Что известно о Юре Борисове, парне из Реутова, которого номинировали на «Оскар»

Кажется, новость о том, что Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар», облетела весь мир. Интернет переполнен упоминаниями актера и фотографиями с ковровой дорожки, где он стоит в окружении западных коллег. Вот мы и решили, что пришло время побольше узнать о звезде.

Юра родился в городе Реутов. Он начал заниматься в театральной студии еще в школе, а в «Щепку» поступил в 16 лет. Свой талант парень проявил достаточно быстро: начал сниматься в кино еще будучи студентом и уже на 4 курсе стал лауреатом премии «Золотой лист» в категории «Лучшая мужская роль».

Что касается личной жизни, то со своей будущей женой Анной он познакомился во время поступления в институт. Ему было 16 лет, но встречаться они начали только на 4 курсе. Причем будущей звезде пришлось приложить множество усилий, чтобы добиться ее. Юра стал отцом в 22 года, сейчас у пары 2 дочери.

Кстати, для одной из ролей ему очень уж захотелось изменить внешность: он решил удалить зуб и плеваться через эту щель. А потом его понесло еще дальше. Актер хотел удалить вообще все зубы, поставить штыри и потом менять зубы по форме и цвету, в зависимости от роли. Но узнав, что это непростая процедура, от идеи отказался.

По-настоящему прорывным для него стал 2021 год. Он тогда почти подряд снялся в четырех успешных картинах, одними из которых стали «Петровы в гриппе» и «Капитан Волконогов бежал». Эти ленты были впоследствии показаны на Каннском и Венецианском кинофестивалях и познакомили западного зрителя с талантливым актером.

Именно благодаря этому актеру и предложили сниматься в нашумевшей впоследствии «Аноре». Оказалось, Шон Бейкер был так впечатлен игрой Юры в фильме Юхо Куосманена, что позвонил режиссеру и спросил, как ему с ним работалось. Тот ответил, что это лучший парень на свете. И хотя у Шона даже еще не было сценария, он позвонил Борисову и без проб предложил ему роль Игоря. Но актер не сразу согласился сниматься. Он сказал, что сначала посмотрит фильмы Бейкера, а уж потом примет решение. Увиденное ему понравилось, и он согласился.

Во время съемок актриса, игравшая Анору, отбивалась по-настоящему и пускала в ход ногти. А Юра в ответ на это сказал, что ему так даже легче играть было, ведь он все чувствовал по-настоящему. И вообще, Майки Мэдисон впечатлила его своим умением мгновенно входить в роль.

Актер признался, что поначалу ему было тяжело на съемках, ведь все говорили по-английски. И хотя он чувствовал себя как инопланетянин, роль ему отлично удалась. За нее он был номинирован на Spirit Awards, Critics Choice Awards, попал в лонг-лист премии BAFTA и список выдающихся ролей 2024 года. Позже туда добавилась номинация на «Оскар» в категории лучшая мужская роль второго плана. Подсчет голосов начнется 11 февраля, а уже 2 марта мы наконец-то узнаем, получит он награду или нет.

А еще в декабре 2024 года Юру номинировали на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана». Когда победителем объявили не его, а Кирана Калкина, Юра вздохнул с облегчением. Оказывается, он просто был рад, что ему не придется произносить речь на английском. А его реакция на то, что награду он не получил, тут же стала мемом.

Кстати, вскоре нас ждет еще один фильм с участием звезды. Это фильм-мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина», в котором Юра сыграет великого поэта. Коллеги рассказали, что он настолько погрузился в роль, что даже возил с собой чемоданы, набитые книгами об Александре Сергеевиче.