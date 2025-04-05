20+ историй, в которые могли вляпаться лишь люди со специфическим графиком работы

Истории
21 минута назад

Не всем по душе жить по будильнику и работать строго с девяти до шести. Кому-то больше по вкусу ночные смены, вахты или сезонные подработки — зато свободы больше. Правда, такой рваный график приносит не только плюсы, но и кучу забавных ситуаций. В этой статье — реальные истории от тех, чья работа редко укладывается в привычные рамки.

  • Пришел на смену в 11 ночи, тьма кромешная. Подошел к помещению и увидел, что рядом со мной лиса. У меня было немного еды, дал ей. Животинка вытащила ее из моей руки и даже позволила мне погладить ее пару раз, прежде чем сбежать. Я провожал ее глазами, и увидел там еще 3–4 пары глаз. © draker111 / Reddit
  • Нахожусь на вахте за полярным кругом. Можно сказать, кроме заработка, привлекла еще и возможность увидеть северное сияние своими глазами. Красотища! Но удивительнее было увидеть три солнца за раз и радугу, перевернутую наоборот! Как будто на другой планете проснулся с утра. © Палата №6 / VK
  • Работала в вип-зале аэропорта, ночные смены выматывали. Однажды после смены крепко спала, брат позвонил в домофон. Тетя медленно шла открывать, а я вскочила с глазами навыкате, толкнула ее на полпути и как заору: "Вип-зал слушает!" © Подслушано / VK
  • Работаю на вахте, в служебной квартире есть стиральная машина, но не работает. Включил кнопку питания — светодиод не горит. Повертел рукоятку режима — не работает. Пришла дочка хозяйки, все разъяснила. Оказывается, не работает светодиод, а машинка включается через минуту после включения режима. На выяснение ушло полгода. Сегодня звонит сменщик и спрашивает: «А что с машинкой?!» У него тоже полгода прошло с момента въезда в квартиру. Не горит светодиод — значит, не работает. Мы же инженеры, разбираемся. © Slava7303 / Pikabu
  • Работаю в больнице в ночь, у нас везде есть камеры. Однажды ночью одна из наших сотрудниц замечает, что дверь в задней части здания открылась. А та дверь запирается снаружи ручкой. Она пересмотрела записи камер и увидела, что ручка опущена, а дверь открылась сама по себе. Очень жутко было смотреть. © _TheBgrey / Reddit
  • Работаю моряком вахтовым методом. Есть жена и двое детей. Дочке пять, сыну год. Дочка уже год просит найти себе «другую работу», всегда радуется моему приезду и обнимает телефон, когда мы разговариваем по видеосвязи. Но недавнее событие заставило меня переосмыслить свою жизнь. У меня есть брат, который старше меня на десять лет. Мы с ним похожи. Когда через неделю после моего отъезда мой брат заехал повидать своих племянницу и племянника, мой сын начал аж подпрыгивать и смеяться, радуясь. Видимо, он подумал, что я вернулся. Мне об этом рассказала жена. У меня аж слезы в глазах, когда я это пишу. Кажется, пора менять работу... © SpongeMan / Pikabu
  • Работал в ночную смену в ресторане. В какой-то день птица подлетела к микрофону для заказа из машины и начала вопить в него (а следовательно, и в мою гарнитуру). У меня душа в пятки уходила все то время, пока я наконец-то не понял, в чем дело. © Unknown author / Reddit
  • Историю рассказал друг-вахтовик. Взяли водителем на вахту к ним мужика из деревни. Мужик рукастый. Нашел кран сломанный. Смену отработает, все в вагончике отдыхают, а он во дворе ковыряется с краном. В итоге починил его. Начальство узнало и… уволило мужичка. Оказывается, документы и номера крана давно продали. А работающий кран потом куда-то пропал. © AlexBessonov / Pikabu
