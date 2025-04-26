9 заблуждений, в которые все еще верят даже образованные люди

Многие «средневековые» экспонаты были созданы гораздо позже — иногда для того, чтобы пощекотать нервы обыкновенным туристам. В то время как многие предметы имели совсем иное назначение. Например, та же «Железная груша» стала одним из самых загадочных артефактов, которому часто разные авторы ошибочно приписывают различные ужасающие применения. Хотя на самом деле это был никакой не атрибут жестоких нравов тех времен.

На самом деле нет ни одного достоверного источника, который бы описывал истинное назначение груши. Кроме, конечно же, ужастиков из книг XIX века. Если сразу же отринуть последние и обратиться к науке, то большинство историков считают, что это был специальный держатель (расширитель) для носков.

В XVI–XVII веках мужские чулки, которые тогда крепились к бриджам, нужно было растягивать для удобства. Грушевидное устройство как раз и справлялось с этой задачей, и помогало их расправлять. Помимо этого, оно могло использоваться как инструмент для растяжки перчаток или одежды — аналогичные приспособления использовались в портняжном деле.

С более темной стороной истории орудие связали просто из-за того, что мы боимся всего незнакомого и непонятного. Да и сам инструмент выглядит, мягко скажем, пугающе. Плюс нельзя сбрасывать со счетов обычное желание нажиться на предметах старины, из-за чего в XIX веке коллекционеры и музеи часто выдавали обычные предметы за что угодно, лишь бы привлечь как можно большую аудиторию.