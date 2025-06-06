5 лишних вещей, которые зря лежат в вашей сумке — пора навести порядок

Кажется, что в сумке у каждого из нас — маленький портал в параллельную реальность. Там можно найти и чек из магазина двухнедельной давности, и три одинаковые ручки, и какой-то странный ключ. Мы таскаем с собой кучу вещей «на всякий случай». Но эти предметы в повседневной жизни нужны нам так же, как еноту — аккордеон. Пора устроить ревизию! Смотрим.