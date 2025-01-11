Как сложились судьбы детей известных исторических личностей, о которых все словно забыли

Судьба многих отпрысков известных исторических личностей зачастую остается за кадром, хотя их жизнь бывала не менее увлекательной, чем у их прославленных родителей. Некоторые дети попытались пойти по стопам своих отцов и матерей, другие наоборот сознательно выбрали иную судьбу. Мы решили узнать, что же произошло с сыновьями и дочерьми прославленных людей, которые до сих пор остаются в тени своих родителей.

Сын Влада III Цепеша (Дракулы)

Влад III Цепеш отец Михни Рэу

Михня Рэу родился где-то между 1460 и 1462 годами, и детство его пришлось на довольно бурный период, когда Влад Цепеш отчаянно сражался с Османской империей и другими силами. После кончины родителя Михня долгие годы боролся за трон и в 1508 году наконец смог его захватить. Однако аристократы, поддержавшие его, вскоре разочаровались в своем выборе. Михня явно вдохновился примером своего прославленного отца и, придя к власти, решил продолжить его дело. Подданные сына Дракулы быстро поняли, что Михня собирается править железной рукой и будет жестоко карать всех непокорных. Однако повторить славный путь родителя и вписать свое имя крупными буквами в историю ему не удалось. Михня продержался на троне менее двух лет, после чего был вынужден бежать в Трансильванию, где и погиб. Современники прозвали его Злым за жестокость и кровожадность.

Старшая дочь Дианы де Пуатье

Франсуаза де Брезе была старшей дочерью Дианы де Пуатье и Луи де Брезе. Мать Франсуазы прославилась тем, что стала возлюбленной и фавориткой короля Генриха II, фактически исполняя роль королевы вместо его супруги, Екатерины Медичи. Благодаря высокому положению родительницы Франсуаза смогла получить почетную должность при дворе. Она была первой дамой в свите королевы Екатерины, контролировала бюджет ее двора, занималась закупками, вела счета, руководила слугами и организовывала аудиенции правительницы. Хотя Екатерина была не в восторге от влияния Дианы на своего мужа и ее вмешательства в дела государства, к Франсуазе, похоже, она относилась достаточно хорошо. Когда Екатерина стала регентшей и изгнала Диану де Пуатье, Франсуаза получила должность фрейлины при дворе королевы-матери и занимала ее в течение десяти лет.

Дочь Клеопатры

У Клеопатры и Марка Антония было трое детей: два сына и дочь Клеопатра Селена II. Последнюю ждала необычная судьба. До одиннадцати лет Клеопатра Селена II жила при египетском дворе, но после смерти родителей римский император Октавиан захватил девочку и ее братьев и привез их в Рим. Там детям пришлось предстать перед публикой как символ триумфа правителя. Ходили слухи, что Октавиан планировал для отпрысков Марка Антония незавидную судьбу, но его сестра Октавия забрала детей к себе.

Возможно, бюст Клеопатры Селены

Несмотря на то что муж Октавии, Марк Антоний, бросил ее ради Клеопатры, женщина решила воспитать детей бывшего. Октавия искренне заботилась о Клеопатре Селене. Вполне возможно, именно она устроила брак девушки с другим знатным пленником — Гаем Юлием Юбой II, царем Мавритании и Нумидии. Мужчина был старше Клеопатры на десять лет. Вместе они привели владения Гая к процветанию, увеличили торговлю, заново отстроили столицу Кесарию. По словам современников, Клеопатра интересовалась искусством, архитектурой, медициной и оказала большое влияние на политику своего супруга. Она поддерживала мужа почти два десятилетия, вплоть до своей смерти.

Дети Елены Прекрасной

Доподлинно неизвестно сколько именно было детей у Елены Прекрасной, но большинство источников упоминает, что она точно родила от своего мужа Менелая дочь Гермиону. Скорее всего, других отпрысков в этом браке не было, так как супруг упрекал Елену в том, что она не смогла подарить ему наследника. Елена Прекрасная сбежала с Парисом, бросив свою дочь.

Дочь Елены, Гермиона, встречает Ореста

Тогда девочку Гермиону отдали на воспитание тете Клитемнестре. Гермиона была прекрасна, как и ее мать, и, возможно, частично повторила ее судьбу, став яблоком раздора между сыном Ахилла Неоптолемом и Орестом. Одни историки утверждают, что она была обещана Неоптолему, но Орест похитил ее и в результате женился на Гермионе. Другие говорят, что она все-таки вышла за Неоптолема, но приревновала супруга к возлюбленной Андромахе, нарушила законы, преследуя женщину, и сбежала с Орестом, опасаясь гнева супруга. О судьбе других детей Елены известно значительно меньше. Так, некоторые источники утверждают, что у Елены и Менелая был сын, которого она забрала с собой в Трою. Другие считают, что Елена подарила Парису трех сыновей, которые пропали после падения Трои.

Дочь Жозефины Богарне

Жизнь единственной дочери Жозефины Богарне была не менее увлекательной, чем у ее матери. Гортензия родилась в 1783 году. После того как родители девочки разошлись, малышку отправили на Мартинику, где она прожила до десяти лет. Когда Жозефина вышла замуж за Наполеона, тот усыновил детей супруги от предыдущего брака. Отчим принимал активное участие в жизни Гортензии. Стоило Жозефине посетовать, что у нее нет времени на воспитание детей, как Бонапарт отправил девочку вместе со своей младшей сестрой Каролиной в известную школу мадам Кампан. Именно там девушка увлеклась музыкой и живописью. Когда Гортензии было 19 лет, Наполеон устроил брак между падчерицей и своим братом Луи Бонапартом. Гортензия была не в восторге от этого предложения, ведь помимо всего прочего жених считался ее дядей. Некоторые историки считают, что на замужестве настояла именно Жозефина, полагая, что этот союз пойдет на пользу семье Богарне. Гортензия и Луи не ладили и старались как можно реже пересекаться. Их брак продержался около восьми лет. В конце концов Гортензия оставила супруга и закрутила роман с Шарлем де Флао, в которого уже давно была влюблена.

В 1811 году женщина в тайне ото всех родила в Швейцарии сына Шарля. Только старший брат и лучшая подруга знали о беременности Гортензии. Она настолько ловко скрывала свое положение, что на шестом месяце умудрилась появиться на крестинах сына Наполеона, и никто ничего не заподозрил. Роман с Шарлем Флао продлился еще три года, пока Гортензия не обнаружила страстные послания к возлюбленному от известной актрисы. Гортензия порвала с Флао, но осталась с ним в хороших отношениях, и они еще долго вели переписку. Гортензия была талантливой пианисткой и певицей. Ее приезжали послушать многие известные деятели искусства, среди которых были Ференц Лист и Александр Дюма. Кроме того, женщина сочиняла романсы на основе средневековых легенд, и некоторые ее произведения пользовались большой популярностью. Одна из композиций даже служила гимном Франции на протяжении нескольких лет. После падения Наполеона Гортензия уехала в Швейцарию, где продолжала сочинять музыку и писать картины вплоть до своей кончины в 1837 году.

Дочери Эммы Гамильтон

Старшей дочери Эммы Гамильтон, Эмме Кэрью, мать была вынуждена дать другую фамилию и отправить ее на воспитание в чужую семью. Таковы были условия ее покровителя Чарльза Гревилля, который взялся обеспечивать девочку. В первые годы мать видела дочь всего несколько раз — Гревилль был непреклонен. Вскоре женщина вышла замуж за дядю Чарльза и уехала в Неаполь. Однако леди Гамильтон не забывала об оставленной дочери и пыталась уговорить мужа устроить судьбу девочки. Эмма получила неплохое образование, но ее будущее оставалось туманным. В результате леди Гамильтон выбила из супруга разрешение, и девушку стали приглашать в дом. Юная Эмма догадывалась, что леди Гамильтон появилась в ее жизни не случайно, но, скорее всего, мать так и не подтвердила этих подозрений до самой своей смерти. После кончины леди Гамильтон молодая женщина уехала в Италию и поселилась во Флоренции, где и оставалась до конца своих дней. Ее жизнь нельзя было назвать легкой и обеспеченной. Она зарабатывала небольшие суммы, преподавая английский язык. Эмма так и не вышла замуж и умерла бездетной.

Вторая дочь леди Гамильтон, Горация, была незаконнорожденным ребенком Нельсона. Эмма родила малышку Горацию в доме, который для этого арендовал ее супруг, лорд Гамильтон. Когда малышке было всего неделю от роду, ее передали няне, заявив, что младенец появился на свет полтора месяца назад. Это нужно было сделать, чтобы скрыть обстоятельства рождения девочки. Горацию крестили в возрасте двух лет, причем Эмма и Нельсон выступали в роли крестных, а настоящим отцом ребенка считался морской офицер Томпсон. Нельсон обожал дочь и старался навещать ее как можно чаще до своей гибели в 1805 году. Когда Горации было 14 лет, Эмма умерла в долгах, и девушке пришлось пойти во служение сначала к одному зятю Нельсона, а потом ко второму. В возрасте 21 года она вышла замуж за преподобного Филиппа Уорда, и брак оказался на редкость удачным. У супругов родилось 10 детей. Только в 1845 году, в возрасте 44 лет, Горация узнала, что Нельсон был ее биологическим отцом, когда была опубликована личная переписка адмирала. Однако женщина так и не признала, что Эмма Гамильтон была ее матерью. Причиной тому было поведение самой леди Гамильтон, которая всегда утверждала, что она лишь опекун Горации.

