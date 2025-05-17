Так можно вообще отвыкнуть от живого общения с близкими .Писать и постить в соседнюю комнату, чтоб не отвлекаться🤦🤣
5 способов перестать наконец бояться гаджетов и благодаря им укрепить связь со своими детьми
Сложно поддерживать связь с ребенком, когда он большую часть времени играет в видеоигры или просматривает страницы в социальных сетях. Однако разочарование и сравнение со «старыми добрыми временами», когда мы все играли на улице и все прочее, также никак не улучшат ситуацию. Вместо этого лучше сразу попытаться найти общий язык со своими детьми, учитывая их потребности и интересы. И мы знаем, как это можно сделать легко и непринужденно, и без особых затрат с вашей стороны.
Совместные цифровые традиции
Вместо того чтобы бороться с технологиями, можно интегрировать их в семейные ритуалы — так экраны станут не барьером между вами, а наоборот, укрепят вашу связь с ребенком. Сделать это можно несколькими проверенными на практике способами.
Например, можно создать общий семейный чат в любом из используемых вами мессенджеров. Только использовать его нужно не строго в экстренных ситуациях — этим вы только повредите делу — а обязательно добавить в него щепотку развлекаловки и заделов на совместное времяпрепровождение в дальнейшем.
Скажем, в чате можно предложить фильм, сериал или же посещение какого-то мероприятия, а затем все голосуют за ваши варианты или предлагают свои. После можно вместе обсудить: что понравилось, что запомнилось больше всего (можно даже устроить мини-квиз или поделиться какими-то дополнительными фактами).
Исследования показали, что совместный просмотр и обсуждение контента укрепляют эмоциональную связь в семье, что только поспособствует лучшему общению и взаимопониманию друг с другом.
Для этого даже не нужно собираться всем в одном месте, ведь уже есть немало сервисов для синхронного просмотра с чатом. А если времени нет совсем, то можно хотя бы создать семейный кинодневник с рецензиями и делиться своими впечатлениями там.
Также можно начать фото- и видеочелленджи. Причем обыграть можно фактически что угодно, вплоть до синтеза искусства фотографии и усвоения школьной программы. Например, математики. За площадку для творчества можно взять дом, школу, работу, городское пространство в целом. Все фото и видео «складируются» либо в общем чате, либо заливаются в облако.
Челленджи могут быть самые разные:
- «Улыбка дня» — кто сделает самое смешное селфи. За сравнительно короткий промежуток времени можно собрать целый альбом довольно забавных фото, которые можно будет вместе просматривать через некоторое время.
- «TikTok-дуэты» — снимите танец или пародию вместе. Выберите что-то трендовое или просто забавное.
- «Найди предмет» — давайте друг другу задания. Например, «сфотографируй что-то красное». Таким образом можно даже устроить мини-соревнование: у кого наберется больше красных предметов.
Все эти активности позволят по-новому взглянуть на мир вокруг и на ваши отношения с ребенком. Все это развивает эмпатию и чувство юмора. Совместное создание контента может способствовать укреплению эмоциональной связи и потенциально снимать стресс у ребенка.
Ключевой принцип здесь заключается в регулярности (например, делать новые фото в определенные дни недели), интерактивности (с вовлечением всех) и в балансе (подобные челленджи не должны заменять живое общение, а скорее дополнять его).
Начать можно с малого. И кто знает, в один день это все может вылиться во что-то большее. Есть уже немало примеров, когда родители и их дети начинают вести совместный блог. Например, отец вместе со своей дочкой создали целую вселенную в стиле мультяшного Sonic’a и регулярно постят забавные мемы, картинки и истории.
Другой папа с дочкой пошли дальше и открыли свое шоу на YouTube, в котором с помощью игрушек, супергероев, некоторых знаменитостей и, конечно же, большой любви работают над тем, чтобы расширить возможности и сделать мир более доступным для детей с аутизмом.
День без правил
В эпоху, когда вроде бы нужно жестко контролировать время, которое ребенок проводит за экраном, идея провести «день без правил» может показаться чересчур безумной. Но именно такой эксперимент, если проводить его не чаще одного раза в месяц, способен стать мощным инструментом для налаживания взаимопонимания.
Просто представьте, что ребенок получает полную свободу в выборе цифровых активностей на 24 часа (с разумными границами безопасности). И ваша роль здесь будет заключаться не в том, чтобы все и вся критиковать, а наоборот, участвовать на его условиях.
Пусть поставит программу из своих любимых YouTube-роликов, стримов или блогов. Разрешите ребенку выбрать любую игру, в которую вы сможете сыграть вместе. Позже обязательно обсудите, почему ему нравится именно этот блогер, чему он у него научился, проходил ли он уже эту игру прежде, что от нее ожидает и т. д.
Также разрешите в этот день не ограничивать себя в просмотре TikTok и различных соцсетей. Но с одним условием: ребенок покажет вам три (выберите любое число) самых интересных поста за день. Позже можно вместе проанализировать, почему это цепляет, что такого захватывающего в полученной информации и пр.
Важно лишь еще раз напомнить, что вам нужно внимательно слушать ребенка и ни в коем случае не критиковать его. Ведь здесь очень легко обмануться. Даже опросы показывают, что лишь 27,5% подростков сообщили, что всегда получают необходимую им поддержку. В то время как 76,9% родителей искренне полагают, что всегда оказывают своему чаду всю необходимую им поддержку. Эксперты предполагают, что родители могут преодолеть этот разрыв, выслушав без осуждения и поддержав чувства своих детей.
Обучение через технологии
Вместо бесконечных споров о «вреде гаджетов» можно использовать технологии для познавательного совместного досуга. Это не только сближает, но и развивает полезные навыки у детей и родителей.
