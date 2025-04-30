20+ случаев, когда в очередях закипели страсти

Истории
26 минут назад

Каждый из нас хоть иногда оказывался в очереди: в супермаркетах, на почте или в больницах. Для кого-то это лишь утомительное ожидание, а для других — шанс попасть в такую историю, которая может стать основой как яркого анекдота, так и отличной байки!

  • Покупала мясо в магазине, за мной очередь. Рядом тусила старушка и, когда продавец мне взвесила и упаковала кусок в пакет, старушка обошла меня и встала впереди. Я подумала, что она на витрину смотрит, а она, пока я считала деньги, схватила пакет с моим мясом и со словами: «Бабушкам надо помогать», — почесала к выходу! На мои попытки остановить ее выдала: «У тебя вон какие щеки, а бабушке есть нечего!» И стояла ведь, хитрая, выжидала. Люди курицу брали, свинину на кости. Это ей не надо, говядины подавай! © Подслушано / Ideer
  • Сегодня зашел в банк оплатить коммуналку. Взял талон, жду свою очередь. Рядом сидит девушка, с кем-то увлеченно и громко говорит по телефону, в руках держит свой талон (номер видно). Голос называет номер очередного клиента. Вижу, что это та девушка. А она вообще не реагирует, обсуждает с кем-то какого-то Вадика. После повторного объявления ее номера поворачиваюсь к ней: «Девушка, вас...» Не успеваю договорить и получаю уничтожающий взгляд и раздраженное «Вам чего? Не видите, я по телефону говорю?!» «Уже ничего», — отвечаю. Объявили номер моего талона, и я пошел платить. © 1881ru / Pikabu
  • Сидела в очереди в поликлинике, передо мной еще несколько людей. Из кабинета наконец-то выходит пожилая женщина, которая провела там больше часа. Растерянно направляется с бумажками в руках к своему мужу, который все это время ждал ее, и говорит: «Миша, как-то странно, что я всегда могу разобрать счет, который выписал врач, и никогда не могу разобрать рецепт! Что он мне тут выписал, помоги!» © Не все поймут / VK
  • Я не умею отказывать людям. Мне проще себе сделать неудобство, чем сказать кому-то «нет». Привела вчера сына в поликлинику. Выстояли огромную очередь и собирались заходить в кабинет. И тут одни за другим стали приходить люди «просто за справкой». Всем улыбалась, вежливо пропускала. Потом пришла мамочка с крохой, пустила ее вперед. Потом еще женщина попросилась перед нами, опаздывала на работу. Мой 5-летний сын встал и недовольно топнул ногой: «Мы больше никого не пропускаем». И за руку завел в кабинет. Хорошо, что он не в меня характером. © Палата № 6 / VK
  • Очередь бывает живая, по записи и «мне только спросить». Сегодня видела рождение нового вида очередей. Женщина, уверенно подвинула остальных и рванула дверь в кабинет со словами: «Здравствуйте, я вчерашняя женщина»! © Убойные Истории / VK
  • Стояла в очереди к гинекологу. Беременные ходили в один день. Приходит мадам и внаглую шмыгает в кабинет. На вопрос «куда без очереди?» выдает: «Я беременна!» Мы, хором из 5-6 человек, отвечаем: «Мы тоже!» © user5788719 / Pikabu
  • В очереди в супермаркете одна женщина была со мной очень груба. Но вместо того, чтобы сказать что-то в ответ, я разрешила всем, кто стоял после нее, пройти к кассе передо мной. Сегодня я никуда не спешила. © CarolineKautsi1 / X
