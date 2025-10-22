20+ снимков, которые покажут, что ракурс решает абсолютно все
1 час назад
Мои глаза меня обманывают или вы тоже это видите? Я решила сделать для вас подборку фотографий, которые немножко сломают вам мозг. Все эти события случились в реальности, но выглядят, как идеальные оптические иллюзии. Никакого фотошопа, только идеальный ракурс. А еще в конце статьи покажу «Мону Лизу» как она есть. Погнали смотреть.
«Парящая голова»
«Мой сын в воздушных шелках»
«Что-то не так с этой собакой»
«Получился ананас?»
«Очень страшная собака»
- Забудьте об иллюзии. Что это за медведь на заднем плане? © ownedo / Reddit
«Думаю, что здесь делает зимняя шапка?»
«Странный фургон»
«Цвета окраса у моих псов очень схожи. Они врубают камуфляжный режим, когда находятся рядом»
«Небо такого же цвета, что и здание»
«Моя собака Оливия»
- У меня ушло слишком много времени, чтобы разобраться. © charlesmans0n / Reddit
- Так, кто еще не понял, тут собачка лежит на земле за холмом грязи на краю убежища от торнадо. © TheKiwiQueen / Reddit
«Котенок с двумя головами»
«Очень длинная лошадь»
«Моя машина стала выглядеть иначе»
«Безлапый кот»
«Кажется, эта лошадь ест голову моего сына»
«Конус на траве»
«Гигантская чайка»
«Длинная собака»
«Куда ведет эта дыра?»
«Девочка позирует с мешком попкорна»
«Только гляньте на эти губы»
«А вы расчесываете бороду?»
БОНУС
«Сфотографировал „Мону Лизу“ в Лувре с разных ракурсов»
- Боже, я считаю, что нет худшего способа показывать ее, чем так. © Mrrectangle / Reddit
Наш мозг довольно легко обмануть, а камера в руках умелого или просто удачливого человека может стать настоящей волшебной палочкой. Все эти парящие головы, собаки-мутанты и гигантские губы лишь доказательство того, что иногда стоит моргнуть дважды, прежде чем поверить своим глазам.
Фото на превью bullfu / Reddit