Сын Генриха VIII

Генриху VIII отчаянно не везло с наследниками мужского пола. Первая супруга, Екатерина Арагонская, так и не смогла подарить ему сына. Поэтому, когда фрейлина Элизабет Блаунт родила королю мальчика, Генрих был в восторге. Младенца назвали Генри Фицроем, что уже намекало на его происхождение. «Фицрой» в переводе с нормандского означало «сын короля». Генрих официально признал мальчика и, по слухам, собирался сделать его своим наследником. Юноша получил прекрасное образование, король осыпал его всевозможными титулами и даже организовал женитьбу Фицроя с Мэри Говард, дочерью герцога Норфолка. Перспективы у Генри были самые радужные, и, возможно, он смог бы побороться за английский трон, за английский трон, но в возрасте 17 лет Фицрой, к сожалению, заболел чахоткой и скоропостижно скончался.

Младшая дочь Джорджианы Кавендиш

Когда герцог Девонширский узнал, что его супруга Джорджиана ждет ребенка от своего любовника Чарльза Грея, он поставил перед женщиной ультиматум: либо он подает на развод, либо Джорджиана отправляется на континент, где в тайне рожает младенца и отказывается от него. Джорджиана выбрала второй вариант. Считается, что девочка, которую назвали Элайза Кортни, родилась в феврале 1792 года во Франции. Младенца сразу же передали на воспитание родителям Чарльза Грея. Джорджиана в тайне навещала свою дочь, когда девочку привозили в Лондон, и выступала в роли неофициальной крестной. Бабушка и дедушка не уделяли девочке много внимания, и некоторые даже думали, что Элайза — простая служанка. О том, что Джорджиана Кавендиш на самом деле ее мать, девочка узнала только в возрасте 14 лет, когда герцогиня скончалась. Через 8 лет после этого Элайза вышла замуж за Роберта Эллиса, сына известного торговца. Муж Элайзы сделал выдающуюся карьеру и даже дослужился до должности губернатора Мальты. Современники описывали Элайзу как разумную женщину с приятными манерами. В отличие от своей печально известной матери, она не была замешана ни в каких скандалах.

Сын Лукреции Борджиа

Существует версия, что первенцем Лукреции Борджиа был Джованни Борджиа. Так как современники терялись в догадках, кеми же были настоящие родителем мальчика, его прозвали «ребенком Рима». Предполагают, что во время бракоразводного процесса с первым мужем Лукреция тайно встречалась с Педро Кальдесом, камерарием папы Александра VI. В результате Лукреция забеременела. Мужчины семьи Борджиа были не в восторге, и эта любовная связь закончилась трагически: Педро таинственным образом погиб. А через месяц на свет появился Джованни. Папа издал два документа: в первом отцом назывался Чезаре Борджиа, во втором Александр приписывал отцовство себе. Джованни перемещался от одного опекуна к другому, пока не оказался у Лукреции Борджиа, которая воспитывала его как сводного брата. В дальнейшем Джованни занимал должность в Папской Курии и служил при французском дворе.

Сын Покахонтас

Дочь вождя племени поухатанов Покахонтас вышла замуж за колониста Джона Рольфа, чтобы гарантировать мирное сосуществование между индейцами и колонистами. Через год у пары родился сын, которого назвали Томасом. В 1616 году супруги решили отправиться в Англию в составе делегации, чтобы рассказать при дворе о процветающей колонии Вирджиния. Томаса, которому к тому моменту еще не исполнилось и 2 лет, родители взяли с собой. Покахонтас достаточно хорошо приняли в Англии. Но когда спустя год супруги собирались отплыть домой, женщина неожиданно заболела и скончалась. Томас тоже серьезно болел, и Джон Рольф боялся, что его единственный сын не переживет долгое путешествие. Поэтому он решил оставить мальчика в Англии, передав опеку над ним. Отец и сын так больше и не увиделись — Джон Рольф скончался через 5 лет, завещав все свое состояние Томасу и его сводной сестре Элизабет. Когда юноше исполнился 21 год, он вернулся в Вирджинию и вступил в права наследования. Хотя Томас был богатым владельцем плантации, он не хотел терять связь и с родственниками матери. Рискуя вызвать презрение и насмешки со стороны других колонистов, он пытался наладить контакты с племенем поухатанов. Один из потомков Томаса Рольфа — актер Эдвард Нортон.