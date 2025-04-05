20+ историй, в которые могли вляпаться лишь люди со специфическим графиком работы

Не всем по душе жить по будильнику и работать строго с девяти до шести. Кому-то больше по вкусу ночные смены, вахты или сезонные подработки — зато свободы больше. Правда, такой рваный график приносит не только плюсы, но и кучу забавных ситуаций. В этой статье — реальные истории от тех, чья работа редко укладывается в привычные рамки.