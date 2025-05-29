Кто сыграет Гарри Поттера в новой долгожданной экранизации. Некоторые актеры могут вас удивить

Хагрид — один из первых волшебников, с которыми познакомился Гарри после получения письма о зачислении в Хогвартс. Его эффектное появление с розовым зонтиком оставило след в памяти не только Гарри, но и зрителей. Хагрид работает хранителем ключей в замке и лесничим. Позже он становится преподавателем по уходу за магическими существами. Все мы знаем о его слабости к большим, страшным на вид чудищам, которых он называет ласковыми именами. В сериале роль Хагрида исполнит Ник Фрост — знаменитый актер, комик и сценарист. Кстати, Ник Фрост и Доминик Маклафлин уже имели опыт работы на одной площадке. Возможно, это поможет актерам в создании теплых отношений между Гарри и Хагридом.