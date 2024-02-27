8 фактов о пышных балах, которые стыдливо замалчивают в исторических фильмах

Сейчас балы кажутся нам невероятно романтичным развлечением, но в прошлые века знатные люди относились к ним со всей серьезностью. Ведь здесь порой терялись целые состояния, заключались браки и разрушались семьи. А неловко подобранный цветок или расстегнувшаяся пуговица могли стоить барышне репутации, а джентльмену — карьеры.

Ради танцев устроители могли затеять ремонт

Чтобы потрясти своих гостей, хозяева не только закупали цветы, но и шли на различные ухищрения: строили дополнительные бальные залы, ломали стены комнат, переделывали интерьер. Поэтому подготовка к балу могла занять не один месяц. Даже внутренняя планировка некоторых дворцов служила для того, чтобы гости, пришедшие на праздник, восхитились достатком и благородством хозяев. Перед тем как попасть в бальный зал, который обычно выглядел роскошнее всего, приглашенные проходили через целую анфиладу комнат, украшенных цветами, а порой и живыми картинами. Для этих картин в помещениях устанавливали золоченые рамы, в которых барышни изображали известные живописные полотна.

Появление электричества расстроило многих дам

Отдельной статьей расхода были свечи. Чтобы в большом зале не царил полумрак, требовалось несколько тысяч свечей. Если бал длился долго, часть из них успевала прогореть, и гостей приглашали пройти в другую комнату, дабы заменить свечи. С середины XIX века помещения в богатых домах во время бала освещались с помощью электрических лампочек. Причем для питания гирлянд использовали динамо-машину, а не стационарное электричество. Самым большим потрясением это нововведение стало для дам. Дело в том, что привычный макияж прекрасно смотрелся при теплом сиянии свечей, а вот электрическое освещение придавало накрашенным барышням вульгарный вид.

Бал мог довести хозяев до разорения

В прошлые века балы старались давать все знатные семейства, и размах этих празднеств зависел от благосостояния устроителей. В XVIII веке для участия или организации балов некоторым дворянам даже приходилось продавать свое имущество. Впрочем, и в следующем веке это было недешевым делом. Организация пары-тройки балов в год вполне могла довести семейство до разорения. Самыми роскошными были великосветские балы, на которых знатных дебютанток обычно представляли высшему обществу. Обычно на такое празднество приглашали до 3 тысяч гостей, включая и представителей царской семьи.

Гости часами маялись в пробках

Так как на придворные балы прибывало огромное количество человек, гостям порой приходилось проводить в карете по нескольку часов, прежде чем до них доходила очередь высаживаться. Чтобы хоть как-то решить проблему с пробками во время балов, во дворцах использовалось несколько входов. Приглашенные обязаны были знать подъезд, куда им надлежало прибыть. Толчея в фойе была такая, что с трудом можно было протолкнуться. Неудивительно, что потеря шубы или шинели во время бала была обычным делом.

Те же пробки ждали гостей и на пути домой. В определенный час кареты начинали двигаться цепочкой по кругу. Как только экипаж останавливался, специальный распорядитель выкрикивал имя гостя. Если названый человек тут же не появлялся, карета отбывала и становилась в хвост очереди, так что бедняге приходилось ждать, пока она не вернется.

На балах задыхались от запаха дегтя

Принято считать, что на балах из-за множества свечей и разгоряченных танцоров царили удушливые ароматы. Однако это не совсем так. Во-первых, сами залы старались проветривать. Во-вторых, и дамы, и джентльмены не брезговали банными процедурами с мылом и являлись на празднество вымытыми и в чистой одежде. Чтобы пятна пота не испортили наряд, барышни носили под мышками специальные подушечки, которые меняли несколько раз за вечер. И мужчины, и женщины натягивали новые перчатки после каждого похода в туалетную комнату, а некоторые даже брали с собой чистое нижнее белье, чтобы сменить его в случае необходимости.

Хотя и дамы, и джентльмены пользовались духами и туалетной водой, не все ароматы были приятными. Офицеры появлялись в свете в парадных мундирах и сапогах, которые шили из дубленой кожи, пропитанной дегтем. Этот состав защищал обувь от плесени, но запах, исходящий от нее, был удушающим. К этому благоуханию добавлялся и аромат мастики. Полы в залах для сохранности натирали специальной смесью из воска, мыла и поташа. Последний ингредиент готовили из золы, поэтому он тоже источал запах дегтя.

Выбор подходящего наряда для бала был целым искусством

Собираясь на бал, и юные барышни, и замужние дамы тщательно подходили к выбору туалета. Значение имело все: цвет, фасон, материал, отделка. Самым страшным приговором для барышни было обвинение в отсутствии вкуса. Неподходящий наряд, неудачно приколотый цветок могли разрушить репутацию девицы и испортить жизнь ее родственникам. Особое внимание уделялось и длине наряда. Если девушка появлялась на балу в платье в пол, она демонстрировала всему свету, что танцевать не намерена. Для плясок подходили туалеты по щиколотку, поэтому перед празднеством подол порой подшивали.

