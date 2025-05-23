5 вещей, которые проще и дешевле сделать самому, чем купить в магазине

Народное творчество
1 час назад

Некоторые вещи, сделанные дома, дешевле, полезнее и зачастую эффективнее тех, что вы покупаете в магазине. О них мы и поговорим, а также расскажем, на чем экономить не надо.

Часть изображений создана с помощью ИИ.

Маска для лица

Александр
1 час назад

"5 вещей, которые проще и дешевле сделать самому, чем купить в магазине" и в первой же статье: "Натуральные домашние средства не всегда лучше"

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Вы когда-нибудь пробовали избавиться от акне с помощью зубной пастой и пищевой содой?

«Если да, то вы не одиноки, — пишет Лорен Кляйн. — Я наносила уксус на прыщи и натирала кожу вишней — все это приводило лишь к сильному раздражению. А маска для волос с луковым соком раздражала мою кожу головы так сильно, что волосы стали выпадать. К счастью, помог визит к дерматологу. Мой главный вывод? Натуральные домашние средства не всегда лучше».

«Большинство консервантов, которых люди избегают, безопасны в концентрациях, используемых в косметических продуктах», — объясняет доктор Гита Ядав.

Пельмени и гранола (овсяные хлопья с орехами и сухофруктами)

Для готовки пельменей надо время — да. Но самолепные пельмени вкуснее, дешевле и это натуральная еда без консервантов. Подключите к готовке детей, доверьте им вырезать кружочки из теста.

Muereske
1 час назад

действительно, зачем в безГЮТЕНовые хлопья добавлять сахар, если там уже мед или сироп?

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Гранолу как полезный завтрак рекомендуют сторонники правильного питания. И цены на нее кусаются, хотя по сути это смесь из овсяных хлопьев, орехов, семян и сухофруктов, запеченная с добавлением меда или сиропа.

Ее гораздо дешевле приготовить дома, учитывая свою пищевые предпочтения, к примеру, за основу взять безгютеновые овсяные хлопья. Если аллергия на орехи — добавить лишь семена и сухофрукты или сушеные ягоды. Не класть сахар.

Ягоды в заморозке

Ольга Курпякова
6 часов назад

Не все свежие ягоды можно замораживать, например, клубника и земляника после размораживания превращаются в какую-то кашу.

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Крупные магазины продают в том числе и ягоды в заморозке. Но дары леса, собранные своими руками, отлично лежат в морозилке до следующего ягодного сезона.

Из них получаются вкуснейшие домашние кисели.

Универсальное чистящее средство

Большинство универсальных чистящих средств, продающихся в магазинах, состоят только из воды, отдушки и химикатов. Если приготовить их своими руками, и они будут столь же эффективны, зато будут стоить копейки.

Что потребуется:

  • 1 стакан белого уксуса
  • 1 стакан дистиллированной воды
  • 1 чайная ложка средства для мытья посуды
  • 10 капель эфирного масла (по желанию)

Средство не токсично и подходит для большинства поверхностей (кроме мрамора и гранита).

Кофе декаф

Кофе без кофеина продают не в каждом кафе, да и на него есть существенная наценка. Можно отказать себе в двух чашках любимого напитка и на эти деньги купить в специализированном магазине 50 грамм молотого кофе декаф, чтобы заваривать его дома.

А как вы экономите? Поделитесь полезным опытом с другими читателями.

Комментарии

Уведомления
Катерина Лисичкина
7 часов назад

Я экономлю очень промто:накидываю в корзинку в интернет-магазине всяких товаров и жду, когда продавец скидку предложит🤣🤣🤣Шутка! Просто магазин начинает педлагать похожие товары по оптимальной цене и есть большой выбор.!!!

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