Где сейчас 10+ участников поп-групп, чьи песни в 2000-х доносились чуть ли не из каждого окна

В конце 1990-х - начале 2000-х музыкальные коллективы появлялись как грибы после дождя. А вместе с ними и десятки хитов, которые звучали буквально отовсюду. Песни групп "Фактор 2", "Винтаж" и "Ранетки" многие хоть сейчас могут процитировать наизусть. Мы решили выяснить, что стало с участниками легендарных коллективов.

Ольга Лаки (группа «Вирус!»)

Группа под названием "Вирус!" появилась в 1999 году, и ее дебютный клип "Ты меня не ищи" произвел фурор. Солисткой группы была яркая девушка Ольга Лаки. Вскоре продюсеры решили создать еще один коллектив с тем же названием и похожей на Ольгу вокалисткой, чтобы получать больше прибыли от гастролей. Однако это решение крайне не понравилось основному составу группы, и в 2003 году "Вирус!" отсудил у продюсеров права на название и репертуар. Также Ольга является участницей группы "Th3 Cats" с 2011 года. Несмотря на то что красавица разменяла 5-й десяток, ее не отличить от 18-летних. Лаки обожает ярко одеваться и краситься.

Анна Плетнева (группа «Винтаж»)

Группа образовалась в 2006 году благодаря экс-солистке «Лицея» Анне Плетневой и бывшему солисту группы «Амега» Алексею Романофу. Помимо них в коллективе были танцовщицы. Тираж первого же их альбома был продан полностью и занял 13 место по продажам. Постепенно их популярность сильно выросла: песни постоянно крутились по радио, а клипы — по телевидению. Через 10 лет девушка эффектно ушла из группы, заявив об этом выходом своего сольного сингла. А потом снова вернулась, и с той поры выступает как в составе группы, так и сольно.

Аня Руднева (группа «Ранетки»)

Аня, пожалуй, самая запоминающаяся из «Ранеток». Еще бы, она была их голосом, автором некоторых песен и вдобавок играла на гитаре. Из группы она ушла за год до ее распада, потому что хотела заняться сольной карьерой. Также она попробовала себя в роли дизайнера украшений. Но, увы, большого успеха не случилось. Тогда девушка направила силы на личную жизнь. Она дважды была замужем и имеет по ребенку от каждого из мужей. Сейчас певица продолжает выступать, преподает вокал, участвует в подкастах, в которых делится подробностями своей жизни, в том числе и личной. Но, кажется, особенно хорошо ей удаются караоке-вечеринки, с которыми она гастролирует.

Наташа Щелкова (группа «Ранетки»)

Группа «Ранетки» официально начала свое существование 10 августа 2005 года. Успех ее был просто оглушительным. Участницам даже довелось выступать на разогреве у Бритни Спирс, а еще они снимались в одноименном сериале. Но, как это часто и бывает, группа со временем распалась. Наташа тогда играла на гитаре и отвечала за бэк-вокал. Именно она спустя 4 года после раскола объявила о воссоединении группы. Правда, «Ранеток» в ней осталось всего две: она и Аня Руднева. Девушки 2 года выступали довольно успешно, но затем Наташа решила, что хочет петь одна. Чем и занимается до сих пор под псевдонимом NETOXIC. А еще в своих соцсетях певица предлагает молодым артистам консультироваться с ней по вопросам, связанным с музыкой и продвижением, дает советы, как им выстраивать свой образ. Что касается личной жизни, то девушка успела выйти замуж за продюсера «Ранеток» и родить 3 детей.

Константин Бурдаев (группа «Братья Грим»)

Золотой период исполнителей таких хитов, как «Ресницы» и «Кустурица» пришелся на 2004-2008 год. Тогда братья-близнецы Костя и Борис Бурдаевы подписали свой контракт с продюсером. К парням присоединился барабанщик Денис Попов и клавишник Андрей Тимонин. Вскоре группа записала дебютный альбом, а та самая песня «Ресницы» заняла высокие позиции во многих хит-парадах. В 2005 году они возглавили список самых ротируемых исполнителей на радио. И даже снялись в сериале «Не родись красивой», где сыграли самих себя. Но, увы, между братьями произошел раскол, и в 2009 году группа распалась. Кстати, инициатором этого был Костя. Он продолжил работать сольно, а через год возродил группу. Правда, брат в нее не вернулся, и музыканту пришлось занять его место солиста. От прежнего состава остался только он.

