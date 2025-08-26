9 способов носить даже новые туфли и забыть о мозолях

В последние годы многие, от мала до велика, предпочитают удобную спортивную обувь на каждый день. Но не все знают о лайфхаке, который помогает предотвратить появление мозолей. О нем рассказывает Джулиан Варни — специалист-подолог с более чем 25-летним опытом лечения спортивных травм, анализа походки, особенностей развития стоп у детей и изготовления ортопедических стелек.

Вы замечали, что на кроссовках есть дополнительные отверстия в области щиколоток? Именно благодаря ним можно зафиксировать голеностоп в так называемый heel lock — фиксатор пятки. Таким образом пятка не смещается, что предотвращает излишнее трение и появление мозолей. Чтобы это сделать, нужно продеть левый шнурок через верх в левую последнюю петлю, но вытягивать не до конца, оставляя небольшую петлю. То же самое проделать с правой стороны, а потом продеть левый шнурок в правую петлю и наоборот, завязывая узел. Перед использованием этого способа стоит проконсультироваться с врачом-ортопедом или подологом, особенно если есть проблемы со стопами.