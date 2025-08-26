9 способов носить даже новые туфли и забыть о мозолях
Иногда хочется порадовать себя обновкой, особенно если это качественная и красивая обувь.
Один из немногих поводов, которые могут омрачить первый день в новенькой паре кроссовок или туфель, — это появление мозолей. Но избавиться от этой проблемы не так уж и сложно. В этой статье мы собрали несколько простых и эффективных советов от подологов, хирургов и других эскпертов, которые помогут избежать дискомфорта даже при ношении новой обуви.
Контент предоставляется исключительно в информационных целях и не является заменой медицинской консультации.
Получите рекомендации вашего врача относительно вашего здоровья и медицинских показаний.
1. Правильная шнуровка кроссовок
В последние годы многие, от мала до велика, предпочитают удобную спортивную обувь на каждый день. Но не все знают о лайфхаке, который помогает предотвратить появление мозолей. О нем рассказывает Джулиан Варни — специалист-подолог с более чем 25-летним опытом лечения спортивных травм, анализа походки, особенностей развития стоп у детей и изготовления ортопедических стелек.
Вы замечали, что на кроссовках есть дополнительные отверстия в области щиколоток? Именно благодаря ним можно зафиксировать голеностоп в так называемый heel lock — фиксатор пятки. Таким образом пятка не смещается, что предотвращает излишнее трение и появление мозолей. Чтобы это сделать, нужно продеть левый шнурок через верх в левую последнюю петлю, но вытягивать не до конца, оставляя небольшую петлю. То же самое проделать с правой стороны, а потом продеть левый шнурок в правую петлю и наоборот, завязывая узел. Перед использованием этого способа стоит проконсультироваться с врачом-ортопедом или подологом, особенно если есть проблемы со стопами.
2. Лучшая профилактика — подбор правильной обуви
Основатель Центра подологии и остеопатии Татьяна Красюк рассказывает, что профилактика мозолей — это в первую очередь правильный выбор обуви, которая должна соответствовать по размеру, полноте, высоте, не иметь внутри грубых швов. Она советует присматриваться к обуви из натуральных материалов. Тогда даже с новой парой вероятность появления мозолей будет минимальной. Тем не менее, в случае появлении дискомфорта во время ношения обуви ее необходимо снять, а если уже появились болезненные ощущения, то надавленное (натертое) место стоит защитить бактерицидным пластырем. При необходимости или в случае с хроническими проблемами с ногами и стопами нужно обращаться к специалисту.
3. Выбор носков
Азарова Евгения Сергеевна — ведущий врач-подолог, врач-хирург, травматолог-ортопед, дерматовенеролог, — делится основными причинами возникновения мозолей. Одной из них является неправильный подбор носков. Если они больше по размеру, то будут комкаться, из-за чего возникнут складки, а впоследствии — мозоли. Если же они меньше по размеру, то такие изделия часто спадают с ноги и также образуют складки, оголяют ноги, провоцируя формирование мозолей. Поэтому не стоит забывать о том, что правильно выбирать нужно не только обувь, но и носки. Если мозоли возникают постоянно, несмотря на правильный уход и выбор обуви, стоит проконсультироваться со специалистом.
4. Ногти квадратной формы, а не закругленной
Мамиствалов Михаил — хирург со стажем 16 лет, подчеркивает, что правильная форма ногтя — прямая. Если во время стрижки срезать уголки, то рост ногтевой пластины будет неправильным, что может привести к появлению мозолей или вросшего ногтя. Стоит придавать ногтям квадратную, а не закругленную форму. Она помогает предотвратить врастание ногтей и считается более гигиеничной, поскольку облегчает уход и поддержание чистоты стоп.
5. Пластырь или карандаш
Мозоли могут появляться по разным причинам, но самая распространенная — это трение обуви о кожу. Повторяющееся трение при ходьбе ослабляет верхний слой кожи, и он начинает отслаиваться от нижних. Если у вас есть склонность к образованию мозолей или волдырей в определенных зонах стоп, заранее обработайте эти участки тальком, детской присыпкой или специльным карандашом против натирания. Также можно защитить проблемные зоны с помощью лейкопластыря. Еще лучше использовать пластырь молескин, который продается в аптеках, поскольку обычный теряет липкость при намокании. Несмотря на общие приемы, которые работают для многих, важен и индивидуальный подход. Как рассказывает дерматолог, косметолог, и подолог Дмитриев Николай Алексеевич, врач не только вылечит мозоли, но также даст консультации по выбору обуви и стелек, назначит гигиенические процедуры. При гиперкератозе целесообразно использовать увлажняющие средства для ухода за ногами, а при повышенной потливости — препараты, поддерживающие сухость стоп.
6. Смягчение обуви солнечным теплом
Солнечный свет поможет смягчить новую обувь, особенно если она изготовлена из кожи или других натуральных материалов. Под воздействием тепла материал становится более эластичным и легче принимает форму стопы. Оставьте обувь на солнце на 1–2 часа, затем наденьте ее — так обувь быстрее «подстроится» под вашу ногу.
7. Подушечка для пальцев
Как рассказывает Савченко Сергей (травматолог-ортопед, врач высшей категории, кандидат медицинских наук со стажем 43 года), один из известных способов сделать обувь удобнее — приобретение стелек, вставок для пяток, гелевых стелек и опор для свода стопы на плоской подошве. Чтобы выбрать оптимальный вариант, стоит обратиться к специалисту.
Силиконовая плюсневая подушечка, например, снижает нагрузку на свод стопы, уменьшает боль и предотвращает скольжение стопы вперед.
8. Фен
Фен — эффективный способ разносить обувь, особенно кожаную или замшевую. Теплый воздух помогает размягчить жесткие участки и сделать посадку более комфортной. Наденьте толстые носки, затем обувь. Используйте фен на низкой или средней температуре, держа его на расстоянии около 15 сантиметров от обуви. Направляйте поток воздуха на узкие места в течение 20–30 секунд, затем походите в ней, пока не остынет. При необходимости процедуру можно повторить, но важно не перегревать материал, чтобы не повредить его.
9. Сандалии вместо коварных шлепанцев
Михаил Вихтар — врач-ортопед, отмечает, что летние шлепанцы крайне вредны для здоровья стоп, поскольку у них отсутствует каркас, поддерживающий свод стопы. Он подчеркивает, что стопе необходима поддержка с внутренней стороны, где расположен большой палец. Это может привести к таким проблемам, как неврома Мортона, боль в своде стопы или пяточная боль. Вместо них стоит рассмотреть сандалии с хорошей поддержкой и амортизацией — они помогут зафиксировать ногу и обеспечат комфорт во время ходьбы.
Кстати, в этой статье мы собрали 8 примеров того, как порой важно ухаживать за ногами. Ведь здоровье и комфорт ног — немаловажный вопрос, который напрямую влияет на наше самочувствие. А какими методами пользуетесь вы?