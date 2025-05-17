Беру бабаевский 72% без всяких начинок. У шоколада должен быть вкус шоколада, а не всякой хрени.
6 вирусных лакомств, которые покорили интернет
Сейчас люди все чаще ищут рецепты не в кулинарных книгах, а в соцсетях. Да и вообще, благодаря модным блогерам можно узнать о вкусных и не очень новинках. Некоторые лакомства оказываются настолько необычными и интересными, что становятся вирусными и захватывают интернет и наши сердца. Точнее, желудки.
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Розовый шоколад из Бельгии
Еще не все попробовали дубайский шоколад, а в Бельгии появился новый главный сладкий тренд года — «Волосы ангела». Известный лондонский гурман уже попробовал это лакомство — розовый шоколад с начинкой из пишмание (турецкая сладкая вата) и крема с нотками ванили, малины и граната. Блогер поставил наивысший бал десерту, так что смело можно сказать: «Волосы ангела» в тренде. Что ж, еще парочка таких хвалебных отзывов, и мы увидим, как розовые плитки сметают с полок магазинов, несмотря на цену: сейчас это лакомство стоит чуть больше 20 евро.
Дубайский шоколад
там же прикол не только в фисташках, но и в жареной лапше в начинке - она хрустит
Можно сказать, что этот тренд уже в прошлом. Шоколад с фисташковой начинкой стал вирусным после обзора известного инфлюенсера в сфере еды. В соцсетях все еще появляются посты с соответствующим хэштегом. Некоторые кулинары даже пытаются приготовить этот десерт дома.
Любопытно, что изначально у дубайского шоколада был небольшой бюджет на продвижение. Именно поэтому производители и обратились к блогерам: интернетовские знаменитости с удовольствием снимались с яркими красочными плитками. После того, как шоколад стал трендовым, фабрики других стран начали делать похожую продукцию. В Великобритании это лакомство стало настолько популярно, что одна из сетей супермаркетов даже ввела ограничение на покупку — не более двух плиток в одни руки. Но пик популярности дубайского шоколада прошел и все чаще ему говорят «прощай», заменяя его другими сладостями.
«Бала Баяна»
Кокосовая стружка, сгущенка, масло - сварить. Нет, это точно не моё...
Рецепт популярного бразильского лакомства, которое готовят дома, молниеносно разносится по соцсетям. «Бала Баяна» — настоящее культурное наследие, которое сочетает в себе португальское и африканское влияние на кухню Бразилии. Основа этих конфет — сушеный кокос, поэтому любителям «баунти» или «раффаэло» точно должно понравиться. Десерт часто подают вместе с сырным ассорти — это пикантное сочетание, которое порадует гурманов. Особенно хорошо подойдут мягкие сыры, как камамбер или бри. Конечно, «Бала Баяна» идеально подходит к кофе и сокам из тропических фруктов (например, из маракуйи или манго).
И самое главное, эти конфеты легко приготовить дома. Для начинки вам понадобится банка сгущенки, 40 грамм сливочного масла, 2 стакана кокосовой стружки и ванилин. На среднем огне эти ингредиенты нужно варить около 10 минут, все время помешивая. После того, как смесь полностью остынет, скатывают небольшие шарики. Для карамели нужны 1 стакан воды, 2 стакана сахара и 1 столовая ложка белого уксуса. Готовить карамель нужно на среднем огне, пока она не приобретет светло-медовый оттенок. Для пущего эффекта можно добавить пищевой краситель. Кокосовые шарики насаживают на шпажки и аккуратно окунают в карамель. Ждем, пока все застынет, и можно угощаться нежным десертом с хрустящей корочкой.
Гранат
Мне сочетание шоколада и свежих, особенно кислых, фруктов или ягод напоминает блевотину, пардон, или что-то прокисшее.🤢
Хит последних месяцев в различных интерпретациях — это гранат. Одной из трендовых вариаций является лавашак — традиционная восточная сладость, которую готовят из сухофруктов. Гранатовый вкус сейчас самый популярный.
Но более вирусном оказался шоколад с зернами граната. Его можно приготовить дома: растопите плитку шоколада, распределите на пергаментной бумаге и посыпьте гранатом. Главная причина такой популярности этого фрукта — его польза для здоровья.
Вишня, покрытая матчей
В соцсетях можно увидеть много постов с красивыми зелеными вишенками. Секрет прост: сейчас модно покрывать ягоды матчей. Видео с приготовлением этого лакомства активно набирают просмотры. Матча — это вид зеленого чая из самых молодых листьев. В последнее время он очень популярен. А такую аппетитную упаковку из матчи делают с добавлением шоколада, чаще всего — белого.
Маршмеллоу в аэрогриле
Прошли те времена, когда мы жарили зефирки на костре — теперь это можно делать дома, с комфортом. Чудо техники в виде аэрогриля нам в этом поможет. И в доказательство этому — множество роликов в соцсетях, посвященных приготовлению десертов таким образом. Зефир и шоколад растапливают в аэрогриле и потом черпают крекерами. Прекрасный душевный десерт.
Несладкий бонус
Если вы думаете, что в тренды попадают только сладкие угощения, то вот вам противоположный пример. Как-то в TikTok за неделю было сделано несколько миллионов запросов по поводу... огуречного салата. Самым популярным оказался незамысловатый рецепт ломтиков огурца, маринованных в соевом соусе, рисовом уксусе, чили с добавлением семян кунжута. Отличный летний тренд!
А какие кулинарные тренды вы взяли на заметку? Или, возможно, вы знаете необычное блюдо, которое достойно тысячи лайков? Если для вас тема вкусностей не раскрыта, то можно заглянуть сюда: