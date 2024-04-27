История Александра Збруева, чей полувековой брак с Наташей Ростовой смог выдержать и неверность, и внебрачную дочь

Многим красавец Александр Збруев знаком по блистательно сыгранным им ролям в фильмах «Большая перемена», «Ты у меня одна», «Бедная Саша» и многим другим. Не все знают, что, будучи женатым, актер крутил роман с актрисой Еленой Шаниной, от которого у него даже родилась дочь Татьяна, но вот уже более полувека он продолжает жить со своей супругой Людмилой Савельевой.

Непростое детство

Александр Збруев родился в 1938 году. Он появился на свет в знаменитом роддоме Грауэрмана, где родились будущие мэтры отечественного кинематографа — Марк Захаров, Андрей Миронов, Вера Глаголева и другие. Саше не удалось увидеть своего папу, ведь тот трагически ушел из жизни. Мама мальчика окончила театрально-кинематографическую школу и Кинотехникум имени Б. В. Чайковского. Ее однокурсником был Александр Роу. Татьяна Александровна стала актрисой немого кино. Мама актера происходила из дворянского рода, а бабушка носила титул баронессы. У Саши был старший сводный брат, который появился на свет от первого супруга матери. После рождения младшего Татьяна Александровна была вынуждена уехать с ним в Рыбинск, а старшего Евгения не могла взять с собой. Он остался жить в одной из комнат квартиры, которая ранее принадлежала семейству Збруевых, а остальные комнаты были заселены посторонними людьми.

Актер вспоминал проведенные годы в Рыбинске следующим образом: «Небольшой дворик возле барака. Куст малины. Первая ягодка, которую я попробовал. Помню ее вкус до сих пор. Все время ощущал голод. Мы с мальчишками собирали огрызки яблок. Питались скудно». Мама все время пичкала его овсяной кашей, в которой частенько попадался мусор. Будущий актер ненавидел эту еду, но ему приходилось буквально впихивать ее в себя для утоления голода. Это удивительно, но и по сей день Збруев ест овсянку по утрам. Когда Саше было 6, он вместе с мамой вернулся в столицу. Им принадлежала лишь 1 комната, в которой проживал Евгений. В то время старший брат Александра уже вовсю работал в Театре имени Вахтангова, так что частенько к ним домой приходили актеры, байки которых Збруев слушал с огромным наслаждением.

Брат Александра — Евгений Федоров

В детстве Александр слыл настоящим хулиганом. Он постоянно проводил время в компании дворовых парней и настолько из рук вон плохо учился, что дважды оставался на второй год. Однажды его и вовсе поймали на краже соседских денег. Парень испытал такое чувство стыда, что с тех самых пор зарекся брать что-либо чужое. Он увлекался боксом и даже получил первый юношеский разряд по гимнастике. Хорошая физическая подготовка помогала ему выходить победителем из частых юношеских драк.

Первый интерес к театру и мечты стать водителем грузовика

Дворовые мальчишки дали Збруеву прозвище Интеллигент. Все они знали, что этот парень — заядлый театрал, просмотревший по несколько раз самые популярные в то время постановки в Театре им. Вахтангова. В одном из интервью актер размышлял: «Именно там я получал образование, которое недополучил в школе. Я не любил школу, и меня там не любили». Также актер рассказывал, что в его районе было 5 кинотеатров, куда он бегал смотреть все новинки кино, в том числе и зарубежные фильмы: «Мне казалось, я тоже могу играть, как актеры на экране и на сцене, и что-то из увиденного изображал ребятам во дворе». Несмотря на все это, Збруев не горел особым желанием стать актером и даже помышлял бросить школу после 8 класса и стать водителем грузовика.

Как-то Александр Викторович вспоминал, что однажды к нему подошел «здоровенный мужик», поздоровался с ним, и актер с трудом узнал в нем парня, с которым дружил в детстве: «Когда-то он был самым интеллигентным в нашем дворе, за что его часто били и унижали. Теперь он выглядел иначе... Не интересуясь, как у меня дела, как жизнь, Великан пробасил: „Денег дай!“ Я пошарил по карманам, достал все, что имелось, и отдал». Как же хорошо, что я стал актером! Ведь мог бы пропасть!"

Поступление в актерское училище и отказ от хулиганских замашек

Долгие уговоры брата и мамы продолжить учебу подействовали на Сашу должным образом. Кстати, мама будущего актера в то время работала на электроламповом заводе, но сохранила связи с творческой интеллигенцией. Татьяна Александровна дружила с супругой Вахтангова Надеждой, ее-то она и уговорила позаниматься с Сашей, чтобы тот в будущем смог поступить в театральное. Збруев вспоминал: «Мы пришли к Надежде Михайловне в квартиру-музей Вахтангова, и я стал читать ей сон Пети из „Войны и мира“. Читал ужасно, развязно и не понравился себе совершенно».