Ирина Забияка (группа «Чи-Ли»)

Группа была основана в 2002 году. Поначалу и называлась она по-другому — «Скрим», и Ирина была в нем на вторых ролях. Но спустя 3 года она стала солисткой, поразив всех своим уникальным голосом. А названием коллектива было выбрано ее детское прозвище. После того как они расторгли контракт со своим лейблом, им пришлось поменять стилизацию названия на «CHI-LLI». Хотя группа официально продолжает существовать, пишет песни, дает концерты, в последнее время об Ирине мало что слышно. Певица призналась, что просто не посещает те мероприятия, которые ей не интересны. А туда, куда ей хочется попасть, ее уже не зовут.

Татьяна Бондаренко (группа «Инфинити»)

Группа образовалась в 1999 году. Поначалу она называлась «Черное и белое» и состояла из двух человек. Таня отвечала за текст и музыку, а Алексей Кутузов — за аранжировку. Мгновенного успеха не случилось. Первый альбом у них провалился. Но уже в следующем году они выпустили тот самый хит «Где ты?», который продержался на вершине радиочарта аж месяц. Ребята стали мегауспешными, постоянно завоевывали верхние места в различных хит-парадах. Однако постепенно интерес к ним пошел на спад, ребята почти пропали, давая концерты только в небольших залах. Но группа не распадалась, периоды затишья сменялись у них высокой активностью. Ребята до сих пор выступают и периодически анонсируют свои новые песни и клипы.

Алексей Елистратов (группа «Revoльvers»)

Группа была основана в 1998 году. Поначалу они исполняли музыку в стиле рок, но затем по совету продюсера перешли в поп-направление. В это время к ним пришел новый солист — Алексей Елистратов. Группа была востребована и получала награды. Несмотря на то что со временем они меняли свой состав и растеряли популярность, «Revoльvers» продолжает свое существование. В своих соцсетях Алексей анонсирует выходы новых песен и клипов. Кстати, Алексей занимается не только музыкой. Будучи артистом разговорного жанра, он выступал с пародиями, снимался в кино и озвучивал киноперсонажей. Именно его голосом говорит, например, Фродо Бэггинс из «Властелина колец» и Гарри Поттер в части «Гарри Поттер и Философский камень».

Татьяна Миловидова (группа «Банд’Эрос»)

Татьяна пришла в группу в 2007 году, когда одна из вокалисток — Рада — ушла в декрет. Как говорит певица, она всегда занималась музыкой и дружила с ребятами, поэтому когда им понадобилась замена, они взяли ее.

Спустя 12 лет она их покинула. Но не ради того, чтобы строить сольную карьеру. Оказалось, у девушки еще со школы была мечта открыть свой ресторан, и она наконец решила ее исполнить. Певица ушла в ресторанный бизнес, хотя и музыку не забрасывает. Ей удается совмещать и творчество, и бизнес. Причем она утверждала, что не хочет ограничиваться каким-то одним направлением.

Батишта (группа «Банд’Эрос»)

«Банд’Эрос» ворвались в мир музыки в 2005 году. Вскоре они выпустили дебютный альбом «Коламбия Пикчерз не представляет», песня с одноименным названием мгновенно стала хитом. Состав группы постепенно менялся. Батишта, настоящее имя которого Кирилл Петров, еще до «Банд’Эроса» был известным МС, успевшим поработать со многими хип-хоп-исполнителями. Он покинул группу в 2011 году и начал сольный проект «5010». Как он признался в недавнем интервью, дело у него пошло не так, как он хотел, и путь его стал тернист. Будучи артистичным, ярким и талантливым, музыкант решил попробовать себя как актера и стал им. Его можно увидеть и на телевидении, и на сцене театра. Также он периодически устраивает квартирники, на которых исполняет свои стихи и рэп. А помогает ему в этом джазовый коллектив.

Илья Подстрелов (группа «Фактор 2»)