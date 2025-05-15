Ну да, все, что нужно сделать одинокой туристке в глубинке - это сорваться гулять ночью и пойти именно туda, где громкие крики)
Как я поехала на восток Турции — место, о котором редко говорят в туристических брошюрах
Многие из нас обожают путешествовать. Так вот, не стала исключением и наша сотрудница Маша, которая поехала на восток Турции и обнаружила там много интересного. Расскажем эту историю от лица самой Маши и покажем ее фотографии.
Наткнувшись на статью про древний археологический комплекс Гебекли-Тепе, я сразу поняла — мне туда надо. Этому сооружению более 12 тысяч лет, но долгое время о нем не знали. Оно получило статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО лишь в 2018-м.
Гебекли-Тепе также называют «пузатый холм» или «холм желаний». Памятник состоит из мегалитических каменных колонн, выстроенных по кругу. Он считается старейшим культовым сооружением в мире. Многие колонны украшены загадочными пиктограммами и рельефами животных. Мы, кстати, уже упоминали его в этой статье.
Я села в автобус и помчалась. В турецких автобусах ездить комфортно: мягкие сиденья, бесплатные чай, кофе и снеки, которые раздают на протяжении всей поездки.
Каких-то 14 часов — и я в первой точке маршрута: город Адана. Адана — родина знаменитого турецкого напитка шалгам, его делают из черной моркови. По вкусу он напоминает острый ферментированный рассол — на любителя, но точно запоминается.
А в Газиантепе, гастрономической столице Турции, можно полакомиться самыми вкусными кебабами и пахлавой с таким количеством ярко-зеленых фисташек, что кажется, десерт состоит только из орехов.
Да и вообще с фисташками тут все отлично — столько сортов, что глаза разбегаются.
В старинной кофейне подают фисташковый кофе, который здесь называют мененгич. Правда, делают его не из привычных нам фисташек, а из плодов дикого родственника фисташкового дерева — Pistacia terebinthus.
Газиантеп — настоящая восточная сказка. Узкие улочки, дома с уютными внутренними двориками. Любители античности бегут в музей мозаики — это самый большой музей мозаики в мире.
Еще несколько часов в пути, переезд через Евфрат — и вот я в Шанлыурфе.
Я выбрала самый дешевый отель в полуподвальном помещении, и когда зашла туда, обомлела. Прямо посреди комнаты стояло две резных кровати, подсветка в нишах на стенах, которые раньше были каминами, добавляла уюта. Это было именно то, что нужно! В таких местах хочется всего колоритного, да побольше.
Ночью я сорвалась на прогулку. Тишина, и лишь из одного места слышались громкие крики. Было жутко, но я заглянула. Я была в шоке! Мужчины сидели на маленьких стульчиках диковинной формы, держали деньги, а перед ними другой орал и показывал голубей для продажи. Это был птичий рынок! Оказывается, такое развлечение процветает уже сотни лет в этом регионе, и на аукционе птицы стоят немаленьких денег.
Археологический музей Шанлыурфы превзошел все ожидания.
Здесь собраны каменные фигуры с раскопок Гебекли-Тепе и множество других находок, включая шумерские таблички и древние артефакты.
И наконец — сам Гебекли-Тепе. Ландшафт вокруг суровый, почти марсианский. Открыты для зрителей лишь 10 % сооружения, остальное спрятано под землей. Судя по картам, подобных построек в Турции несколько.
В общем, решившись на поездку, я не только прикоснулась к древности, но и погрузилась в самобытную культуру региона.
Совсем недавно мы писали об уникальных местах Турции, которые многие туристы обходят стороной, а зря.
Комментарии
Фоточек мало. Вот не верю, что это всё, что наша Маша сняла в отпуске.
Статья про Гебекти-Тепе, в которой минимум информации и нормальных фоток Гебекли-Тепе? Все как всегда н.а адми, ничего не меняется. Давайте в следующий раз не утруждайтесь так, просто пишите название, а мы уже сами погуглим и почитаем в википедии.