В 1957 году Александр поступил в Щукинское училище на курс Владимира Этуша. Если раньше он довольно скептически относился к актерской профессии, то во время учебы его мнение по этому поводу кардинально изменилось. Збруев забросил свою старую компанию, отказался от хулиганских замашек и полностью погрузился в учебный процесс.

Первый брак и стремительный развод

Спустя 2 года после поступления в училище Збруев женился на Валентине Малявиной. Перед тем как отправиться в ЗАГС, молодые люди сказали родителям, что идут в театр, а на деле пошли оформлять отношения. В момент регистрации брака Валентина уже находилась в положении. Родители были против ребенка и на 7 месяце беременности отвели дочь к врачу под предлогом планового осмотра. Там у нее вызвали преждевременные роды. Малявина довольно тяжело переживала потерю ребенка, да и отношения с супругом на тот момент уже заметно ухудшились.

Немного позднее у актрисы начался роман с Андреем Тарковским, затем — с режиссером Павлом Арсеновым. Малявина поведала о своем новом возлюбленном Збруеву и в 1963 году оформила с ним развод, выйдя замуж за Арсенова. Спустя много лет Александр Викторович так вспоминал о своей бывшей супруге: «В ней не было ни капли рациональности. Благодаря этой наивности она была очень счастливой — и в кинематографе, и в театральной жизни. Верила во всех людей, с которыми встречалась. Была совершенно беззлобным и добрым человеком».

Первые роли в кино и «чемоданы писем» от поклонниц

Тем временем, в 1961 году Александр Збруев успешно окончил вуз, и его сразу же приняли на работу в Театр имени Ленинского комсомола. На протяжении двух лет он играл второстепенные роли, но все изменилось с приходом в театр режиссера Анатолия Эфроса, который и начал предлагать Збруеву главные роли. Постепенно актер стал известен не только в театральных, но и киношных кругах. Свою первую эпизодическую роль в фильме "Ветер" Збруев сыграл во время учебы в институте. Ну а его первая важная работа - лента "Мой младший брат" - вышла на экраны в 1962 году. Помимо Збруева в фильме засветились Андрей Миронов и Олег Даль. На съемках картины начинающие актеры решили устроить забастовку - они отказывались покидать съемочную площадку до тех пор, пока им не предоставят отдельные гостиничные номера с горячей водой. Это была неслыханная дерзость, но троица добилась своего.

После выхода "Моего младшего брата" Збруеву начали присылать "чемоданы писем". Актер рассказывал, что в такие моменты его мама радовалась, что из сына все же получился толк, и сама отвечала на многие послания. Александр же упорствовал и отказывался писать ответные письма поклонницам. Карьера актера шла в гору.

Вторая женитьба и рождение дочери

Прогуливаясь по коридорам "Мосфильма", актер увидел необычайной красоты девушку и понял, что перед ним сама Наташа Ростова, ведь тогда только ленивый не говорил о проходившей в то время съемке "Войны и мира". Это была Людмила Савельева. Между молодыми людьми пробежала искра, которая тут же привела к череде дальнейших свиданий. Актер необычайно красиво ухаживал за возлюбленной. Однажды зимой он попросил пилота, чтобы тот привез из Грузии корзину белой сирени, которую впоследствии и вручил Людмиле. В 1967 году молодые люди заключили брак, тогда же у них родилась дочь Наталья, названная в честь Наташи Ростовой.

Бешеная популярность актера и первая трещина в браке

Следующая волна популярности обрушилась на Александра Збруева в 1972 году, когда он появился в мини-сериале "Большая перемена". Тогда в актере начали видеть лишь исполнителя роли Ганжи. Актер делился: "Это было и забавно, и раздражало одновременно. Я только и слышал: "Ганжа, Ганжа..." А ведь к тому времени я множество ролей сыграл. В том числе и очень глубоких... И это происходит до сих пор". Кстати, фильм собрал негативные отзывы критиков, ну а от обычных зрителей удостоился только самых восторженных. После выхода "Большой перемены" количество поклонниц у Збруева заметно возросло. Это накладывало отпечаток на его личную жизнь. Отношения с женой стали портиться, но разорвать брак Савельева не решалась, так как посчитала бы это настоящей трагедией, ведь у них подрастала дочь. Кстати, будучи школьницей, их наследница Наталья сыграла в фильме "Если верить Лопотухину…", но больше так и не снималась, хотя показала себя талантливой актрисой.

Дочь Александра Збруева — Наталья

Помимо того что у Натальи прослеживался интерес к кино, у нее же наблюдались способности к языкам. Родители думали, что она станет переводчиком. Однако, влюбившись в одного парня, Наталья бросила институт и устроилась продавщицей в магазин. Вскоре ее молодой человек ушел из жизни при загадочных обстоятельствах.

