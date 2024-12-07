Как на самом деле выглядели люди, о внешности которых мы привыкли судить только по их портретам
Художники
49 минут назад
Внешность многих известных людей, которые жили за век или даже два до нас, известна нам только по их портретам. Но ведь так любопытно посмотреть, как же они выглядели в действительности. Вот мы и решили найти их фотографии и сравнить с тем, как они изображены на полотнах.
София Вюртембергская
Винсент ван Гог
Амели Матисс (Парейр)
Чарльз Дарвин
Изабелла II
EAST NEWS, EAST NEWS
Пьер Огюст Ренуар
Алекса Уайлдинг
Артур Конан Дойл
Мери Лоран
Редьярд Киплинг
Фридерика Беер-Монти
Мэри Шелли
Майкл Фарадей
Императрица Мария Александровна
Томас Эдисон
Александра Датская
Алина Шариго
Елена Великобританская
А для любителей живописи у нас есть несколько статей о секретах великих картин:
Фото на превью EAST NEWS, EAST NEWS, Portrait of Friederike Maria Beer / Gustav Klimt / Tel Aviv Museum of Art / Wikimedia Commons, Unknown author / Wikimedia Commons
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