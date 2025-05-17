6 вирусных лакомств, которые покорили интернет

Можно сказать, что этот тренд уже в прошлом. Шоколад с фисташковой начинкой стал вирусным после обзора известного инфлюенсера в сфере еды. В соцсетях все еще появляются посты с соответствующим хэштегом. Некоторые кулинары даже пытаются приготовить этот десерт дома.

Любопытно, что изначально у дубайского шоколада был небольшой бюджет на продвижение. Именно поэтому производители и обратились к блогерам: интернетовские знаменитости с удовольствием снимались с яркими красочными плитками. После того, как шоколад стал трендовым, фабрики других стран начали делать похожую продукцию. В Великобритании это лакомство стало настолько популярно, что одна из сетей супермаркетов даже ввела ограничение на покупку — не более двух плиток в одни руки. Но пик популярности дубайского шоколада прошел и все чаще ему говорят «прощай», заменяя его другими сладостями.