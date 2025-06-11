12 человек, которые опрометчиво ответили на звонок, и понеслось
Истории
3 часа назад
Некоторые люди предпочитают не отвечать на звонки, особенно с незнакомых номеров. Но наши герои решили нарушить традицию современного мира мессенджеров и все-таки взяли трубку. Тут и начались приключения.
- Однажды подруга со своей мамой уехали отдыхать. Я замужем, есть ребенок. Звонит как-то мне отчим подруги, недвусмысленные намеки, мол, грусть, тоска, поговорить не с кем. Я всячески отказываюсь естественно. Снова звонок. Скоро, говорит, мои приезжают, дома бардак неистовый, помоги убраться. Делать нечего, помочь же надо мужику. Хватаю дитя, ибо оставить не с кем, бегу творить добро. Дверь открывается. Стоит мужик без верха, офигевая, что я действительно пришла убрать квартиру, да еще и с ребенком. Что-то промычал и удалился на кухню. Да так там и просидел, пока я чистила ковер, мыла пол, закидывала вещи в стиралку, мыла гору посуды и прочее. © Подслушано / Ideer
- Со мной работала истеричная женщина. Если что-то в семье происходило не так, как она хотела, она начинала звонить целыми днями мужу, мешая работать. Когда он не брал телефон, она попросила позвонить с моего. Придя домой, она увидела, что мужнин телефон оставлен, на работу он ушел без него. Начала проверять входящие, увидела незнакомый номер и позвонила мне с разборками, с какой стати у ее мужа мои вызовы и кто я такая. © Лариса В. / Dzen
- У меня с сестрой одинаковые голоса. Если разговаривать по телефону, то ответчик не сразу поймет, с кем болтает. Обидел сестру ее муж, она у нас в гостях. Звонит, а трубку взяла я, ну и давай на него орать. Он в шоке: она же обычно молчит и соглашается с ним, а тут отпор получил. Сестра уехала и говорит, мол, муж изменился, что случилось? Он теперь ласковый стал, по дому помогает! Вот теперь думаю, говорить ли ей, что это я влезла, или ждать, когда все само вскроется. © Подслушано / Ideer
- У меня появился новый номер, и мне постоянно стали приходить сообщения на корейском языке. Однажды ответил на звонок. Человек говорил по-корейски. Я рассказал о том, что со мной произошло за день, ответил на вопросы, которые он мог бы задать, если бы был моим другом. Понятия не имею, о чем он говорил. Это продолжалось чуть больше минуты, прежде чем на том конце повесили трубку. © nateonsideways / Reddit
- Мне позвонили с номера с незнакомым мне кодом страны. Я решил, что это мошенники, но подумал, что будет забавно ответить, и поднял трубку. Какая-то молодая женщина спросила о парне, с которым она, по-видимому, познакомилась в клубе на прошлой неделе. Оказалось, он дал ей фальшивый номер, и этот номер оказался моим. После того, как она повесила трубку, я проверил его. Скорее всего, она звонила мне со стационарного телефона в Индонезии. Только позже я понял, насколько невероятно, что парень придумал случайный номер, который взял и оказался моим. © Itzska08 / Reddit
- Мой муж нашел меня в соцсетях через 24 года после того, как мы недолго встречались. Он позвонил мне, чтобы наверстать упущенное, и мне с ним было так комфортно. Мы возобновили нашу дружбу, а потом снова начали встречаться. Через две недели будем отмечать восьмую годовщину нашей свадьбы. Жизнь забавна. © allminorchords / Reddit
- Это случилось во времена, когда у нас были только домашние телефоны. Позвонил мой папа, изменил голос и попросил позвать маму. Мама подняла трубку в своей комнате, и, когда я вешала трубку, услышала, как папа начал петь ей: «I just called to say I love you». Любящие друг друга родители помогли мне понять, что не нужно соглашаться на меньшее. Скучаю по ним. © Dsblhkr / Reddit
