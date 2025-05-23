"5 вещей, которые проще и дешевле сделать самому, чем купить в магазине" и в первой же статье: "Натуральные домашние средства не всегда лучше"
5 вещей, которые проще и дешевле сделать самому, чем купить в магазине
Некоторые вещи, сделанные дома, дешевле, полезнее и зачастую эффективнее тех, что вы покупаете в магазине. О них мы и поговорим, а также расскажем, на чем экономить не надо.
Часть изображений создана с помощью ИИ.
Маска для лица
Вы когда-нибудь пробовали избавиться от акне с помощью зубной пастой и пищевой содой?
«Если да, то вы не одиноки, — пишет Лорен Кляйн. — Я наносила уксус на прыщи и натирала кожу вишней — все это приводило лишь к сильному раздражению. А маска для волос с луковым соком раздражала мою кожу головы так сильно, что волосы стали выпадать. К счастью, помог визит к дерматологу. Мой главный вывод? Натуральные домашние средства не всегда лучше».
«Большинство консервантов, которых люди избегают, безопасны в концентрациях, используемых в косметических продуктах», — объясняет доктор Гита Ядав.
Пельмени и гранола (овсяные хлопья с орехами и сухофруктами)
Для готовки пельменей надо время — да. Но самолепные пельмени вкуснее, дешевле и это натуральная еда без консервантов. Подключите к готовке детей, доверьте им вырезать кружочки из теста.
действительно, зачем в безГЮТЕНовые хлопья добавлять сахар, если там уже мед или сироп?
Гранолу как полезный завтрак рекомендуют сторонники правильного питания. И цены на нее кусаются, хотя по сути это смесь из овсяных хлопьев, орехов, семян и сухофруктов, запеченная с добавлением меда или сиропа.
Ее гораздо дешевле приготовить дома, учитывая свою пищевые предпочтения, к примеру, за основу взять безгютеновые овсяные хлопья. Если аллергия на орехи — добавить лишь семена и сухофрукты или сушеные ягоды. Не класть сахар.
Ягоды в заморозке
Не все свежие ягоды можно замораживать, например, клубника и земляника после размораживания превращаются в какую-то кашу.
Крупные магазины продают в том числе и ягоды в заморозке. Но дары леса, собранные своими руками, отлично лежат в морозилке до следующего ягодного сезона.
Из них получаются вкуснейшие домашние кисели.
Универсальное чистящее средство
Большинство универсальных чистящих средств, продающихся в магазинах, состоят только из воды, отдушки и химикатов. Если приготовить их своими руками, и они будут столь же эффективны, зато будут стоить копейки.
Что потребуется:
- 1 стакан белого уксуса
- 1 стакан дистиллированной воды
- 1 чайная ложка средства для мытья посуды
- 10 капель эфирного масла (по желанию)
Средство не токсично и подходит для большинства поверхностей (кроме мрамора и гранита).
Кофе декаф
Кофе без кофеина продают не в каждом кафе, да и на него есть существенная наценка. Можно отказать себе в двух чашках любимого напитка и на эти деньги купить в специализированном магазине 50 грамм молотого кофе декаф, чтобы заваривать его дома.
А как вы экономите? Поделитесь полезным опытом с другими читателями.
Комментарии
Я экономлю очень промто:накидываю в корзинку в интернет-магазине всяких товаров и жду, когда продавец скидку предложит🤣🤣🤣Шутка! Просто магазин начинает педлагать похожие товары по оптимальной цене и есть большой выбор.!!!