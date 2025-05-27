9 идей маникюра, в которых весна расцветает на кончиках пальцев
Весна — это не только про лёгкие пальто, цветущие деревья и первые солнечные лучи. Она начинается с мелочей — например, с маникюра, в котором просыпается настроение сезона. Нежные оттенки, цветочные мотивы, хрупкий блеск и чуть-чуть фантазии — всё это превращает ногти в холст, на котором весна расцветает с первой же каплей лака. В этой подборке — 9 идей маникюра, где весеннее настроение видно с первого взгляда.
Минималистичный нейл-арт
- Это был всего лишь мой второй маникюр в жизни, и он многому меня научил... © Lucidream / Reddit
- Вот наконец-то дошли руки сделать себе вот такой дизайн © Own-Development-2109 / Reddit
С наступлением весны в тренде на ногтях появятся самые милые и минималистичные дизайны, так что следует избегать аляповатости. Уже лучше будет изобразить много ярких цветов, маленьких фруктов и даже блестящих 3D инкрустаций. Вся эта красота будет подчинена одной идее — дать волю творчеству, но при этом сохранять минимализм как основную тенденцию.
Ногти «кошачий глаз»
Маникюр с переливами создает загадочный «кошачий» образ. Чтобы добавить блестящий акцент, а не ослепительный блеск, достаточно нанести серебристые капли у основания ногтя — ближе к кутикуле. Такой утонченный штрих подарит эффект «маникюра принцессы» и красиво заиграет на солнце.
Ненакрашеные ногти
Бьюти-индустрия движется в сторону естественности: после многих лет сложных и ярких дизайнов на первый план выходит минимализм. Все большую популярность набирает тренд «голых ногтей» — аккуратный маникюр без цветного покрытия. Он выглядит благородно, сдержанно и ассоциируется с классической элегантностью. Такой образ вне времени — в нем чувствуются вкус и простота в лучшем смысле этого выражения.
«Мыльные» ногти
Мыльный маникюр — тренд сезона. Это ногти натуральной формы с полупрозрачным бежево-розовым гель-лаком. Важны не только аккуратное покрытие, но и общий уход: чистая кутикула, увлажненная кожа, ровный глянец. Без хорошего крема для рук — никуда.
Этот маникюр — новая версия «тихой роскоши»: нежный оттенок, эффект влажного блеска и естественная форма делают образ простым, но запоминающимся. Именно такой маникюр выбрала Аня Тейлор-Джой для «Золотого глобуса», а вслед за ней — и многие другие.
И вновь французский маникюр
- Французские накладные ногти 🤍 © stupidpiano / Reddit
- Я только что сделала эти ногти, и мне они, честно говоря, не нравятся. © socalledsoleil_ / Reddit
- Вот простой и яркий френч. © aycanur / Reddit
Французский маникюр снова в центре внимания — но в новом прочтении. Цветные кончики, геометрические и плавные формы, инверсии с акцентом у лунулы, двойные линии — вариантов стало больше, и каждый из них задает настроение.
Тем не менее, классический квадратный френч остаётся символом сдержанного шика. Однако стоит избегать френча с толстыми линиями, это давно осталось в прошлом.
Цветной френч особенно хорошо смотрится на коротких ногтях и всегда актуален — с легким глянцем или без. Весной такой маникюр — универсальный и стильный выбор.
Маслянистый желтый
Показать ужасные ногти и написать "точно все испортит" - капитан очевидность 😆 типа дело в цвете лишь? Неа
- Заплатила 70 баксов, и теперь думаю — они настолько плохие, что, может. стоит вернуться, попросить их снять и вернуть хотя бы часть денег? Наверное, я драматизирую, но мне реально стыдно. Это вообще что за форма такая? Я в ужасе. © CharacterOdd6496 / Reddit
- А вот красивый нежно-желтый с жемчужной пудрой сверху! © reddvelvet14 / Reddit
Пастельные оттенки продолжат оставаться основными для весны, а лидером среди них будет масляно-желтый. Этот светлый оттенок — более изысканная версия нейтральных, яичных и белых тонов, популярных в последние годы. Он идеально отражает легкость и свежесть весны, гармонично сочетаясь с сезонными модными трендами, такими как цветочные принты. Для достижения непрозрачного кремового оттенка достаточно нанести два-три слоя лака.
Цветочный сад
Темный шоколад
В 2025 году темно-коричневый цвет станет настоящим трендом. Этот насыщенный и теплый оттенок смело заменит черный, оставаясь при этом более универсальным и подходящим для повседневной носки. Темные цвета стильно смотрятся на любых ногтях, придавая образу современный и элегантный вид. Для такого маникюра идеально подойдут теплые шоколадные оттенки лака.
Хромированные ногти
Слева - жуть. Напоминают то ли мятые снеговые лопаты, то ли побитые магазинные совки для круп.
Смешивание красного и розового больше не считается табу, как и сочетание золота с серебром и любыми другими оттенками. Не стоит переживать, если ваши аксессуары золотые, а ногти выполнены в модном хромированном оттенке — такая смесь станет самой стильной тенденцией на оставшуюся часть года.
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Комментарии
Ну так-то весна уже почти закончилась )))
Некоторые варианты действительно очень красивы