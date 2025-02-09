9 способов, которыми люди украшали ногти от Древнего Египта до наших дней

Сегодня маникюр — это холст для самовыражения, но на протяжении многих веков украшение ногтей было частью культуры, религии и могло многое рассказать о человеке. В мире маникюра произошла эволюция, которая шаг за шагом привела нас к такому разнообразию дизайнов, от которого глаза разбегаются.

Кто был первым?

Плодожорка 3 дня назад ногти разной длины и степени обгрызанности тоже с бронзового века у индийских женщин? - - Ответить

Считается, что индийские женщины первыми начали делать маникюр в бронзовом веке. Они использовали известную многим хну для придания ногтям темно-коричневого и красного оттенка.

Длинные ногти в Китае были символом знати

Моду на маникюр подхватили в древнем Китае и стали использовать его, чтобы подчеркнуть принадлежность особы к правящему классу. Богатые люди носили красный, серебряный или золотой лак. Для простых людей окрашивание в эти оттенки было незаконным. Со временем популярность приобрели длинные экстравагантные ногти. Их ношение часто намекало на то, что семья может отстранить женщину от активного труда. Ведь пятнадцатисантиметровые ногти точно были несовместимы с работой в поле. Знатные леди Запретного города (дворцового комплекса в центре Пекина) даже носили специальные накладки на безымянных пальцах и мизинцах, защищая ногти от поломки. Их ввела в моду вдовствующая императрица Цыси. В ее коллекции можно найти золотые, серебряные, медные, «ястребиные» и даже нефритовые накладки с драгоценными камнями.

Ногти из слоновой кости

В стране фараонов ухоженные руки были отражением статуса и богатства. Знать часто прибегала к наращиванию ногтей из слоновой кости, чтобы показать свое высокое положение. Окрашивать ногти могли и обычные люди, но только не в яркие цвета. Хна, например, была доступна только элите и жрецам, ведь красные ногти ассоциировались с жизненной силой. Считается, что именно красный маникюр предпочитала Клеопатра.

Масло и сажа

В Средние века влияние церкви и консервативный подход к красоте привели к более сдержанному отношению к украшению ногтей. Длинные ногти воспринимались как символ тщеславия. Более важной задачей было защитить ногти от повреждений и инфекций. Для этого использовали смесь масла и сажи. Только некоторые женщины благородного происхождения могли себе позволить покрыть ногти специальным прозрачным составом.

Символизм в Средние века

«Мой лучший „павлиний“ маникюр!»

Сегодня нейл-арт — это просто декоративный элемент. В Средневековье в разных странах он отражал личность человека. Часто использовались символические рисунки, каждый из которых имел свое значение. Например, изображение павлиньих перьев говорило о богатстве и процветании, а дизайн с розами олицетворял любовь и красоту. Изображение крестов и святых демонстрировали убеждения человека. Сам процесс нанесения маникюра мог быть формой медитации.

Маникюр и автомобильная краска

Лак для ногтей, каким мы его знаем сегодня, был создан в начале XX века и стал доступен для всех социальных слоев. Правда начали его выпускать в форме пасты, порошка и карандашей. Первый жидкий лак появился только спустя пять лет, а еще через десять появился цветной глянцевый лак, на создание которого визажиста Мишель Менар вдохновил блеск автомобильной краски.

«Ноготочки» от стоматолога

В 1957 году зубным врачом случайно был создан первый акриловый ноготь. Дантист Фредерик Слэк заделал трещину, воспользовавшись стоматологическим акрилом. Возможность создавать длинные и крепкие ногти открыла целый мир нейл-арта. В 2017 году один из его образцов даже стал экспонатом музея современного искусства.

Экономия по-французски

Считается, что французский маникюр придумал Джефф Пинк в середине 1970-х годов. Голливудcкий режиссер попросил его придумать универсальный образ для ногтей, который избавил бы актрис от необходимости перекрашивать их каждый раз, когда они меняют костюм. Он вдохновился эффектом осветляющего белого карандаша. Набор для натуральных ногтей из белого, розового и бежевого лаков стал хитом среди кинозвезд и студий, сэкономив им время и деньги.

Ногти как у Умы Турман

В поп-культуре кинозвезды были главной движущей силой моды на лаки для ногтей. В 1995 году оттенок Rouge Noir от Chanel носила героиня Умы Турман в «Криминальном чтиве». В день выхода фильма он был полностью распродан. Шумиха создала очередь, в которой люди ожидали лака по 12 месяцев.