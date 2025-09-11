По этой конструкции вполне можно спуститься, неженка , что ли? Я в детстве, когда забывала ключи, спрыгивала с крыльца в огород, чтоб в дом зайти.
20 раз, когда люди вляпались в историю только из-за своей рассеянности
Кому из нас не знакомо это чувство? Вы выходите из дома и вдруг понимаете, что ключи, телефон или кошелек остались на столе. В такие моменты кажется, что рассеянность — это худшее качество на свете. Но мы уверены, что забывчивость — это не всегда плохо. Иногда она может привести к таким невероятным событиям, что даже самые прожженные сценаристы Голливуда позавидуют. Убедитесь сами, прочитав нашу подборку историй, где обычная забывчивость сыграла с людьми ту еще шутку.
- Я как-то раз в аэропорту пропустила собаку через рентген. Случайно, конечно. Было много народу, суета, всех торопили, поэтому просто забыла и положила сумку с песиком на ленту. Вы бы слышали, как та женщина визжала, увидев скелет собаки на экране. © genatsvalen
- Дружим с другом уже кучу лет, столько всего вместе прошли. Однажды у нас был откровенный разговор и он рассказал мне самый большой секрет в своей жизни. Я пообещала, что никогда не расскажу. В итоге я это обещание выполню, потому что не помню ни слова из его признания. Понятия не имею, в чем заключается эта тайна. Так что хранение секретов — это ко мне. © Melonka / Pikabu
- Как-то раз забыла, сколько мне лет. Ну бывает. Но у меня есть подружка, с которой мы родились в один день, но она младше на два года. Думаю, что забыть свой возраст странно, а чужой — нормально, так что спрошу ее и прибавлю два. Спрашиваю. Она смотрит на меня как на чудика и выдает: «На два года меньше, чем тебе». Ну спасибо, блин, помогла. Я ей потом рассказала подоплеку вопроса, вместе поржали.
«Мой отец просто забыл сообщить мне, что во время ремонта дома лестницу полностью разберут».
- У меня было раннее занятие онлайн, я тогда очень не высыпался, завел кучу будильников. Но на занятии меня все равно вырубило. Оказалось, что я забыл выключить камеру и микрофон. Весь класс и преподаватель пытались меня разбудить, но все без толку. В итоге они просто продолжили занятие, слушая, как я храплю. Не думаю, что решусь когда-то показаться кому-нибудь из них на глаза. © funking_funk / Reddit
- Как-то девушка одалживала мою машину, и когда после этого утром я собирался ехать на работу, то обнаружил, что она не закрыла окно до конца. Конечно, я разозлился на такую халатность, а когда сел в машину, увидел там маленького котенка. Уж не знаю, как он смог забраться внутрь через такую маленькую щелку. Было холодно и, видимо, котик сильно замерз, захотел погреться. Он спокойно спал на переднем сидении и мне так не хотелось его будить — мы поехали вместе. Но не работу, а к ветеринару на осмотр. После этого я отвез его домой и девушка даже взвизгнула от радости, ведь сама давно хотела питомца. Уже полгода мы с девушкой засыпаем рядом с маленьким мурлыкающим комочком и нарадоваться им не можем. Как я рад, что она тогда забыла закрыть окно. © Не все поймут / VK
- Я очень дотошно готовилась к отпуску. Рассматривала все варианты, выбирала, миллион раз успела передумать. Наконец определилась, забронировала и выдохнула. Приезжаю, заселяюсь, и тут звонок с неизвестного номера. Отвечаю, а там озабоченным тоном: «А вы где? Мы ждем вас!» Звонит другой отель. Разбираюсь, что за фигня и оказывается, что я там забронировала и оплатила все еще весной. И просто забыла об этом. И это сейчас мне 23, а что будет в 50... © Карамель / VK
- На день рождения мне подарили конверт с деньгами. Я положила его на стол в кухне, а потом замоталась и абсолютно о нем забыла. Вечером вспомнила, смотрю — нет его. Оказывается, бабуля случайно его бросила в пакет с мусором. Она плохо видит, приняла конверт за фантик какой-то. А мы, как назло, уже и мусор вынесли. Пришлось в темноте идти на свалку. Хорошо, что пакет оказался наверху, рыться в мусоре не пришлось. Забрали пакетик домой на глазах весьма удивленного бездомного. Хорошо, что и конверт в нем быстро отыскался. Настоящая удача! © Подслушано / Ideer
- Моя подружка пошла закупаться. На кассе рассчиталась и только дома заметила, что булочки не оплатила. Запаниковала, вернулась на кассу, краснеет, заикается: «Простите, случайно вышло, забыла совсем про булочки». Тут к ней подваливает администратор со скандалом, мол, знаем мы таких. И зовет охрану. Как же хорошо, что позвала, там такой охранник был симпатичный. Проблему решили спокойно, а подруга моя с ним сейчас встречается и совершенно счастлива.
