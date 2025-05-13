10 способов носить шорты так, чтобы окружающие обзавидовались

В ярких свободных спортивных шортах этим летом можно появиться не только в фитнес-клубе. Тем более, что в этом наряде будет достаточно прохладно даже в самый жаркий день. Чтобы образ выглядел действительно модным, стоит примерить эти шорты не с майкой и шлепками, а со строгой рубашкой и балетками.

А вот велосипедные шорты уже частично растеряли былую популярность. Да и носить облегающую одежду летом может быть не слишком приятно.