Если она нашла дело своей жизни, то можно только порадоваться за человека!
«Что это за работа — ногти пилить?» Как я бросила престижное дело и заработала вдвое больше
Когда пришло время выбирать профессию, родители заставили меня поступить учиться на архитектора, хотя сколько себя помню, я всегда хотела стать мастером маникюра. Промаявшись в архитектурном бюро 5 лет, я решила уйти с опостылевшей работы и все же исполнить свою детскую мечту.
В школе я практиковалась на своих одноклассницах. Девочки были в восторге от маникюра — в отличие от учителей. Однажды маму даже вызвали к директору, после чего она запретила мне мою «подработку» в школе. Я перенесла свой импровизированный салон домой, и ко мне стали ходить не только одноклассницы, но и девочки из параллельных классов. Деньги, конечно, я с них не брала, просто иногда просила приносить лаки с собой.
Когда подросла, встал вопрос выбора профессии. Я, конечно, хотела поступить в колледж, чтобы стать мастером маникюра, однако мои родители после того, как я заявила о своем желании, дружно сказали «нет».
— Тебе нужна нормальная профессия, — сказала мама. — На маникюре денег не заработаешь, да и вообще, что это за работа такая — ногти пилить.
Я пыталась показать ей ролики мастеров маникюра, по которым я училась, давала почитать их истории, однако это не изменило маминого мнения. В итоге остановились на профессии архитектора и я поступила в институт на бюджет. Учеба была очень тяжелой и забирала практически все время. Однако я иногда делала ногти своим однокурсницам — к этому времени я обзавелась лампой и прочими необходимыми в этой работе вещами, купленными на стипендию. Но делала я уже не бесплатно, просто брала с девушек в два, а то и три раза меньше, чем средняя цена по городу, а заработанные деньги тратила на лаки и расходники.
После окончания института я устроилась помощником архитектора в самое крупное архитектурное бюро своего города-миллионника. Работа хорошо оплачивалась — я смогла съехать от родителей на съемную квартиру. По выходным я все так же делала маникюр — уже своим бывшим однокурсницам и нескольким подругам. Занималась этим не ради денег, а просто в собственное удовольствие.
Так прошло 5 лет. Работа помощником архитектора стала меня тяготить, особенно в последний год. Мне хотелось все бросить и заняться маникюром уже профессионально, но я привыкла к стабильному заработку и бросаться в омут с головой было страшно. Но, как говорится, жизнь решила за меня — однажды я увидела объявление, что один из наших самых крупных маникюрных салонов набирает учениц и, почти не раздумывая, записалась — благо занятия проводились по вечерам. После работы я летела туда как на крыльях — так мне нравилось обучение.
Через три месяца я получила диплом, а на утро после проснулась и решила — из бюро мне пора уходить. За годы работы я накопила некоторую сумму, которая позволяла мне спокойно прожить как минимум полгода. А потом я пришла на работу и сказала начальнику, что увольняюсь. Он спросил, не переманили ли меня конкуренты, а я выдала ему правду. Он посмотрел на меня как на сумасшедшую, но отговаривать не стал. Видимо, мои глаза так горели, когда я рассказывала о маникюре, что ему все стало понятно без слов. Кстати, родителям я ничего не рассказала — знала, что они не одобрят. Решила, что поделюсь с ними переменами в своей жизни тогда, когда мой заработок снова станет стабильным. А вот мой парень меня поддержал.
Теперь у меня был выбор — продолжать принимать на дому, запустив рекламу через специализированные сайты, или пойти работать в салон и получать свой процент с каждого клиента. Я решила остановиться на втором варианте — тогда мне казалось, что это будет выгоднее с экономической точки зрения, да и клиентов искать не придется. Я пришла в тот салон, где училась, и спросила, не нужны ли им мастера. Оказалось, что в один из их салонов как раз требуется, и я с радостью ухватилась за эту возможность.