- Мои родители купили новорожденной внучке кроватку. В разобранном виде она немного постояла, решили собрать. А крепежей и болтиков нет. Отдельный пакетик куда-то делся. Начали искать, дом перевернули — нет. Мама вспомнила, что убиралась и, возможно, в мусорку выкинула. Оделись они похуже и пошли на мусорку, отец рылся в одном баке, мама в другом. Знакомые удивлялись, шли мимо. Не нашли ничего, переругались. Пришли домой — нашли болтики в вазочке. © Подслушано / Ideer
- Папа лет 20 назад работал таксистом. Однажды он вез девушку, которая забыла в машине личный дневник. Так вышло, что он его прочел и нашел там описание ее «идеального мужчины». Он загорелся и стал меняться: занялся спортом, сменил работу, даже иностранный язык выучил. А через год он нашел ту самую девушку и вернул дневник. Она его сразу не узнала, но влюбилась, ведь он соответствовал ее идеалу во всем. И сейчас они вместе. © sirrokkono
- Я очень долго мечтал увидеть Италию и тут наконец-то решился. Забронировал недорогие билеты, распланировал поездку, даже выучил несколько слов на итальянском! И вот, приезжаю в аэропорт, прохожу досмотр. Меня спрашивают о документах, я пытаюсь их найти, а их нет. И в этот момент я четко вспоминаю, как мой паспорт лежал на столе. В итоге я поехал за ним, на рейс опоздал, а саму поездку пришлось перенести. Вот отстой. © Basic-Attempt-7725 / Reddit
- Я сегодня совсем замоталась и забыла ключ в дверях. Он просто остался торчать в замке снаружи. Пару часов я занималась своими делами. За это время какой-то неведомый человек проходил мимо, заметил ключ в дверях, тихонько открыл дверь и вставил его в замочную скважину изнутри, чтобы нас не ограбили. © oksana_i_am_the_world
- После первого курса университета работала в магазине одежды, где были бесячие цены типа 399, 599 и тому подобное. Тогда чаще рассчитывались наличными, поэтому найти сдачу было большой болью. На кассу подходит мужчина. Товаров набрал на 599, протягивает тысячную купюру. Я с большим стрессом нахожу монетку и облегченно протягиваю в качестве сдачи. Через какое-то время мужчина возвращается и вежливо спрашивает, не забыла ли я ему отдать оставшуюся часть сдачи. Мне повезло, что я миленькая. © anna_gilevi
- Ну вот и настал тот день, когда я стала тем самым «странным человеком на свидании».
Он: Ну что, поехали в кафе?
Я: Тут такое дело... Подруга просила меня кормить рыб, пока она в отпуске, а я забыла. Теперь я не могу ни о чем думать, кроме как о бедных голодных рыбах.
Он: Диктуй адрес, поехали их кормить.
Отвез меня, подождал. С рыбами все в порядке. Я на радостях накормила их от души. Потом сидим в кафе.
Я: Знаешь, мне кажется, я их перекормила... © dariko_mom
- С парнем от нефиг делать решили поиграть в известную компьютерную игру, где можно управлять жизнью персонажа. Создали персонажей в виде друг друга и благополучно забыли. Недавно дернуло меня запустить игру, и вижу, что наши персонажи счастливо женаты, имеют троих детей и ждут четвертого. Парень даже дом сам построил для нашей виртуальной семьи. Аж прослезилась, теперь активно жду первый шаг к воплощению этой фантазии в жизнь. © Подслушано / Ideer
- Работаю охранником в супермаркете. Сорок минут наблюдал за мужчиной, который бесцельно и растерянно ходил туда-сюда между стеллажами. В конце концов, подхожу к нему, спрашиваю, все ли у него в порядке. А он мне серьезно так: «Я список продуктов дома забыл, пытаюсь восстановить по памяти». Спрашиваю, чего не сходит домой за списком. Отвечает: «Нельзя. Если вернусь, жена опять скажет, что я как растяпа». © Палата № 6 / VK
- Я как-то раз улетела на отдых без вещей. Был ранний перелет и я просто забыла чемодан дома. Благо, в сумочке был паспорт, солнечные очки и кошелек. Остальное пришлось на месте решать. © polinavinogradovainst
- Пришла после больничного, отработала три дня, а потом меня заметил начальник и выдал: «А ты что тут делаешь? Тебя же уволили!» Оказалось, что меня сократили неделю назад, но забыли сообщить. Я сперва офигела. А потом сделала ход конем: схватила ноут начальника и с самым серьезным видом заявила, что он отправится в свободный полет из окна, если мне не выплатят все, что должны. Чувак аж побледнел, потому что на ноуте у него была какая-то игра, которую он очень долго проходил и осталсь совсем чуть-чуть. В итоге я не только получила весь расчет, но и компенсацию за те три дня, что бесплатно пахала. © Карамель / VK
- Забыла рюкзак в маршрутке. В нем не только тетрадки, но и мой личный дневник. Там я пишу, как мне плохо, что близкие меня не слышат, как я устала. Думала — все, кто-то найдет и будет ржать. А через пару дней в дверь позвонили. Открываю и вижу какую-то бабулю, в руках мой рюкзак. Говорит: «Ты его забыла. Я нашла. Там был адрес написан в одной тетрадке». Не знала что сказать, а она добавляет: «Я прочитала. Прости. Но я не могла не сказать». Она принесла кучу вкусняшек, книги, даже письмо написала. С того дня мы дружим. Она говорит, что я ей как внучка. А я думаю, что без нее в тот момент просто не вытянула бы. © Не все поймут / VK
А как у вас с забывчивостью? Если вдруг была крутая история, с этим связанная, то добро пожаловать в комментарии!
