес.

«Муж впервые купил торт на мой первый день рождения. А потом уронил его, когда открывал»

«С днем рождения».

«Муж ростом 190 см вечно ставит продукты на верхние полки, забывая, что я могу не дотянуться. Сейчас его нет дома, а мне даже нечего подставить»

Хотел оригинально поздравить жену, но все вышло из-под контроля

Утро. Еду на работу, слушаю радио — а там разыгрывают людей через звонки. Оказывается, муж скинул номер своей жены, чтобы ее разыграли. Звонит ведущий, девушка берет трубку. Он прикидывается доставщиком, начинает шутить, говорит, что ей ее любимый заказал ведро котят. Она удивленно спрашивает: «Настоящих?» А потом — от кого же? Ведущий, шутя, говорит: мол, от любовника, наверное. А она так радостно спрашивает: «Любовника? Жюльен, это ты, что ли? Ну ты у меня и дурачок!» В общем, спалилась она на всю страну. Чувствую, веселое у нее восьмое марта будет. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram

«Попросила мужа положить курицу в мультиварку, прежде чем уйти из дома. Он забыл накрыть крышкой. Вот что получилось спустя 6 часов»

«Вот так муж пытался приготовить мне на завтрак булочки с корицей»

«Подарила мужу дорогущий нож, а он помыл его в посудомойке»

«Мой парень целый час не мог понять, почему рис так долго готовится. Смотрю, а он вместо риса насыпал соль»

Отличный способ, чтобы праздник запомнился надолго

На мой день рождения я была на восьмом месяце беременности. Под вечер крутилась на кухне, а муж подошел и сказал: «Я тебе сюрприз приготовил, пошли в ванную». Иду. Открываю дверь, а там темнота, горят свечи, играет спокойная музыка из колонки, ароматическая палочка дымится. Муж говорит: «Залезай, отдыхай. Я сам на кухне все уберу. Сейчас тебе фрукты еще принесу». Я обалдела. Так приятно стало. Залезла в воду, лежу и отмокаю. Тут заходит муж с целым подносом всяких фруктов, подходит ко мне и... поскальзывается и падает. Все с подноса разлетается по сторонам, несколько свечей падает в воду.. Муж поднимается с пола, смотрит на все это безобразие и жалобно говорит: «Тебе эти помыть или новые нарезать?» Я засмеялась, сказала, что у меня еще никогда не было такого эффектного фруктового салюта. А муж еще пару дней грустный ходил, мол, сюрприз мне испортил.

«Отец друга приготовил булочки с перцем. Он думал, что использовал корицу. В булочках не оказалось корицы»

«Муж пытался подогреть еду в микроволновке»

Ремонт «приходит», когда его меньше всего ждешь

Заказала красивую полочку в детскую комнату. Попросила мужа повесить. Этот «мастер» мне выдал: «Считай, что уже сделано. Тут работы на 3 минуты». Начал сверлить и попал в провод — вырубился свет. Супер! В итоге попали на неожиданный мини-ремонт.

Бонус: А сыновья в сюрпризах не отстают от отцов

Я пошла в душ, оставила сына с планшетом — мультики, все как всегда. Возвращаюсь, а он такой гордый: «Мама, я тебе подарок сделал». Ну, думаю, нарисовал сердечко или еще что. Ага, щас. Через три дня звонит курьер: «Вам доставочка». Я стою на пороге в халате, а мне заносят холодильник. Огромный. С дисплеем и льдогенератором. Думаю, ошибка. А потом вспоминаю: у меня же автозаполненные данные на планшете. Короче, малой в приложении тыкал-тыкал, выбрал «самый красивый» и нажал «купить». Возврат не приняли, потому что «самостоятельное оформление». Муж говорит: «Ну, раз уж ребенок выбрал — значит, судьба». Теперь у нас дома холодильник дороже, чем все остальное вместе взятое. © Не все поймут / VK