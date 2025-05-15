Как я поехала на восток Турции — место, о котором редко говорят в туристических брошюрах

Наткнувшись на статью про древний археологический комплекс Гебекли-Тепе, я сразу поняла — мне туда надо. Этому сооружению более 12 тысяч лет, но долгое время о нем не знали. Оно получило статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО лишь в 2018-м.

Гебекли-Тепе также называют «пузатый холм» или «холм желаний». Памятник состоит из мегалитических каменных колонн, выстроенных по кругу. Он считается старейшим культовым сооружением в мире. Многие колонны украшены загадочными пиктограммами и рельефами животных. Мы, кстати, уже упоминали его в этой статье.