Фасон бальных туалетов менялся довольно часто, а вот мода на веера из перьев и кружев сохранялась на протяжении почти всего XIX века. Благодаря этому аксессуару кавалер мог моментально понять, замужем ли интересующая его дама или нет. Девицы на выданье щеголяли перламутровыми изделиями, украшенными слоновой костью. Солидные матроны пользовались кружевными веерами или аксессуарами из страусиных перьев.

Выбор драгоценностей тоже играл большую роль. Замужние дамы могли щеголять в драгоценных каменьях в тон к своему платью. Однако появление в слишком богатых и тяжелых колье считалось вульгарным. Кроме того, дамы не надевали кольца и перстни поверх перчаток — это считалось дурным тоном. Девушкам следовало быть еще скромнее — они обычно украшали наряды портбукетами. В миниатюрные вазочки вставляли различные цветы, а потом крепили к декольте. Правильно подобрав букет, барышня могла оповестить кавалеров о своих намерениях. Так, гвоздика полосатая сообщала поклоннику, что девушка хочет с ним расстаться. А пестрая наоборот говорила о том, что она его не может позабыть.

Джентльмены являлись на балы в парадной форме или черном фраке, а также в специальных танцевальных башмаках, и только уланам позволялось натягивать сапоги. Шпоры были под запретом, но некоторые кавалеры все равно их не снимали, дабы пощеголять перед дамами, и в результате рвали на женщинах платья.

На балу можно было построить карьеру или потерять ее

В прежние века жизнь дворянина строго делилась на две части: домашние дела и служба. И только на балу строгая иерархия несколько нарушалась. Умение танцевать высоко ценилось, ведь элегантно двигающийся поручик мог в бальной зале затмить высокопоставленного офицера. Посещение балов считалось обязательным, здесь можно было заполучить ценные знакомства и разрешить насущные вопросы.



Иногда на балах чувствовался недостаток кавалеров, и не самые популярные в обществе девицы грустно простаивали у стенок. Чтобы все приглашенные могли поучаствовать в танцах, офицеры получали специальную разнарядку и отправлялись на бал как на службу. Там они должны были не веселиться, а внимательно следить за тем, чтобы «невостребованные» барышни получили возможность потанцевать.

Несоблюдение этикета — например, расстегнутая пуговица на мундире, отсутствие перчаток — могло привести к строгому наказанию и даже потере карьеры. Зачастую гости страдали из-за ошибок распорядителей. На пышных дворцовых балах визитеров было так много, что иногда в официальные приглашения закрадывались ошибки. Одного офицера позвали на бал, но забыли предупредить, что явиться он должен в одиночестве. Мужчина пришел с барышней, и ее не пустили даже на порог. Другого высокопоставленного начальника трижды приглашали на бал без супруги. Не желая обижать благоверную, тот пропускал эти празднества, оправдываясь болезнью, а потом не выдержал и подал в отставку.

Понимая, что на балу может оказаться больше приглашенных дам, чем джентльменов, некоторые хозяйки шли на хитрость и призывали своих подруг охотиться за подходящими кавалерами. В задачу этих женщин входил поиск свободных мужчин и уговоры особенно робких товарищей, которые были не уверены в своем умении танцевать. Помимо ловкости и грациозности в танце высоко ценилось и умение вести легкую, остроумную беседу. Так как разговор обычно шел параллельно с танцем, и дама и кавалер должны были быстро придумывать короткие и изящные ответы, желательно в форме эпиграммы. Беседовали обо всем и одновременно ни о чем.

Танцы следовали в строгом порядке

В XIX веке бал традиционно открывал полонез — торжественный танец, больше похожий на шествие, в котором принимали участие все без исключения приглашенные. После следовал вальс, который, хотя и считался скандальным и романтичным танцем, не был самым важным в программе. Влюбленные юноши и девушки ждали именно мазурки. Во-первых, во время этого танца молодые люди могли блеснуть своими умениями — у них даже были сольные партии. Во-вторых, именно кружась в мазурке, кавалеры зачастую открывали свои чувства даме.

Демонстрация влюбленности начиналась уже с выбора партнера. Иногда к кавалеру подводили двух дам, и, приглашая одну из барышень на мазурку, он демонстрировал свой сердечный интерес. Именно мазурка послужила причиной дуэли Онегина с Ленским. Пригласить поклонника на мазурку могла и девушка. Порой барышни, выбирая подходящего кавалера, должны были угадать какие-то его особенности или качества. Завершался бал котильоном, который сочетал в себе элементы сразу нескольких танцев и мог длиться несколько часов. На рубеже XIX и XX веков котильон сменился загадочным танцем, который назывался кадриль-монстр.

Котильон мог послужить причиной разногласий между хозяйкой и хозяином дома, если одна обожала танцевать, а второй не любил это развлечение. Так, императрица Мария Федоровна не желала завершать веселье, и закрывающий бал котильон длился уже несколько часов. Тогда ее супруг пошел на хитрость. Он приказал музыкантам из оркестра потихоньку удаляться из зала по одному. Музыка становилась все тише и наконец вовсе смолкла. Изумленные танцоры разошлись, и бал завершился.