«Что это за работа — ногти пилить?» Как я бросила престижное дело и заработала вдвое больше

После окончания института я устроилась помощником архитектора в самое крупное архитектурное бюро своего города-миллионника. Работа хорошо оплачивалась — я смогла съехать от родителей на съемную квартиру. По выходным я все так же делала маникюр — уже своим бывшим однокурсницам и нескольким подругам. Занималась этим не ради денег, а просто в собственное удовольствие.

Так прошло 5 лет. Работа помощником архитектора стала меня тяготить, особенно в последний год. Мне хотелось все бросить и заняться маникюром уже профессионально, но я привыкла к стабильному заработку и бросаться в омут с головой было страшно. Но, как говорится, жизнь решила за меня — однажды я увидела объявление, что один из наших самых крупных маникюрных салонов набирает учениц и, почти не раздумывая, записалась — благо занятия проводились по вечерам. После работы я летела туда как на крыльях — так мне нравилось обучение.

Через три месяца я получила диплом, а на утро после проснулась и решила — из бюро мне пора уходить. За годы работы я накопила некоторую сумму, которая позволяла мне спокойно прожить как минимум полгода. А потом я пришла на работу и сказала начальнику, что увольняюсь. Он спросил, не переманили ли меня конкуренты, а я выдала ему правду. Он посмотрел на меня как на сумасшедшую, но отговаривать не стал. Видимо, мои глаза так горели, когда я рассказывала о маникюре, что ему все стало понятно без слов. Кстати, родителям я ничего не рассказала — знала, что они не одобрят. Решила, что поделюсь с ними переменами в своей жизни тогда, когда мой заработок снова станет стабильным. А вот мой парень меня поддержал.