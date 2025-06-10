9 бьюти-процедур, которые помогут весь отпуск выглядеть ухоженно

Яркая улыбка на фотографиях — один из самых приятных сувениров, который можно привезти из отпуска. Некоторые бьюти-эксперты советуют записаться на процедуру отбеливания зубов перед поездкой. Белоснежная улыбка будет прекрасно смотреться в сочетании с загаром.

Существует множество отбеливающих паст, которые могут постепенно сделать ваши зубы на несколько тонов белее. Но также можно обратиться в стоматологию, если у вас нет противопоказаний к данной процедуре.