Роман Збруева на стороне и внебрачная дочь

Тем временем Александр Збруев закрутил роман с актрисой Еленой Шаниной. Прознав об этом, Людмила Савельева не стала закатывать публичных скандалов и даже не подала на развод, но измена супруга стала для нее серьезным ударом. Некоторые утверждают, что этот факт серьезно пошатнул здоровье Натальи Збруевой, сам же актер говорил, что проблемы со здоровьем у дочери начались после того, как она пережила несчастную любовь. В конце 1992 года у Збруева от связи с Шаниной появилась на свет дочь Татьяна. В 1997 году в одном из интервью первая жена Збруева Валентина Малявина призналась: "Саша совершенно запутался в женщинах. Сегодня у него две жены, и он как-то с ними не справляется: обе мне на него жалуются…" Вскоре к актеру пришло осознание того, что надо все-таки определяться, и он сделал выбор в пользу законной супруги и дочери. Несмотря на то, что в графе "отец" в свидетельстве о рождении Татьяны стоял прочерк, Александр Викторович признал дочь и помогал как ей, как и своей бывшей любовнице.

Как-то Елена Шанина признавалась, что никогда не подбивала Збруева на то, чтобы он оставил семью. Актриса продолжила: «Если любишь мужчину и желаешь ему счастья — отпусти его. Есть границы, через которые невозможно перешагнуть, как бы ни любил. Я никогда не была собственницей. Для меня важнее любить самой... Когда я поняла, что Саша не решится уйти из семьи, я его отпустила. И не жалею об этом».

«Надо любить друг друга. Любить и прощать...»

Сам же актер как-то высказался на тему своих романов следующим образом: "Мне повезло с любимыми женщинами. Меня понимают. Ни Люся, ни Наташа, ни Лена, ни Таня никогда не упрекали меня, не устраивали сцен и разборок. Мы же все живые люди. Даже классики литературы не избежали любовных треугольников. Вспомните Бунина, Тургенева, Пастернака". Ну а Людмила Савельева, с которой Збруев, кстати, живет вот уже 57 лет, отвечая на вопрос, как сохранить отношения в браке, призналась: "Надо любить друг друга. Любить и прощать… Если любишь — прощаешь. Но прощение должно быть с обеих сторон". Младшая дочь Збруева, Татьяна, пошла по стопам родителей. В 2014 году она окончила ГИТИС, сегодня работает в Театре Ленком. Совсем недавно девушка сменила фамилию Шанина на Збруева. Помимо того, что актриса играет в театре, она же снимается в кино. Старшая дочь Збруева Наталья, никогда не горела особым желанием наладить контакт с сестрой, а супруга актера признавалась, что ничего не знает о похождениях мужа на стороне и о его внебрачных детях.

Работа в кино с 1980-х по нынешние дни

В 1980-х Александр Збруев сыграл в 24 картинах. В том числе в таких культовых, как "Кольцо из Амстердама", "Дом, который построил Свифт", "Одинокая женщина мечтает познакомиться", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви".

В последующем десятилетии его актерская деятельность несколько замедлилась. На этот период приходится чуть более 10 фильмов с участием актера. Здесь стоит отметить такие шедевры как "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Бедная Саша". В новом миллениуме Александр Викторович отметился лишь в 12 лентах. Тогда он сыграл в фильмах: "Шут Балакирев", "О любви", "Кино про Алексеева" и в одном из сезонов популярного сериала "Содержанки". Сейчас он снимается крайне редко. Все дело в том, что Александр Викторович очень избирателен в выборе ролей. У него был даже 10-летний перерыв в съемках, который Збруев объяснял следующим образом: "Ну, не нравилось мне все то, что предлагали. Сначала очень хотелось попасть во что-то, как говорится, большое, чистое и настоящее. Но его становилось все меньше и меньше. <...> Я был и сейчас остаюсь абсолютно равнодушен к кинематографу. Он для меня побочное явление. Я совершенно не жалею, что 10 лет не снимался. Но, мне кажется, иногда надо не сниматься и по 10 лет, пока не найдешь того самого режиссера, который бы соответствовал твоему я".

«Если расшифровывать слово любовь, это будет долгий разговор»

Сегодня актер ведет закрытый образ жизни и старается оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз. А совсем недавно, в марте 2024 года, младшая дочь Татьяна подарила ему внука Льва.

EAST NEWS

Александр Збруев с дочерью Татьяной

Однажды у Александра Збруева спросили, что же ему помогает двигаться по жизни вперед, он ответил, что любовь, чувство юмора и вера. А в одном из своих недавних интервью на вопрос журналиста о том, встретил ли он настоящую любовь, Збруев ответил довольно обтекаемо: "Вообще, если расшифровывать слово любовь, это будет долгий разговор. Если у вас возникнет такое желание снова меня об этом спросить, мы еще раз встретимся".