- Однажды ночью мне позвонили. Звонивший говорил с английским акцентом и знал мое имя. Мне это странным не показалось, потому что я тогда только вернулся с летней учебы в Англии и обменялся номерами с новыми друзьями на случай, если они приедут ко мне. Странным было то, что этот парень знал, что я занимался археологией в Англии, и хотел, чтобы я поехал с ним и его соседями по квартире в Египет, исследовать археологические памятники. Я не мог вспомнить его имени и спросил его, где мы встретились. Он сказал, что в каком-то кафе в Лондоне, но я был в столице всего три дня, а остальное время провел на месте раскопок. Я понятия не имел, кто он такой, и это, вероятно, спасло меня от ужасной поездки в Египет. © Unknown author / Reddit
- Несколько лет назад моей маме позвонили с домашнего телефона моего дедушки. На тот момент прошли годы после его кончины, а бабушка отключила телефон после переезда из старой квартиры. Мама была в некотором шоке, когда увидела номер, выскочивший на экране. Без определителя звонившего, только номер. Она подняла трубку, но на том конце была тишина. Она решила перезвонить по этому номеру, и там сказали: «Этот номер больше не обслуживается». Мама позвонила провайдеру, и там также подтвердили, что этот номер отключен уже много лет. До сих пор я задаюсь вопросом, как это произошло. © MuffinPunchin / Reddit
- 86 дней до свадьбы. Подготовка полным ходом. И тут звонок от него. От того, кого люблю 11 лет. Я не слышала его почти год, и за это время поменялось многое. Я согласилась выйти замуж за человека, с которым есть стабильное будущее. Убедила себя, что даже без любви смогу жить. Не пропали лишь мысли о нем. И тут звонок. И новость, что через две недели он будет проездом. Я сумасшедшая, но я планирую сбежать с ним туда, куда мы мечтали уехать три года назад. © Подслушано / Ideer
- Сестре стали звонить с неизвестного номера. Вместо ответа дышат в трубку. Ну она и сменила номер, а контакт в черный список занесла. Думала, все, но опять позвонили. Сестра подняла трубку. И вдруг общение вышло на новый уровень. Голос шепнул что-то на неизвестном нам языке. © Подслушано / Ideer
- Звонит мне какая-то тетка и давай вопить, чтобы я исчезла с горизонта ее мужа. Что моя фигура — работа хирургов, а мои шикарные волосы — парик. Я объяснила, мол, ошибочка вышла, но без толку. Дама перезвонила. И тут мне пришла гениальная идея. Что я противлюсь? Меня считают привлекательной, желанной красавицей — чего упираться-то? Теперь слушаю ее комплименты и убеждаю себя, что все так и есть! Даже в контакты ее записала: она там «Смешная тетка». Я давно на пенсии, парик не ношу. © LaZor / Dzen
Да, иногда случается такое, на что даже не знаешь, как реагировать. И мы сейчас про самые разные жизненные ситуации.
Комментарии
Уведомления
Всё-таки жалко выглядит человек, которого кто-то там поманил пальцем, и он бросет все, включая хорошего человека,и несётся вприпрыжку нна манящий пальчик
-
-
Ответить
Девушка из первой истории: помчалась убирать чужую квартиру, а то у взрослого мужика лапки.. она повод искала или хотелось покопаться в чужих вещах?
-
-
Ответить
Похожее
12 человек, которые вмешались в чужие дела и попали в гущу событий
Истории
2 месяца назад
12 человек, у которых свои представления о планировании бюджета
Истории
2 месяца назад
19 женщин, которые точно отыскали источник вечной молодости
12 историй о крупных покупках и их неожиданных последствиях
Истории
4 месяца назад
14 женщин рассказали, что стало той самой последней каплей в отношениях
14 эпичных свиданий, которые еще долго вспоминаешь как хохму
Истории
1 месяц назад
11 коварных стереотипов, которые до сих пор сыплют соль на рану, хотя давно отжили свое
Психология
4 года назад
20+ человек, которые умеют быстро и доходчиво ставить хамов на место, и вас научат
Народное творчество
2 года назад
15 жизненных ситуаций, которые раньше казались чем-то естественным, а сейчас выглядят дико
Психология
4 года назад
18 российских и зарубежных звезд, которые внезапно оказались одногодками
Музыка
5 лет назад
27 историй, которые доказывают, что бестактность часто идет рука об руку с наглостью
18 остроумцев, которые способны прокомментировать буквально что угодно
Народное творчество
2 года назад