  • Я охранник на бумажном заводе. Однажды ночью дремал, и тут меня разбудил громкий и близкий звук. Встал со стула в панике. Прямо передо мной на парковке оказался огромный лось. Он немного побродил вокруг участка, а потом ушел вниз по реке. © TheObnixiousGoat / Reddit
  • Работаю в супермаркете на ночных сменах. Обычно мы просто проверяем все холодильники, убираем помещения, принимаем товар и работаем с переучетом. Обычно под утро я начинаю засыпать и терять бдительность. На днях принимали товар в 4 утра. Я уже никакой стоял, глаза сами закрывались. Принимаю ящики с зелеными листьями салата, проверяю каждый ящик на свежесть и качество товара. Открываю один ящик, а оттуда на меня жабка маленькая выпрыгивает! Я как заорал на весь супермаркет, как отпрыгнул от ящика! Тогда мне казалось, что я сейчас сердечный приступ получу! Успокоился, словил ее, вынес на улицу в кусты. Теперь надо мной ржут коллеги, а я бдительность не теряю. Ожидаю увидеть все что угодно после этого случая. © Палата №6 / VK
  • Проработала в отеле в течение пары лет. В основном, в ночные смены. На что я там только не насмотрелась! Но самым забавным на моей памяти был дедушка, бродивший по зданию в своем нижнем белье, просто потому, что “он потерял ключи”. © Marsicko / Reddit
  • На входе в столовой для вахтовиков-нефтяников стоят полки с тапками, обязательно нужно переодеться и переобуться, чтобы не нести грязь. Но все тапки оказались странными — с дырками. А сделали такие тапки для того, чтобы в них не выходили на улицу. Кто-то может забыть переобуться и случайно уйти из столовой в тапках. По-моему, нужно сильно уработаться, чтобы такое случилось. Но есть и еще одна веская причина — такие тапки не стащат. © zhzhitel / Pikabu
  • Всю жизнь пашу, как тот конь, а то и похлеще. Вахтами объездил всю страну, и я не преувеличиваю. Сначала работал, чтобы купить нам жилье. Потом, чтобы выучить сына, приобрести ему квартиру, потом машину и гараж. Сейчас дочь подрастает, заканчивает девятый класс, и что мы делаем? Правильно, строим ей дом, потому что квартиру она не хочет. От усталости иногда упасть хочется. Я сам мечтал о своем доме всю жизнь, но как-то не срослось. Вот дочке дом дострою — и все, на покой, больше никаких вахт. Пусть теперь жена немного поработает, а я устал и хочу отдохнуть. © Рабочие истории / VK
  • Как-то на вахте работал с одним матерым инженером по растворам. В годах, но не старый, собирался на пенсию через несколько лет. Так вот, подходила к концу его вахта. Начинал уже собирать потихоньку вещички. И вслух про себя сказал: “Так, теперь жене позвонить осталось!” Я и спросил: “Дядь Вов, зачем предупреждаете жену о приезде? Вы же сами говорили, что соскучились уже по ней (вахта была долгая у него). Купите цветы, сделайте сюрприз!” А он мне: “Вот потому и звоню, никаких мне сюрпризов на старости лет не надо!” © kenaym / Pikabu
  • Работаю вахтовым методом. В очередной приезд на работу заселили в комнату в общежитии с жутко храпящей теткой. В коллективе жаловалась: спать не могу, ее храп настолько сильный, что одеяло сдувает! Тогда коллега-девушка предложила переехать в комнату к ней. Мол, хоть выспишься. О боги, где я так нагрешила?! В четырехместной комнате на разный мотив храпят все три дамы! А я — их полуночный страдающий слушатель. © Подслушано / Ideer
  • Мой папа работает вахтами уже больше 10 лет. Недавно приезжает домой с работы и из кошелька достает мою записку на его самую первую вахту. На записке написано: “Папа, я тебя люблю”, и весь листик в сердечках. © Палата №6 / VK