  • Я пришел в поликлинику молодым отцом, и со временем научился разворачивать всех, кто «просто спросить». Но однажды приходим к педиатру, дождались очереди, я следующий. И тут прямо передо мной в кабинет, отодвинув меня в сторону, залетает какая-то тетка с дочкой. Я даже отреагировать не успел. Захожу за ней, она уже сидит на стуле. Поворачивается ко мне: «Вы не видите, что занято?» Говорю доктору: «Эта дама зашла без очереди, сейчас мы». Уставшая врач: «Ну, что мне ее выгонять теперь, что ли?» И тогда я просто хватаю стул вместе с теткой, поднимаю и выношу в коридор. Все офигели! Беру своего мелкого за руку, заходим в кабинет, я спрашиваю: «Без стула примете?» Врач: «Да, конечно». Нас осмотрели. Когда вышли в коридор, тетки не было, а стул я назад занес. © Yeti979 / Pikabu
  • Закупался в магазине перед Новым годом. Болтал по телефону и тормознул у прилавка с икрой: «Мне вот этой 300 граммов положите, пожалуйста». Продавщица положила.
    Рядом женский голос: «Какая наглость!» Смотрю, а с другой стороны очередь человек 50. Я уже и не помню, когда мне было настолько стыдно, как в тот раз. © PolusZ / Pikabu
  • Ездили в магазин. Пока бродили по магазину, все время чувствовали запах паленой изоляции. И вот стоим в очереди на кассе. Какая-то мадам пытается сдать товар назад и кричит: «Позовите менеджера или начальника!» На что кассир ей спокойно отвечает: «Не могу, они пожар на складе сейчас тушат». © PivBear / Pikabu
  • Из жалобной книги в офисе: "Пока ждали в очереди на обслуживание, читали вашу жалобную книгу. Много ржали. Спасибо вам. Не могли бы вы выложить на витрину предыдущие части? А то обслуживание очень медленное, не знали, чем бы еще заняться. © Убойные Истории / VK
  • Вечер. Кондитерская. Через 10 минут начинается скидка на всю продукцию. Очередь. Сделала заказ, жду, пока все соберут. Кассир тоном заговорщика: «Скидка начнет действовать минут через 5. Давайте я буду медленно ваш заказ собирать». Я: «Ой, неудобно как-то, люди же за мной стоят. Они ждать не будут». И за спиной несколько голосов: «Будем-будем! Не спешите». © schewa*** / Pikabu
  • Моя дочь обожает хлеб, особенно горячий и свежий. Вышли с ней в магазин за макаронами, я особо не парилась над своим внешним видом. Дочь просила сладкого, но у нас дома его было в достатке, я ей отказала. Стоим в очереди на кассе, а дочка просит: «Мамулечка, а давай хотя бы хлебушка купим?» Мужчина в очереди подумал, что мы нуждающиеся и купил нам буханку хлеба. Вот что будет, если выйти из дома в домашней одежде и купить только макарошки... © Палата № 6 / VK
  • Пошла к гинекологу, пришла заранее, жду. Талончик был на определенное время, оно уже прошло — врач задерживался с другим пациентом. Приходит женщина со своим талончиком (время после меня) и говорит: «Сейчас я пойду, а ваше время уже прошло!» Пришлось заходить в кабинет вместе с ней и доказывать, что у меня прием раньше. Бесят такие. © SelenaBra / Pikabu
  • Очередь в гардероб. Гардеробщица одна, людей много. Входит женщина и пытается прорваться к стойке гардероба. Ее отправляют в конец очереди. Женщина возмущается, завязывается спор, и женщина выдает: «Вы обязаны меня пропустить, я вообще-то болею!» На нее удивленно смотрят 30 человек, которые в 7 утра пришли в поликлинику исключительно из-за прекрасного самочувствия и энергии, которую в связи с этим некуда девать. © Firtre / Pikabu
  • Ходила на прогревания ежедневно. Сижу, жду своей очереди. Идет бабка. Увидала другую знакомую бабку: «Ты что, Никитична, заболела?» А та: «Почему заболела? Я сюда каждый день в туалет хожу, чтобы дома воду не тратить». © cjdf / Pikabu
