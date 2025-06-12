7 простых способов сделать утро добрым, даже если вы не жаворонок

Да, сперва будет тяжело. И даже немного больно. Но оно того стоит! Вот эти наши «Еще пять минуточек...» — это самая настоящая ловушка для нашего сознания. Это прокрастинация в чистом виде!

Также первое утреннее решение задает тон всему дню. А постоянное «заснул-проснулся» и так по кругу в значительной степени ухудшает наше общее состояние. Эти короткие промежутки между звонками, когда мы просто дремлем, разрушают естественные циклы сна, оставляя нас полностью разбитыми. От этого лучше отучиться. И чем скорее вы это сделаете, тем лучше.

Поставьте будильник на реальное время подъема, а не на 20 минут раньше, чтобы «еще чуть-чуть подремать». Также держите свой телефон или будильник подальше от кровати — так, чтобы вам пришлось вставать, чтобы его выключить.

Как только вы встанете, сразу же открывайте шторы (свет блокирует выработку мелатонина), а затем умойтесь прохладной водой. Скажите вслух: «Я проснулся!» (да, это работает). И так каждое утро.