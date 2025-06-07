5 предметов гардероба, которые стилисты не рекомендуют барышням зрелого возраста

Юбки в пол могут визуально расширять и утяжелять низ, а также делать ноги короче. Все это добавляет налет старомодности. Вместо юбок и платьев макси эксперты рекомендуют модели длиной чуть выше или чуть ниже колена.

Также, вопреки расхожему мнению о том, что в зрелом возрасте ноги нужно закрывать, стилисты предлагают экспериментировать с мини-юбкой. А чтобы чувствовать себя в одежде такого стиля комфортно, просто создавайте с ней кэжуал-образ.

Еще можно надевать под юбку колготки. Они визуально удлиняют ноги и скрывают мелкие несовершенства, тем самым придавая уверенности.