Работа в найме оказалась не такой, как я предполагала. Может, это мне так не везло, но все мои клиентки были как минимум надменными, и только 2-3 из 10 были холодно вежливы. На меня могли накричать или нахамить, заявив, что я, видимо, плохо училась в школе, раз пришлось ногти пилить. Но больше всего раздражало, когда клиентка на ходу меняла запросы: например, я начинала делать миндалевидную форму, а она передумывала и просила квадрат.
А однажды пришла женщина, вся в мехах и прочих атрибутах богатства. Все процедуру она молчала, периодически впиваясь в меня взглядом, будто пытаясь вспомнить. Когда маникюр был сделан, она выдала. «Точно, мы в вашем бюро заказывали проект нашего дома. А за что вас оттуда уволили?» Я сказала, что сама ушла, но она, судя по всему, не поверила.
Я терпела, потому что «клиент всегда прав», да и правила нашего салона были такими, что виноватым в любом конфликте будет мастер. Иногда я приходила домой, просто падала на кровать и рыдала в подушку. Порой даже думала вернуться на старую работу, однако мой парень меня отговорил — он видел, с каким потухшим видом я каждый день уходила на работу в архитектурное бюро. Именно он и предложил уйти из найма и заняться маникюром на дому и даже сказал, что сделает для меня рабочий уголок. Из салона я уволилась по телефону.
За пару дней мы обустроили мне рабочее место. Да, на него ушла немалая часть моих сбережений, но теперь я могла полноценно принимать клиентов и была твердо убеждена в своем успехе. Я дала объявление, разместила фото работ и стала ждать откликов. Цену я поставила на 20% ниже средней по городу — так проще зазывать девушек к себе на маникюр. Я проверяла телефон каждые 5 минут в надежде увидеть запрос от потенциального клиента.
Люди смотрели мое объявление, но никто не откликался. Точнее, позвонила одна женщина, представилась мастером маникюра. Сказала, что живет неподалеку от меня, а после этого начала орать, мол, я ставлю низкие цены и тем самым переманиваю клиентов. Я не знала, что ответить и просто заблокировала ее. Отличное начало, ничего не скажешь.
Спустя три дня на мое объявление откликнулась девушка. Ей нужно было срочно сделать маникюр на свадьбу. Ее собственную свадьбу, которая будет завтра! Она умудрилась сломать два ногтя, а ее мастер оказалась в отъезде. Все бы ничего, но на часах было 11 вечера. Я так жаждала поскорее приступить к работе, что согласилась. Она приехала ко мне в полночь, и за два часа мы сделали ей отличный маникюр.
С тех пор прошло уже три года. У меня своя клиентская база, все дни расписаны под завязку, да и принимаю я теперь в кабинете, который арендую. Мы работаем вдвоем — я делаю только маникюр, а моя коллега — педикюр, но по необходимости мы можем заменять друг друга. Родителям о своей новой работе я рассказала только через год, когда уже набрала достаточное количество клиентов и заработок стал стабильным. Мама, конечно, повздыхала, но когда я озвучила сумму, которую зарабатываю — а она вдвое больше, чем моя зарплата в том бюро, — успокоилась. Еще одним аргументом стала покупка машины — маме теперь не приходится таскаться на дачу на электричке.
Моя цель — открыть несколько маникюрных кабинетов. Я уже присмотрела пару мест, но пока не накопила достаточную сумму, чтобы закупить все оборудование. Кроме того, я занимаюсь и обучением других мастеров или просто девушек, которые хотят научиться делать себе маникюр. Но это скорее для души, как говорят таксисты.
Конечно, не все так гладко — бывают и недовольные клиенты, и выгорание с желанием бросить все и уехать куда-нибудь в Антарктику переворачивать пингвинов, но любовь к своей профессии все побеждает. И к деньгам, конечно, тоже.
Из забавного — мой молодой человек, а точнее, уже муж, — иногда полушутя говорит, что тоже бросит свою работу и пойдет учиться на мастера маникюра. А я и не против — ведь тогда он сможет принимать желающих сделать свои ногти красивыми в другом кабинете.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
А если вы хотите еще больше историй о маникюре, обратите внимание на эту статью.