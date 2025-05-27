9 идей маникюра, в которых весна расцветает на кончиках пальцев

Французский маникюр снова в центре внимания — но в новом прочтении. Цветные кончики, геометрические и плавные формы, инверсии с акцентом у лунулы, двойные линии — вариантов стало больше, и каждый из них задает настроение.

Тем не менее, классический квадратный френч остаётся символом сдержанного шика. Однако стоит избегать френча с толстыми линиями, это давно осталось в прошлом.

Цветной френч особенно хорошо смотрится на коротких ногтях и всегда актуален — с легким глянцем или без. Весной такой маникюр — универсальный и стильный выбор.