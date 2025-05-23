5 вещей, которые проще и дешевле сделать самому, чем купить в магазине

Гранолу как полезный завтрак рекомендуют сторонники правильного питания. И цены на нее кусаются, хотя по сути это смесь из овсяных хлопьев, орехов, семян и сухофруктов, запеченная с добавлением меда или сиропа.

Ее гораздо дешевле приготовить дома, учитывая свою пищевые предпочтения, к примеру, за основу взять безгютеновые овсяные хлопья. Если аллергия на орехи — добавить лишь семена и сухофрукты или сушеные ягоды. Не класть сахар.