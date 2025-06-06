5 лишних вещей, которые зря лежат в вашей сумке — пора навести порядок
Кажется, что в сумке у каждого из нас — маленький портал в параллельную реальность. Там можно найти и чек из магазина двухнедельной давности, и три одинаковые ручки, и какой-то странный ключ. Мы таскаем с собой кучу вещей «на всякий случай». Но эти предметы в повседневной жизни нужны нам так же, как еноту — аккордеон. Пора устроить ревизию! Смотрим.
И обязательно загляните в бонус.
Связка ключей
Почему-то мы часто таскаем с собой огромные связки ключей, куда навешены уже ненужные ключи, например, от старых велосипедных замков. Ну глупо же, а?
Громоздкий кошелек
У меня миниатюрная кожаная "книжечка" с несколькими отделениями для карт, некоторое количестао бумажных денег туда тоже вмещается. Очень удобно.
Большой кошелек с карманами для мелочи — это пережиток прошлого. В наши дни люди все чаще расплачиваются картой, которая вместится в малюсенький кошелек или чехол телефона.
Бумажки
Мне, кстати, благодаря чекам с бонкомата, два раза кошелёк возвращали. Поэтому"Да здравствуют бумажники!" Кстати, иногда картой не расплатиться, а менять купюры продавцы не любят, поэтому мелочь тоже очень - очень нужна.
В свою очередь, если кошелек большой, там могут жить много интересных бумажек: визитки случайных людей, наклейки, чеки от покупок, рецепты лекарств и даже прививочная карта.
Зарядное устройство
Сутки? У меня все телефоны, какие были, сутки держали заряд если по ним только трындеть. А, если хочется по интернету полазить, музыку послушать, книгу в ридере почитать и т.д., то заряд быстрее съедается... Повербанк все таки облегчает жизнь.:) А, да, кнопочный бабушкофон был самым в этом плане не требовательным - держал заряд две недели.)))
Без телефона сейчас как без рук. Поэтому многие носят с собой зарядное устройство. Обычно заряда батареи спокойно хватает на сутки. Но люди все равно носят зарядку: душевное спокойствие часто перевешивает неудобства.
Чайные пакетики и сахар
Скорее уж пакетик с кофе, и то зачем? Кофейни уже нa каждом углу, нa любой вкус.
На случай, если придется где-то пить чай и можно сэкономить; например, в поезде. Да вот только пригождается такой набор 1-2 раза в год.
А вот что действительно необычное носят с собой некоторые люди
- Резинки для волос. Я парень с короткими волосами. Но увидев, как моя младшая сестра, мать и девушка «едят» собственные волосы вместе с раменом... Это больше никогда не повторится в моем присутствии! © macandoodle / Reddit
- Я работаю официантом. Однажды ребенок оставил маленькую фигурку Оптимуса Прайма на столе. Я пошел убрать со стола, бросил ее в фартук, и с тех пор она там и лежит. Это было 2 года назад. © doesnt_reallymatter / Reddit
- Я ношу в кармане мраморную черепаху, которую зовут Гарольдом. 4 года назад я купил ее на Багамах и теперь она всегда со мной. Если Гарольда нет в кармане, я начинаю очень беспокоиться и переживать за него. Гарольд — на фото ниже. © MeatloafSnipe / Reddit
У меня так найденная фигурка киндеровсклго Бластера (тоже из трансформеров)живёт в сумке, уже пять лет. Его чуть уборщик в парке не смел в мусор, хорошо, заметила это.)))
Бонус: чистящий шарик для сумки
Пожалуй, лучшее изобретение для сумки последних лет — это чистящий шарик. Просто бросаете его в сумку, встряхиваете, а шарик собирает крошки и пыль.
А что ненужного или, наоборот, суперполезного вы носите в своей сумке?
Комментарии
Я так и не поняла, это нам сейчас посоветовали выложить всё очень нужное? А для чего тогда, по мнению adme,нужна сумочка? У меня там ещё и пакет с "неотложной", то же мультитул, коробок спичек, резинки д/волос... Много всего нужного!
Специально покупаю небольшие сумки, чтобы много "нужного" туда не напихать, но когда сын увидел, когда я это нужное перекладывала в другую сумку, долго удивлялся, как всё помещается)))
В принципе не ношу сумки и счастлива 🙌🏻 Ощущение свободных рук (и спины) бесценно.
Я 99% времени нa автомобиле - вот там запас всего))
Но с собой обычно резинка для волос - они ниже талии, иногда мешают с ребенком играть или спонтанно в море искупаться захочется, например.
Айфон. Почти всегда - солнечные очки. Всё))
По будням я с ребенком, тогда в коляске/сумке велосипеда его минимальный набор - подгузник, салфетки влажные, бутылочка, минимум один полный комплект сменной одежды.
Я ношу в рюкзаке: влажные салфетки, бумажные носовые платки, антисептик, пару сумок шопперов, пару мусорных пакетов, пару листочков А4, жвачку, мятные конфеты, пару шоколадных конфет, ручку, перочинный нож с кучей инструментов, сантиметровую ленту, наушники.