10 способов носить шорты так, чтобы окружающие обзавидовались
Раньше шорты ассоциировались с домом, пляжем или дачей. Однако уже давно они стали частью основного летнего гардероба. Вот несколько правил, следуя которым, вы сможете создать уникальные, стильные и нескучные образы с этим предметом одежды.
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Носите шорты с правильным верхом
Удлиненные шорты уже давно стали неотъемлемой частью повседневного гардероба. Главное — научиться грамотно сочетать их с остальной одеждой. Вместо устаревших блузок лучше выбирать оверсайз-рубашки, лаконичные майки или топы с интересным принтом — так образ будет выглядеть современно и свежо.
Пижамные шорты стоит оставить для дачи и отпуска
Легкие, хлопковые или шелковые шорты остаются в тренде последнюю пару лет, но в этом сезоне они обрели небывалую популярность. Дома их спокойно можно носить с майками и футболками, а чтобы придать наряду определенную элегантность, стоит примерить пижамные шорты со свободной рубашкой, мешковатым блейзером или строгим черным топом.
В таком виде можно щегольнуть где-нибудь на курорте. Пижамные шорты с высокой талией отлично подойдут для похода на пляж, а также в них можно отправиться на дачу. Они значительно лучше смотрятся с купальником, нежели облегающие модели или свободная футболка.
А вот в качестве повседневного варианта отлично подойдут шорты карго. В тренде сейчас строгие модели, больше напоминающие классические костюмные шорты с аккуратными карманами, длиной до колена или выше. Чтобы придать наряду официальный вид, стоит надеть шорты с белой рубашкой. А с хлопковой футболкой или укороченным топом ансамбль будет выглядеть более расслабленно и непринужденно.
Привычные джинсовые шорты с яркой блузкой заиграют новыми красками
Джинсовые шорты никогда не выходят из моды. Но модели с необработанными краями могут смотреться не слишком стильно в сочетании с простой футболкой. Чтобы выглядеть более женственно и элегантно, стоит примерить такие шорты с вязаным топом или нарядной блузкой с цветочным принтом. Другой интересный вариант: добавить к ансамблю длинный пиджак, почти закрывающий шорты.
Спортивные шорты сейчас модно носить с рубашками
В ярких свободных спортивных шортах этим летом можно появиться не только в фитнес-клубе. Тем более, что в этом наряде будет достаточно прохладно даже в самый жаркий день. Чтобы образ выглядел действительно модным, стоит примерить эти шорты не с майкой и шлепками, а со строгой рубашкой и балетками.
А вот велосипедные шорты уже частично растеряли былую популярность. Да и носить облегающую одежду летом может быть не слишком приятно.
Кожаные шорты отлично подойдут для прохладной погоды
Этим летом, если на улице похолодает, кожаные шорты можно примерить даже в офис. Достаточно просто надеть классическую модель с отворотами из натуральной или искусственной кожи и выбрать к ним в пару строгую рубашку. Другой вариант: совместить такие шорты с легким трикотажным свитером. Контраст двух этих материалов создает великолепный эффект. А вечером кожаные шорты стоит надеть с корсетным топом или интересной блузкой, если белая футболка покажется слишком скучным вариантом.
В любых спорных случаях стоит выбрать скоординированный ансамбль
Для тех, кто каждый раз мучается, подбирая подходящий ансамбль для того или иного случая, дизайнеры этим летом придумали замечательный вариант. Надо лишь обзавестись комплектом, состоящим из блузки или пиджака и шорт одинакового цвета. Тем, кто тяготеет к классике, подойдет однотонный костюм в нейтральных или ярких красках. В офис можно примерить ансамбль, украшенный мелким принтом. Правда, вместо коротких шорт стоит надеть длинные из плотной ткани со стрелками.
Блумерсы стоит примерить с длинным кардиганом
Этим летом на пике популярности неожиданно оказались шорты, которые, скорее, напоминают белье из XIX века. Шорты блумерсы получили свое название в честь Амелии Блумер, которая немало шокировала окружающих, появляясь на публике в свободных панталонах в середине позапрошлого века. Чтобы кружевные белые шорты не выглядели как нижнее белье, их стоит носить со свободным кардиганом или длинной футболкой. А нотки игривости ансамблю могут добавить ковбойские сапоги. Для официального мероприятия такой наряд не подойдет, а вот прогуляться по променаду вечером в нем вполне можно.
Лучше выбрать джинсовые шорты подлиннее
Кроме того, этим летом короткие и облегающие модели уже не пользуются такой популярностью. Сейчас модницы предпочитают носить более свободные и длинные шорты, которые отлично смотрятся и с блузками в стиле бохо, и со строгими рубашками, и с элегантными пиджаками. Кстати, два последних образа можно спокойно примерить и на работу. А если надеть длинные шорты со стильным боди и туфлями на танкетке, то в таком виде легко можно отправиться на вечеринку.
Вязаные шорты не обязательно носить только дома
Сейчас в моде стиль бохо, поэтому вязаная одежда вообще пользуется популярностью. И хотя считается, что вязаные шорты подходят только для домашнего использования, этим летом в них вполне можно появиться и на улице. Стоит просто примерить их с подходящим по цвету вязаным топом, тем более что наряд, выполненный в едином цвете, сейчас в тренде. И белоснежный, и черный ансамбль из вязаных вещей будут смотреться одинаково выигрышно.
Костюмные шорты можно носить почти с чем угодно
Сейчас на пике моды самые неожиданные и яркие сочетания, поэтому классические шорты длиной до колена или чуть выше вместе с белой футболкой могут показаться немного скучными. На вечеринку можно примерить такие шорты с корсетом или бюстье. А в офис вместо стандартной белой рубашки надеть жилетку без рукавов. Если добавить к последнему ансамблю необычные серьги и легкие босоножки, он заиграет новыми, яркими красками.
Попробуйте самые свежие тренды 2025
В 2025 году в моду вошли свободные шорты из фатина и других полупрозрачных тканей. Они позволяют создавать дерзкие, но одновременно утонченные богемные образы.
Комментарии
Шорты мое всё, очень их люблю . У меня огромное количество различных моделей. Из фатина нет, вязаных тоже. И не будет.
Есть только один способ носить шорты так, "чтоб окружающие обзавидовались" - это носить шорты в сочетании с красивыми стройными ногами. Все остальное уже мелочи.
в подавляющем большинстве офисов и других рабочих мест, а также мест проведения досуга, шорты не допускаются.