В сети уже существует масса всевозможных онлайн-курсов, на которые можно записаться всей семьей. Вам просто нужно выбрать тему, которая была бы интересна и вам, и ребенку (программирование, рисование, литература, наука) и пройти курс вместе, помогая друг другу. Возможно даже с одного аккаунта, чтобы не переплачивать.
Хотя, скажем, те же языковые приложения не стоят таких уж больших денег. А некоторые так вообще бесплатны. С их помощью можно даже устроить мини-соревнования — кто дольше сохранит streak, кто больше баллов наберет, больше часов/уроков пройдет и т. д.
Также можно совместно проводить научные эксперименты с YouTube и TikTok. Или собрать какую-нибудь модель самолета или машины всей семьей. А может, и повторить эксперименты и лайфхаки известных блогеров. Согласитесь, под вашим чутким руководством ребенку будет проще и безопаснее со всем справиться, нежели самостоятельно. Помимо этого можно будет заснять на камеру весь процесс и потом поделиться видео с родными и близкими.
Есть еще возможность проводить виртуальные экскурсии вместе. Те же Google Arts & Culture вам очень помогут в данном процессе и проведут вам тур хоть по Лувру, хоть по любой другой достопримечательности. После можно обсудить, что запомнилось, и нарисовать впечатления. А если жизнь так уж сложится, то чуть позже посетить все места уже вживую.
Цифровые проекты также помогут. Например, пусть это будет семейный подкаст с обсуждением книг, фильмов, историй из детства или фотоотчет о путешествиях или хобби. Причем времени это так уж много не отнимет, зато вы перестанете бояться, что ребенок «зря сидит целыми днями в телефоне или компьютере».
Главное, не превращать это все в «обязаловку». Если ребенку не нравится курс, эксперимент, книга или фото — пробуйте что-то другое. Благо сейчас вариантов вокруг целая масса. Ваша цель — разделить радость от совместных открытий, а не навязать свою повестку, свое видение и свои личные интересы.
Путешествия в прошлое через технологии
В эпоху TikTok и нейросетей дети часто не представляют, как жили их родители без всех этих гаджетов и интернетов. Тем интереснее будет показать им мир до всех этих вещей и сблизиться с ними, поделившись своей ностальгией по былым временам.
Во многом это может стать поводом не только для увлекательного семейного досуга, но и в целом создать эмоциональную связь между поколениями. Возможно, даже поможет детям начать ценить то, что у них есть сегодня, гораздо осознаннее подходить к использованию современных технологий, а не просто воспринимать их как данность.
Организуйте детям ретро-игровой вечер. Установите на компьютер эмуляторы Dendy или Sega и поиграйте в такие игры как Super Mario, Tetris, Rock’n’Roll Racing и пр. Главная фишка будет заключаться в том, что все это нужно будет проходить без сохранений — без читинга, так сказать, чтобы прочувствовать вкус эпохи. Огромным плюсом будет, если вы приобретете подержанную приставку и подключите все к телевизору, как это делали раньше.
Если у вас сохранилась какая-то старая техника: кассетные плееры, дискеты, кнопочные телефоны — также покажите им, как перематывали пленку карандашом, как пользовались дискетами и почему игра «Змейка» была главным хитом тех времен.
Если вы переезжали или просто хотите показать, где жили ваши бабушки и дедушки, отыщите адрес в Google Maps и покажите дом и город ребенку. Поделитесь своими воспоминаниями. Заранее отыщите старые фото, сделанные в тех местах, и сравните, как все выглядело тогда и сегодня.
Создайте коллаж «Тогда и сейчас», если хотите. Сейчас это сделать может даже ребенок. Равно как и можно оцифровать и оживить старые фото с помощью анимации лиц. Таким образом, вы можете прошерстить все ваши фотоальбомы и познакомить ребенка с историей вашего рода, семьи, отдельных ее членов.
Планируйте будущее онлайн
Вместо различных «когда-нибудь» технологии помогут превратить семейные мечты в конкретные планы. Тем более что ребенок пока в буквальном смысле живет одним днем и мало задумывается о течении времени. Совместный быт и планирование создадут у него общее видение будущего, научат управлять целями и превратят обычные хотелки в конкретные и понятные каждому действия на пути к достижению цели.
Например, можно создать семейную «Доску желаний» где-нибудь на Pinterest или любом другом подобном сайте. Туда каждый сможет закидывать свои пожелания на будущее, сможет визуализировать свои цели, добавить идеи. А далее на выходных можно будет собраться всем вместе и обсудить: чего из всего предложенного реально добиться в ближайший месяц, два, год и т. д.
Можно использовать и приложения-трекеры для общих целей, и либо геймифицировать весь процесс, либо создать удобные карточки с этапами для более крупных проектов. Если цель требует финансовых вложений, то можно онлайн накопить вместе на нужное приобретение, наглядно показывая ребенку, как важно заранее все планировать и постепенно, терпеливо достигать своих целей.
Наверняка у ваших банков есть масса предложений специально для вашего ребенка. Также как и в сети есть масса полезных приложений с цифровыми дневниками, ежедневными напоминалками, фиксацией дат и многими другими функциями, которые немало помогут вам как укрепить связь с ребенком, так и в немалой степени прокачать его навыки и компетенции, столь необходимые в наше время.
Да, безусловно, технологии не заменят вам живого общения, но могут стать довольно весомым мостиком между вами и вашим ребенком, если использовать их с умом. Попробуйте начать с малого — и вы заметите, как цифровой мир во мгновение ока превратится в пространство для тепла, дружбы, доверия и взаимопонимания.
Комментарии
Все правильно надо идти в будущее поэтому гаджет должен быть только из Америки. Потому что это страна будущего.