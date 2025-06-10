9 бьюти-процедур, которые помогут весь отпуск выглядеть ухоженно
Наступила летняя пора и период отпусков. И, чтобы сделать вашу поездку на курорт максимально комфортной, бьюти-эксперты подготовили несколько советов, которые сделают уход за собой еще более качественным и эффективным. Некоторых процедур стоит избегать в летний сезон, а другие, наоборот, стоят потраченных денег.
Отбеливают зубы перед отпуском
Яркая улыбка на фотографиях — один из самых приятных сувениров, который можно привезти из отпуска. Некоторые бьюти-эксперты советуют записаться на процедуру отбеливания зубов перед поездкой. Белоснежная улыбка будет прекрасно смотреться в сочетании с загаром.
Существует множество отбеливающих паст, которые могут постепенно сделать ваши зубы на несколько тонов белее. Но также можно обратиться в стоматологию, если у вас нет противопоказаний к данной процедуре.
Тщательно подбирают уходовые средства для лица и не забывают увлажнять кожу
Одним солнцезащитным кремом для ухода за собой в летнее время не обойтись. Из-за пребывания на солнце коже будет не хватать влаги, поэтому сразу после дня на пляже или длительной прогулки в городе продуманные дамы наносят на кожу порцию увлажняющего средства. Все они отличаются по составу. К полезным для увлажнения кожи ингредиентам относят, например, гиалуроновую кислоту и витамин E.
Но даже если вы привыкли пользоваться увлажняющими средствами, возможно, в жару вам придется отказаться от тех продуктов, которые остались с зимы. В холодное время года специалисты советуют наносить кремы, а вот летом переходить на лосьоны. Последние более легкие и быстрее впитываются.
Выбирают ламинирование ресниц вместо наращивания
Даже водостойкая тушь в жару может оставить подтеки на лице, да и тратить драгоценное время на отдыхе на нанесение косметики порой просто не хочется. Лучше сделать ламинирование ресниц незадолго до отдыха и не мучится с макияжем в отпуске. Это простая процедура, в процессе которой на ресницы наносят вещество, делающее их гуще и длиннее. Эффект сохраняется до 6 недель, а потом ламинирование можно повторить.
А вот наращивать ресницы перед отпуском не стоит. Во-первых, после такой процедуры они требуют особого ухода. А во-вторых, купаться в бассейне или море с наращенными ресницами нужно очень аккуратно, иначе вода может частично растворить клей и реснички отвалятся.
Пробуют новые стрижки и не забывают подровнять кончики
Лето — самое время для экспериментов с волосами. Если вы мечтали о стрижке, то в тёплое время года такое решение может даже пойти на пользу вашим волосам.
Из-за жары волосы сильнее секутся, и если вовремя не отстричь поврежденные кончики, пряди могут стать ломкими. Поэтому стоит посещать парикмахера хотя бы раз в 6-8 недель. Не стоит переживать о том, что это слишком часто: летом волосы еще и отрастают быстрее.
А вот от окрашивания лучше отказаться, так как оно может сильно навредить волосам. Если же избежать этой процедуры не получается, стоит заменить привычную краску на натуральные средства, которые не так сильно высушивают пряди.
Используют носки с коллагеном
Летом ноги из-за жары постоянно потеют, и без использования увлажняющего крема кожа на стопах может стать сухой и потрескаться. Однако даже если ежедневно смазывать пятки специальным средством, но тратить на эту процедуру всего пару минут, толку не будет.
Чтобы добиться ощутимого эффекта, нужно массировать стопы хотя бы 10 минут. В идеале это делается сразу после душа, ведь влажная кожа лучше впитывает кремы и лосьоны. Если времени катастрофически не хватает, можно просто надеть на ночь специальные носки с коллагеном или другим увлажняющим веществом.
Используют только щадящий пилинг
Многие дамы начинают использовать скрабы как минимум за 2 недели до отпуска. Это помогает избавиться от слоя омертвевших клеток и кожа выглядит здоровее и ярче. Однако дерматологи рекомендуют делать это с осторожностью и использовать только мягкие и щадящие средства, в идеале содержащие полигидрокислоты.
Скрабы с ретинолом или другие схожие косметические продукты могут разрушить естественный защитный барьер кожи, и в результате она будет выглядеть безжизненной и сухой.
Не стоит так же использовать химический пилинг перед отпуском, так как эта процедура делает кожу более чувствительной к воздействию солнечных лучей и даже использование специальных средств не снизит все риски. Лучше записаться на химический пилинг после отпуска — от этого будет больше пользы.
Делают вакуумную чистку лица
Процедура HydraFacial не только очищает кожу, но и увлажняет ее, поэтому ее вполне можно сделать за несколько дней до отпуска. С помощью вакуумного прибора поры прочищаются, после чего вводятся специальные сыворотки, которые специалист подбирает в зависимости от того, в каком состоянии находится кожа пациента. Многие отмечают видимые изменения уже после первого сеанса, а эффект от процедуры держится порядка недели.
После этой процедуры вы будете блистать на курорте.
Используют автозагар
Сильные солнцезащитные средства не позволяют получить ровный красивый загар за пару недель, а нежиться под солнцем без них просто опасно. Поэтому многие предпочитают использовать подходящий по оттенку автозагар. Лучше нанести его примерно за день до назначенного дня поездки. Если постоянно пользоваться увлажняющими средствами он может продержаться на коже около недели.
Применяют кератиновое выпрямление волос вместо обычных увлажняющих масок
Некоторые женщины советуют побаловать любимую шевелюру увлажняющей маской прямо перед тем, как отправиться в путешествие. Эта процедура позволяет защитить волосы от губительного воздействия солнца и морской воды.
Однако специалисты рекомендуют потратиться на кератиновое выпрямление. Специальный состав, которым покрывают локоны, отлично защищает их во влажном климате. Волосы сохнут быстрее и ухаживать за ними проще. Плюс, благодаря этой процедуре шевелюра меньше пушится и выглядит просто великолепно, а эффект длится около 3-х месяцев. На отдыхе из-за этой процедуры не придется мучиться с укладкой.