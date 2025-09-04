21 пример, когда люди пытались сэкономить на мастере, и что из этого вышло

Найти хорошего мастера — настоящая морока. К тому же многие профессионал требуют за свою работу приличных денег. Поэтому некоторые рачительные люди, засучив рукава, берутся за дело самостоятельно. Иногда результат действительно получается впечатляющим, но часто такие эксперименты оборачиваются провалом. Мы решили собрать в интернете наиболее выдающиеся примеры подобной «самодеятельности».

«Вот так мой свекор установил воздуховод. Аж глазам больно. Теперь ломаем голову, что с ним делать»

Господи, это выглядит настолько нелепо, что прям тянет на шедевр! © SnakeJG / Reddit

«Мне надоело, что колесики на чемодане постоянно ломаются. Так что просто напечатал на 3D принтере несколько нашлепок и теперь всегда ношу с собой»

«Как говориться семь раз отмерь и один раз отрежь! Думал, что кухонный фартук у меня выйдет хорошо, а теперь не знаю, что с этим кошмаром делать»

«Сделал на кухне ремонт за копейки. Уложился в два дня. Ну не молодец ли я!»

«Решил прикрутить пару полок для жены и случайно просверлил дырки в ванную»

«Занимался ремонтом в ванной 4 месяца. Просмотрел массу видео, наделал кучу ошибок, но результатом очень доволен»

«Забыл нанести грунтовку перед тем как делать наливной пол. Вышло, мягко говоря, не очень»

«Вот такой ремонт можно сделать за 8 месяцев. Кстати, из нового здесь только раковина и столешница»

«Приятель попросил подстричь его. Эксперимент вышел неудачный»

«Папа нашел на свалке старый холодильник, очистил его, а муж сделал основание и добавил финальные штрихи. Теперь у меня есть кухонный островок»

«Решила сама подстричь себе челку. В следующий раз пойду к парикмахеру!»

«Красила ногти целых 2 часа, старалась как могла. Маникюр — это явно не мое!»

«Мои акриловые ноги немного откололись. Я слегка подпилила их, а сверху нашлепала наклейки. Кажется, вышло мило»

«Хожу по собеседованиям в поисках работы. Решила обработать брови воском, чтобы выглядеть солиднее»

«Решила покрасить волосы в темный золотисто-коричневый цвет. Теперь не знаю, что с этим делать»

«Спасите-помогите! Красила вчера волосы и сдуру решила заодно брови облагородить. Теперь не знаю, как их оттереть!»

«Захотела покрасить сумку в серо-зеленый цвет, но совсем забыла как быстро нейлон впитывает акрил. С зеленым явно вышла ерунда какая-то»

«Надумала я тут в первый раз в жизни волосы осветлить. В итоге выяснила, как выглядит леопардовая расцветка»

«Мне в голову пришла блестящая сделать маникюр с помощью краски для волос. Никогда так не делайте!»

«Впервые сама сделал маникюр и угрохала на это целых 6 часов. Но результат того стоил»