Странно, совсем недавно читала, что свободный крой подходит всем, а обтягивающий - исключительно желающим продемонстрировать стройные ножки и накачанную/ тощую задницу. Среди "зрелых барышень" таких всё-таки меньшинство.........
5 предметов гардероба, которые стилисты не рекомендуют барышням зрелого возраста
С возрастом хочется, чтобы гардероб был не просто модным, а изысканным. Но некоторые модели одежды и обуви не решают эту задачу. Рассказываем, какие.
Мешковатые джинсы
Дамам зрелого возраста эксперты рекомендуют, наоборот, подчеркивать фигуру. Но и здесь стоит чувствовать меру. Например, универсальный вариант — джинсы прямого кроя.
А особое внимание обратите на слегка расклешенную модель bootcut. Это вечная классика, которая изумительно смотрится почти на любой женщине, независимо от типа фигуры.
Юбки и платья макси
Макси нужно уметь выбирать и, главное, носить ))
А сверкать "пожившими" коленками - так себе совет.......
Юбки в пол могут визуально расширять и утяжелять низ, а также делать ноги короче. Все это добавляет налет старомодности. Вместо юбок и платьев макси эксперты рекомендуют модели длиной чуть выше или чуть ниже колена.
Также, вопреки расхожему мнению о том, что в зрелом возрасте ноги нужно закрывать, стилисты предлагают экспериментировать с мини-юбкой. А чтобы чувствовать себя в одежде такого стиля комфортно, просто создавайте с ней кэжуал-образ.
Еще можно надевать под юбку колготки. Они визуально удлиняют ноги и скрывают мелкие несовершенства, тем самым придавая уверенности.
Одежда с кричащими принтами
"Эксперты" со своими цветочными узорами,полосками и геометрией пускай идут своей дорогой.
Чрезмерно броские принты выглядят комично. Речь о картинках неоновых цветов или в виде персонажей мультфильмов. Эксперты рекомендуют обращать внимание на более изысканные орнаменты. Это могут быть аккуратные цветочные узоры, полоска, геометрия и так далее. Также, если хочется выделиться из толпы, подберите яркий однотонный образ.
Кстати, еще не всегда уместно в зрелом возрасте смотрятся большие логотипы брендов. Их эксперты тоже советуют избегать.
Капри
Эта летняя модель визуально укорачивает ноги и расширяет фигуру. При этом в шортах не все чувствуют себя уверенно. Поэтому в теплые дни более лестно смотрятся укороченные брюки.
А я как живую помню статью, где кюлоты покрывали позором и не рекомендовали никому...
Другой классный вариант — кюлоты. Воздушные и изящные, они напоминают юбку. А еще кюлоты выгодно подчеркивают талию и подходят женщинам любого роста.
Балетки с круглым мысом
А вот и фирменное выражение "накинет годков"! Как мы по нему соскучились!
Такая обувь может накинуть годков. Если требуется надеть туфли на плоской подошве, то эксперты по стилю рекомендуют подыскать пару с заостренными носами. Они визуально удлиняют ноги, а еще добавляют роста и скидывают пару кило.
Также, если есть возможность и желание, стоит носить обувь на небольшом возвышении. Будь то миниатюрный каблук, танкетка или платформа — все это только добавит шика.
А вообще спасение, когда не знаете, что надеть, — это базовый гардероб. Держите лайфхаки, как круто носить такие вещи в любых обстоятельствах.
Комментарии
Быстрее бы дамы, которые клепают подобные статьи, созрели. Возможно, будет что-то более разумное.