9 модных промахов, которые закрались в исторические фильмы и сериалы

Многие любят исторические фильмы и сериалы за особенную атмосферу. Но нередко в таких картинах встречаются огрехи, то в одежде, в то в прическах, то в интерьерах. Иногда режиссеры и продюсеры идут на это умышленно, чтобы создать более яркую картинку или просто из-за невозможности воссоздания деталей точно такими, какими они были, а иногда это просто случайность.

«Бриджертоны»

«Бриджертоны» — исторически-романтический сериал, в котором наряды хоть и подобраны в духе показанного времени, но иногда в них встречаются промахи. Так, например, случилось с корсетами героинь, которые они носили на голое тело. На самом же деле, в те времена под них еще надевали сорочку, которая выступала своеобразной «защитой», чтобы этот прекрасный элемент гардероба прослужил дольше и не соприкасался напрямую с кожей.

«Гордость и предубеждение»

В отличие от вышеназванного сериала, в этом фильме корсеты героини носят правильно — с нижним слоем в виде сорочки, но тут загвоздка в другом. В XVIII веке хоть и были такие корсеты, но они либо должны были заканчиваться под грудью, либо должны иметь чашки, а тут и не то, и не другое.

© Pride & Prejudice / Universal Pictures Вэлл 16 часов назад Да там сплошь промахи. В первых же сценах Лиззи с непокрытой головой бегает по полю, в доме джентри (мелкого помещика) живут свиньи и прочее, будто это йомены. Я посмотрела десять минут и включила старый добрый британский сериал с Фертом. - - Ответить

Один из промахов этого фильма — на балу Лиззи почему-то оказалась без перчаток, хотя в те времена они были очень важной деталью гардероба. Но, возможно, это режиссерский ход, который должен был показать вольность и своенравность героини Киры Найтли.

«Фаворит»

В этой спортивной драме Тоби Магуайр сыграл жокея Реда Полларда, который ездил на знаменитой и непобедимой лошади по кличке Сухарь. Небольшая оплошность фильма касается шлема для верховой езды, который носит Магуайр в фильме: у него есть ремешок под подбородком. Такие шлемы появились гораздо позже событий, показанных в фильме.

«Маленькие женщины»

Этот фильм, снятый по одноименной книги Луизы Мэй Олкотт, рассказывает о взрослении четырех сестер. Действия картины происходят в Англии 1860-х годов. Тут не совсем соответствуют времени прически героинь, а именно, их челки. В те времена челки уж если и носили, то они представляли собой мелкие, вьющиеся пряди, а не такие, как у героинь Эммы Уотсон и Флоренс Пью. А вообще, тогда девушки и женщины чаще всего носили убранные назад волосы.

«Тюдоры»

В «Тюдорах» дамы поголовно носят воротник, называемый горгерой, неправильно. Он должен быть приколот к одежде, а в картине он служит скорее своеобразным колье, а не воротником. Исторически их носили вовсе не для красоты, а для того, чтобы такой воротничок мог защитить от грязи платье или рубаху и потом его можно было отстегнуть и постирать. После он стал символом статуса.

«Джанго освобожденный»

Очки, в которых неожиданно появился в нескольких кадрах Джанго, появились только в следующем веке. Ведь фильм рассказывает о временах XIX века, а очки появились только в 20-х годах 20-го.

«Троя»

Фильм «Троя» вызвал недовольство многих критиков и классиков из-за многочисленных вольностей, которые допустили продюсеры по отношению к тому периоду времени. Так, например, в одной из сцен, Елену прикрывают изящным розовым зонтиком, хотя подобные модели появились значительно позже. Как гласит история, распространились зонты в Рим и Грецию из древнего Египта, а там они изготавливались из пальмовых листьев, перьев или папируса.

«Поющие под дождем»