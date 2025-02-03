8 способов отдохнуть так, чтобы появилось чувство «как на морюшко съездил»

Очень часто, вернувшись из отпуска, мы слышим один и тот же вопрос: «Как отдохнул?» И кажется, что ты действительно не напрягался и отдых прошел отлично. Но на самом деле, чувствуешь себя разбитым. Почему же так происходит? Мы порылись в интернете в поисках крутых способов отдохнуть, а некоторые даже проверили на себе. А в конце вас ждет бонус — история, после которой серию сериала захочется отложить на потом.

Делать зарядку с утра

Многие думают, что если физической активности меньше, то и усталости тоже меньше. Но это не совсем так. Оказалось, чтобы избежать болей в спине из-за сидячей работы, не чувствовать усталость после длительных прогулок, необходимо заниматься растяжкой, йогой или хотя бы делать зарядку по утрам. Небольшие физические упражнения помогают чувствовать себя значительно лучше, а здоровый сон закрепляет этот успех.

Не залипать в телефоне

В век информации почти каждый человек погружен в цифровой мир с головой. Чаще всего наш мозг перегружен большим количеством бесполезного контента, который случайно попадается в течение дня. В результате страдает концентрация. Привет, мигрень! Чтобы разгрузить свой мозг, вспомнить, что такое сосредоточенность, и снять напряжение, необходимо чаще выходить на природу, а также за час до сна и час после пробуждения не брать в руки телефон.

Проживать эмоции

Genoveva Kolomyceva 1 день назад Расскажите мне, пожалуйста, что такое "быть в моменте"? 🤯 Нет, я серьёзно спрашиваю, что это значит и как в нём, в моменте то есть, быть? - - Ответить

В современном мире мы все чаще забываем о своих эмоциях и чувствах. А ведь своему состоянию тоже нужно уделять должное внимание. Иногда подавляем эмоции или "оставляем их на потом", потому что "сейчас некогда об этом думать". Но чем дольше откладывать переживания, тем труднее будет справиться с ними в будущем. Поэтому важно научиться замедляться, быть в моменте и обращать внимание на свое состояние. Помочь в этом могут обращение к психологу, ведение дневника и поддержка от близких людей.

Приглушить свет и принять ванну

tama 4 дня назад Все это можно принять: и ванну, и кухню, и спальню...как с утра принять работу, если лень вставать и сильно хочется прогулять? - - Ответить

Этот тип отдыха направлен на визуальное и аудиальное расслабление. В течение дня многие сталкиваются с огромным количеством звуков, запахов, образов и т.д. Что же нужно сделать, чтобы "отдохнуть глазами и ушами"? Необходимо создать спокойную обстановку: приглушить свет, если есть возможность, сделать его теплее, включить расслабляющую музыку, также можно принять ванну.

Побыть в одиночестве

Да, все люди разные по темпераменту: кому-то нужно большую часть времени находиться в коллективе, другим — в одиночестве. Однако иногда почти каждому нужно отдыхать от социума: побыть наедине со своими мыслями, провести саморефлексию, понять, чего хочется. Если вы постоянно общаетесь с людьми, выделите себе несколько часов в неделю, а по возможности и целый день, который сможете провести наедине с собой.

Медитировать

Ilona Staller 11 часов назад Медитации бывают разные. Я вышиваю, делаю украшения, рисую, готовлю. Всё это - своего рода медитации. А сидеть, уставившись в одну точку я бы тоже не смогла. - - Ответить

Очень важно уделять внимание внутреннему «я». С помощью отдыха, направленного на "разговор со своей душой", вы сможете обратиться к себе, наполниться благодарностью и улучшить ментальное состояние. Есть практики, которые помогают в духовном отдыхе, например, медитация или ведение дневника благодарности. Я один раз в неделю стараюсь уделять этому виду отдыха хотя бы полчаса. Медитирую под расслабляющую музыку, концентрируюсь на дыхании. Поначалу было очень сложно, постоянные мысли мешали сосредоточиться. Но с каждым разом получалось все лучше и лучше. Теперь медитация для меня как волшебная палочка, которая помогает отпустить все негативные эмоции и выдохнуть.

Навести порядок

© Joe Shlabotnik / Flickr CatKate 12 часов назад А вот тут частично соглашусь! Я ненавижу уборку в части мытья чего-то - пылесосить пол, убираться н а кухне, чистить сантехнику. Но вот разбор гардероба, одежду по местам, стирку (в смысле рассортировать белье и запихать в стиралку) - как раз помогает мне расслабиться, отвлечься и отдохнуть! Особенно сесть перед стиралкой и смотреть как намокает в крутящемся барабане белье))) - - Ответить

Многие не любят убираться, а зря! Это один из самых недооцененных способов расслабиться. Научно доказана связь между чистотой в доме и уровнем стресса. Может быть, это звучит немного нелогично, но хаос вокруг нас отражается в разуме и даже теле! Так что избавление от ненужных вещей или, например, разбор гардероба могут очень хорошо помочь в борьбе со стрессом. Раньше я не понимала, как моя мама может еще и убираться после работы, а теперь я точно знаю: а вот она отдохнет!

Сделать что-нибудь своими руками

Руконожка Ай-Ай 4 дня назад "Раньше я не понимала, как моя мама может еще и убираться после работы, а теперь я точно знаю: а вот она отдохнет!"

😀😁🙄

Кажется, некоторые мужчины тоже так думают... - - Ответить

Действительно ли творчество помогает чувствовать себя свежим "как огурчик"? Кто-то скажет, что этот тип отдыха может подойти не всем, так как некоторых людей это вообще напрягает. Но речь не только о том, чтобы порисовать или смастерить поделку. Это может быть поход в театр или галерею, прослушивание музыки. Так происходит перезагрузка и отдых.

Бонус: история, после которой отдых уже точно не будет прежним:

Я решила на зимних каникулах вообще не напрягаться и как следует отдохнуть. И в приставку поиграла, и в соцсетях позалипала, и засела за турецкие сериалы. На следующий день голова пухла похлеще, чем после рабочего дня. Мозги мне вправила моя мама, которая предложила полепить из глины. Я сначала не поняла, как мне это поможет. В итоге, когда это сделала, у меня столько сил появилось, как будто из отпуска вернулась!