  • Свекровь работает на севере, вахтой. Внучку видела сразу после выписки, а потом по приезду, в почти 4 месяца. Регулярно получает фото и видео в семейном чате. И вот итоги долгожданной встречи от бабушки: боится темноты, почему до сих пор не ввели прикорм, носить нужно горизонтально, игрушки в рот не давать тянуть. В следующий раз приедет весной. Уже не обольщаюсь, что будет помощь. Хоть бы новый поток ценных указаний пережить. © Мамдаринка / VK
  • Сегодня ехал в маршрутке домой после ночной смены. На одной из остановок в салон зашла бабушка и села напротив меня. Во время движения я резко задремал и свалился с сиденья прямо на нее! От испуга проснулся и попытался встать, а она только улыбнулась и говорит: "Ладно тебе, внучок, отдыхай. Видимо, очень устал." Я извинился, покраснел, но ее реакция так меня растрогала, что настроение сразу улучшилось. © Палата №6 / VK
  • Прихожу домой, парень на ночной смене. Ну, я поужинала, искупалась, легла спать. Поворачиваюсь к окну — а там человек. Тупо человек заглядывает в окно. А мы еще на первом этаже живем! Я запаниковала, давай орать, чтобы спугнуть его, а он ни в какую — все смотрит! Схватила табуретку, кричу: "А ну, пошел отсюда! Я сейчас полицию вызову!" А он все еще там и с места не двигается! Психанула, думаю: была не была! Побежала к окну, и чем ближе я к нему, тем больше меня смущает, что этот человек не шевелится… Подбежав, понимаю — это не человек. Ну, человек, но снежный! Пишу об этом парню, а он отвечает: "Ой, да это я тебе Игорька из снега слепил, чтобы не грустно было". Игорька он мне слепил... Я там чуть от разрыва сердца ласты не склеила! © Палата №6 / VK
  • Работаю в аптеке в ночную смену. Взяла с собой сырников перекусить. Перерыва нет, и я совсем одна, без коллег и охраны. Разогрела, стою, жую. Пахнет сырниками. Заходит клиент, бегом все это проглатываю, выхожу. А он меня спрашивает на полном серьезе: “Вы что тут готовите? Вы вообще не должны тут едой заниматься! Почему вы не стоите на месте рабочем?” Да конечно, походную кухню с собой ношу! © Подслушано / Ideer
  • Дежурю ночью диспетчером. У нас есть стеклянная стена с жалюзи. И вдруг краем глаза ловлю движение. Иду смотреть. Мать честная — за окном мужик, весь в пене! Моется довольный под разбрызгивателями. А потом такой ловит мой взгляд и как рявкнет: "Не нравится — не смотри!" Спорить было бесполезно. Я молча развернулся и пошел досиживать смену. © ThisWormWillTurn / Reddit
  • Была у нас одна мадам, потом приходила поработать на пару часиков и сваливала. Ну решили уволить, заплатили только за то, что отработала. В день увольнения она приходит с мужем, и тот давай скандалить. Тут вмешался наш руководитель, жена просит нас молчать, а он честно заявил, что зарплата была выдана за те две смены, которые она отработала. Тут влетает ее муж и говорит, что она работала буквально сутками, на ночные смены к вам приходила, говорила, что ее вызывал руководитель. Мы смотрим на нее, она смотрит на нас, такая типа «молчите». В итоге наш руководитель показывает мужу наш график, говорит, что нет никаких ночных смен. И он такой: "Ага... Ну-ка пойдем, поговорим". И мы все дружно слышим крики с улицы о том, где она шлялась и так далее. Рабочие истории / VK
  • Работаю вахтами, в этот раз не был дома 2 месяца. И какое же это счастье, когда тихонько открываешь дверь и как закричишь: “Ну, где мои принцессы?” И тебе навстречу бегут 3 малявки-принцессы, жена и даже собака по имени Принцесса. Все обнимают, кричат, целуют. И ты понимаешь: “Я дома”. © Палата №6 / VK

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