9 заблуждений, в которые все еще верят даже образованные люди
Мы вроде бы живем в XXI веке, но до сих пор путаем факты с вымыслом, так что даже самые образованные из нас разделяют многие живучие мифы и заблуждения. Причем многие из них уже давно были разоблачены наукой. Однако это нисколько не мешает повторять и популяризовать их даже с кафедр именитых учреждений. Что ж, видимо пора обновить «базу данных» в наших головах, а заодно и помочь это сделать нашим родным и близким.
Средние века — время жестоких изобретений
Многие «средневековые» экспонаты были созданы гораздо позже — иногда для того, чтобы пощекотать нервы обыкновенным туристам. В то время как многие предметы имели совсем иное назначение. Например, та же «Железная груша» стала одним из самых загадочных артефактов, которому часто разные авторы ошибочно приписывают различные ужасающие применения. Хотя на самом деле это был никакой не атрибут жестоких нравов тех времен.
На самом деле нет ни одного достоверного источника, который бы описывал истинное назначение груши. Кроме, конечно же, ужастиков из книг XIX века. Если сразу же отринуть последние и обратиться к науке, то большинство историков считают, что это был специальный держатель (расширитель) для носков.
В XVI–XVII веках мужские чулки, которые тогда крепились к бриджам, нужно было растягивать для удобства. Грушевидное устройство как раз и справлялось с этой задачей, и помогало их расправлять. Помимо этого, оно могло использоваться как инструмент для растяжки перчаток или одежды — аналогичные приспособления использовались в портняжном деле.
С более темной стороной истории орудие связали просто из-за того, что мы боимся всего незнакомого и непонятного. Да и сам инструмент выглядит, мягко скажем, пугающе. Плюс нельзя сбрасывать со счетов обычное желание нажиться на предметах старины, из-за чего в XIX веке коллекционеры и музеи часто выдавали обычные предметы за что угодно, лишь бы привлечь как можно большую аудиторию.
«Железная дева» тоже стала одной из многочисленных псевдо-исторических мистификаций. Этот жуткий саркофаг с шипами стал символом «средневековой жестокости», но его история полна вымысла.
Первое упоминание встречается только в 1784 году в путеводителе по Нюрнбергу. Стремление к сенсациям в этот период только придало силы страшным рассказам о «варварских» практиках, что привело к формированию неправильных представлений о роли устройства в реальной жизни.
Большинство сохранившихся на сегодня экземпляров изготовлены в XVIII–XIX веках как «развлечение» для туристов. Еще в 1893 году профессор Вольфганг Шильд утверждал, что предполагаемые устройства были просто собраны по кусочкам из артефактов, найденных в различных музеях.
Ну а дальше по стандартной схеме мистификацию подхватил Голливуд и позже игровая индустрия, что с годами из популяризации мифа превратилось в эксплуатацию якобы «достоверных» фактов.
Средневековые люди думали, будто Земля плоская
Практически все средневековые ученые знали, что Земля круглая. Более того, они считали ее идеальной сферой — они просто не знали тогда, что на самом деле она слегка эллиптической формы.
Ученый Абу Райхан аль-Бируни (973–1048 гг.) вычислил радиус Земли методом тригонометрии, измерив высоту холма и угол падения горизонта. Его результат — 6323 км (3928.77 миль) — превышал реальный радиус (6371 км) всего на 2%.
Миф о «плоской Земле» появился только в XIX веке как пример «отсталости» средневекового человека. Во многом в этом виноват американский писатель Вашингтон Ирвинг, который в 1828 году в своей книге о Колумбе выдумал сцену, в которой «ученые» спорили о форме Земли.
Викинги носили шлемы c рогами
Викинги и другие воины Средневековья никогда не носили подобных шлемов — это было бы крайне непрактично. Миф появился в XIX веке благодаря художникам, включая костюмера Карла Эмиля Деплера, который добавил рога и перья к шлемам для оперных постановок.
Жвачка переваривается в желудке 7 лет
Да, жевательная резинка вообще не переваривается. Но это не значит, что она «застревает» в организме. Она просто проходит через пищеварительную систему и за 1–3 дня выводится естественным путем, как и все остальные неперевариваемые вещи.
Жвачка действительно содержит синтетические полимеры, которые желудок не может расщепить. Но это не делает ее опасной — она просто бесполезна для нашего пищеварения.
И все же глотать жвачку специально не стоит (особенно детям) — это может вызвать запор или, в редких случаях, кишечную непроходимость, если проглотить слишком много. Вероятно, из-за этого и родилась эта «страшилка», чтобы у ребенка не было даже соблазна проглотить это лакомство. Беда только, что некоторые проносят этот страх через всю свою жизнь.
Монетка, брошенная с вершины Эмпайр-Стейт-Билдинг, представляет серьезную опасность для людей внизу
Это чистой воды вымысел. Да, монетке придется пролететь ни много ни мало 443 м. Однако она слишком легкая и плоская для того, чтобы набрать скорость, способную стать смертельно опасной. Из-за сопротивления воздуха ее падение очень быстро стабилизируется до 40–50 км/ч.