  • Поехал на днях загранпаспорт оформлять. Очередь огромная. Врывается парень, окидывает взглядом очередь: «Кто последний?» Симпатичная девушка говорит, что она. Парень ей: «А где номерок получить?» Она: «Очередь живая, номерок не дают». А он не растерялся: «А номерок вашего телефона хоть можно? Очередь длинная, давайте познакомимся, что ли». Когда я вышел из кабинета, они общались как давние знакомые. Шустрый парень! © Lobotomist / Pikabu
  • Зашла в супермаркет, набрала что нужно, и на кассу. Кассир считает мои покупки, как вдруг какой-то мужик подходит и берет в руки мою посчитанную пачку печенья. Обалдев от такой наглости, говорю: «Мужчина, это мое печенье». Он кивает, мол, я знаю. Начинаю вырывать упаковку из его рук, очередь застыла в изумлении, и тут кассир тихо и спокойно мне сообщает: «Это охранник наш, он помогает вам складывать покупки в пакет». Отпустив пачку печенья, успокаиваюсь, и дядька правда начал складывать в пакет мой товар. © Палата № 6 / VK
  • Стою на кассе, ко мне подходит мужичок, дает в руки пакетик кошачьего корма и говорит: «Можете мне его купить?» По виду явно не бедствует, и я спрашиваю: «С чего это?» Так он и отвечает: «А вдруг вам хочется сделать доброе дело?» Я так растерялся, что пробил ему корм. © Не все поймут / VK
  • Стою в очереди, появляется беременная девушка с мужем. Он просит пропустить, так как душно и стоять трудно. Вся очередь вошла в положение. Приглашают следующего, и тут муж подрывается и со всех ног несется в кабинет, а беременная спокойно выходит на улицу. Это ж кем надо быть, чтобы беременной женой прикрываться ради своих хотелок! © Gallaktyona / Pikabu
  • Пятилетняя дочь ходит в группу детского сада, в которой я воспитатель. И, подражая другим детям, дочь перестала называть меня мамой, теперь я Анна Васильевна. Недавно были с ребенком в продуктовом магазине, дочь просит очередной «киндер». А у нас дома таких два лежит. Я говорю: «Нет, Милуся, нельзя. У нас уже есть. Положи на место». Ребенок смотрит на меня с надеждой, а потом закатывает глаза, вздыхает и на весь магазин произносит: «Злая вы женщина, Анна Васильевна. Очень злая». © Мамдаринка / VK
  • Мне нужна была прописка. Записалась на прием за 2 недели, выбрала время до сна ребенка, так как он поедет со мной, оставить не с кем. Приехала, передо мной мужик. Спрашиваю его: «У вас на какое время?» Мужик: «На 11.30». Я: «Не может быть! У меня на 11.30. Покажите талон». Показывает телефон, и я вижу, что запись отклонена, так как время занято. Я: «Вам же отказали!» Мужик: «Ну мне надо. Пусти». Наезжает на меня, а я с 2-летним ребенком на руках! Такая злость меня взяла: я встала у кабинета, чтобы не пустить. Он тоже. Хорошо, что женщина, которая вела прием, сказала ему, что его в списке нет и отправила восвояси. © BumKr / Pikabu
  • Недавно в нашем районе открыли новую булочную, и я решила зайти туда за свежими круассанами. В очереди передо мной стояла женщина с маленьким мальчиком, который просил купить пирожное. Мамочка отказалась из-за нехватки денег и показала малышу полупустой кошелек. Когда подошла моя очередь, я купила не только круассаны, но и то самое пирожное для мальчика. Он обрадовался так, будто ему подарили весь мир, и тут же побежал к маме. Женщина поблагодарила меня с такой искренней улыбкой, что у меня на душе стало тепло. © Не все поймут / VK

Истории из жизни людей — бесконечный источник эмоций, забавных ситуаций и опыта. Если вы любите погружаться в жизнь других, то вот ещё несколько материалов для вас:

Фото на превью hkase / Flickr, CC BY 2.0

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