Если она упадет на человека, то удар почувствуется как легкий щелчок по лбу — примерно как если вас несильно ткнуть пальцем. Для сравнения: чтобы пробить кожу, нужна скорость в 10 раз выше (около 500 км/ч).
Причем мы здесь нисколько не выдумываем. В 2003 году в телешоу «Разрушители легенд» проверили этот миф. Результат: монета не нанесла никакого вреда даже при искусственном ускорении.
Так откуда же тогда взялся этот миф? Все дело в непонимании физики: люди путают пенни с тяжелыми и действительно опасными при падении с высоты предметами. Например, металлический болт из-за своей массы и аэродинамической формы гораздо опаснее монеты. Равно как и разные камешки и стекла, падающие с крыши.
После смерти волосы и ногти продолжают расти
Якобы «выросшие» волосы и ноги — это банально оптическая иллюзия, а не биологический процесс. Это может произойти из-за общего обезвоживания организма. Так после смерти тело теряет влагу, кожа (особенно на кончиках пальцев и лице) сжимается, обнажая ногтевые пластины и корни волос.
Важно понимать, что ногти при этом не удлиняются, но из-за поднятия ногтевого ложа кажутся длиннее. Равно как и волосы не растут, но кожа головы «отступает», делая их визуально более заметными.
Для роста ногтей и волос нужны клеточное деление и питательные вещества, что с остановкой сердца прекращается полностью. Так что оставьте все ненаучные процессы киношникам и сочинителям очередных ужастиков про вампиров и оживших мертвецов.
Коричневые куриные яйца полезнее, чем белые
Некоторые люди и правда на полном серьезе полагают, что яйца с коричневой скорлупой гораздо полезнее их белого «аналога». Однако в реальности цвет скорлупы никак не влияет на состав яйца и зависит только от породы курицы.
Все дело в обыкновенной генетике. Так куры с белыми мочками ушей обычно несут белые яйца. Куры с красными мочками чаще дают коричневые яйца. Существуют даже голубые и зеленые яйца — это все вопрос пигментации.
Оттенок скорлупы может слегка варьироваться из-за рациона курицы, но для нас куда важнее, что при всем при этом нисколько не меняет состав белка или желтка. Так что можете быть спокойны: яйца любого цвета содержат одинаковое количество белков, витаминов и минералов.
Сам же миф наверняка возник из-за того же маркетингового хода, чтобы оправдать более высокую цену на свою продукцию. Ну и, конечно же, на руку маркетологам сыграли и ассоциации со всем «натуральным»: коричневый цвет подсознательно кажется более «деревенским», а следовательно полезным.
В общем, не стоит переплачивать за какой-то там «особый» цвет скорлупы. Пищевая ценность любого куриного яйца останется той же. Главное обращать внимание на их свежесть и условия содержания самих кур.
Если выйти зимой на улицу с мокрой головой, можно простудиться
Это народное поверье не имеет научных доказательств — простуду вызывают вирусы, а не какие-то там мокрые волосы. Грипп, ОРВИ и другие простудные заболевания передаются только через контакт с вирусом, а не от холода. Так что если в ваш организм не попал вирус (например, от чихающего коллеги), мокрые волосы болезнь спровоцировать ну никак не смогут.
И все же выходить на улицу с мокрой головой не стоит. Прежде всего из-за обморожения кожи головы. Например, если на улице −30 °C. Что же касается простуды, то просто мойте почаще руки (это главный источник вирусов) и проветривайте помещение, чтобы снизить концентрацию вирусов в воздухе.
Если вырвать один седой волос, на его месте вырастет несколько новых
Это чистой воды вымысел — выщипывание волоса не влияет на общее количество седины на вашей голове и теле. Каждый волосок растет из отдельного фолликула. Вырванный он не сможет заняться «размножением» других фолликул — их количество изначально заложено в нас чисто генетически.
К тому же седина появляется из-за потери меланина (пигмента). Так что если вырвать седой волос, новый вырастет таким же седым, потому что фолликул уже прекратил производство пигмента. А все больше и больше седых волос появляется просто в силу естественных процессов.
И все же находится множество людей, которые начинают выщипывать седые волосы, будто это хоть как-то поможет делу. На самом деле такая практика только повредит фолликул, да и кожу головы тоже. Слишком частое выщипывание может замедлить рост волос или вызвать воспаление. Также это может привести и к истончению волос. И последнее исправить уже будет очень и очень сложно.
Наверняка лучше все же отложить пинцет в сторону и пойти просто постричь и окрасить волосы — это самые безопасные способы борьбы с сединой. Равно как и стоит пропить витамины B12. Медь и цинк также помогают поддерживать пигментацию. Ну и, конечно же, не стоит забывать про стресс — главный бич нашей сегодняшней жизни.
Теперь, когда вы вооружены правдой, поделитесь этим знанием с другими. Возможно, именно вы поможете кому-то перестать верить в эти глупейшие заблуждения. И помните: даже самые умные люди иногда ошибаются. Это нормально. Главное вовремя исправляться и никогда не останавливаться на достигнутом.