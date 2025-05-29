Кто сыграет Гарри Поттера в новой долгожданной экранизации. Некоторые актеры могут вас удивить
После стольких лет? Всегда. С выхода последнего фильма о мальчике, который выжил, прошло почти 15 лет. А фанаты поттерианы до сих пор хранят в сердцах любовь ко вселенной Гарри Поттера. В последнее время фандом особенно оживился вследствие того, что активно готовятся съемки нового сериала. Совсем недавно мы узнали, что актеры на главные роли Гарри, Рона и Гермионы официально утверждены.
Золотое трио
Более 30 тысяч актеров прошло пробы на роль золотой троицы. Кастинг-директора и исполнительные продюсеры объявили, что в результате необычайно долгого процесса отбора наконец остановили свой выбор на исключительно талантливых актерах.
Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, которая до этого снималась в главной роли в мюзикле «Матильда» на Вест-Энде.
Рона Уизли сыграет Аластер Стаут. Для него роль рыжего представителя семейства Уизли станет первым серьезным актерским проектом.
Мальчик, который выжил
После того, как я увидела нового Гарри, меня перестала волновать чёрная полоса в фильмографии профессора Снейпа…
Гарри должен быть тщедушным, он же плохо питается, работает по дому, как Золушка, и спит в пыльном шкафу под лестницей!
А вот двое других ребятишек, по моему мнению, действительно хорошо вписываются.
Роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин, ранее снимавшийся в комедийном фильме под названием «Grow», совместно с Ником Фростом, который, кстати, тоже появится в сериале в роли прекрасно известного нам персонажа.
Молодые актеры, выбранные на главные роли — новички, подающие большие надежды. Им предстоит вжиться в роль золотой троицы, в фильмах исполненную такими актерами, как Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Этот легендарный состав знаком почти каждому.
Помимо главных героев, официально подтвердилось еще несколько ролей. Стало известно, кто сыграет профессора трансфигурации Минерву Макгонагалл, профессора зельеварения Северуса Снейпа, а так же лесничего Рубеуса Хагрида, двуликого профессора Квирелла и грозу всех студентов Хогвартса — Аргуса Филча.
Профессор Макгонагалл
Строгую, но справедливую профессора и главу Гриффиндора Минерву Макгонагалл сыграет Джанет Мактир. Интересно, что она всего на пару лет моложе, чем была Мэгги Смит, когда ее утвердили на эту роль 25 лет назад. А в приквелах «Фантастических тварей» профессора сыграла Фиона Глэскотт. Профессор Макгонагалл — любимый многими персонаж, обладающий интересной предисторией. Она играет немаловажную роль в жизни Гарри и всего Хогвартса.
Профессор Северус Снейп
Профессора зельеварения сыграет Паапа Эссьеду. Северус Снейп — один из самых неоднозначных героев поттерианы. Большую часть своей жизни в Хогвартсе Гарри питал к нему неприязнь, однако в «Дарах Смерти» все кардинально изменилось. Гарри даже назвал своего второго сына в честь профессора. Надеемся, что это не было ни для кого спойлером. Будет интересно наблюдать за динамикой отношений Гарри и мастера зельеварения. Ведь было обещано, что сюжет сериала, состоящего из 7 сезонов, будет максимально близок к книгам. Паапа Эсьеду известен своими ролями в сериале «Банды Лондона», в фильмах «Убийство в «Восточном экспрессе», «Выход» и «Джинн».
Рубеус Хагрид
Хагрид — один из первых волшебников, с которыми познакомился Гарри после получения письма о зачислении в Хогвартс. Его эффектное появление с розовым зонтиком оставило след в памяти не только Гарри, но и зрителей. Хагрид работает хранителем ключей в замке и лесничим. Позже он становится преподавателем по уходу за магическими существами. Все мы знаем о его слабости к большим, страшным на вид чудищам, которых он называет ласковыми именами. В сериале роль Хагрида исполнит Ник Фрост — знаменитый актер, комик и сценарист. Кстати, Ник Фрост и Доминик Маклафлин уже имели опыт работы на одной площадке. Возможно, это поможет актерам в создании теплых отношений между Гарри и Хагридом.
Аргус Филч
Пол Уайтхаус, который сыграет блюстителя порядка в Хогвартсе Аргуса Филча, известен своими комедийными ролями. Однако, как выяснилось, в начале своей карьеры он сыграл эпизодическую роль в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана». Актер сыграл один из живых портретов — рыцаря сэра Кэдогана, который заменял Полную Даму, после того, как на нее напал Сириус Блэк, пытавшийся попасть в гостиную Гриффиндора. К сожалению, большинство сцен с Уайтхаусом были вырезаны из фильма и зрителям не удалось увидеть их. Зато в новом сериале мы сможем насладиться игрой актера сполна.
Профессор Квирелл
Профессор Квиррел — первый учитель Гарри по защите от темных искусств. Гарри и другие студенты ни в чем не подозревали заикающегося, трусливого профессора. Но внешность бывает обманчива — впоследствии оказалось, что он немного... лорд Волан-де-Морт. В сериале роль профессора сыграет Люк Таллон. Он известен театральными постановками, в частности, недавней ролью Гамлета.
Многие роли еще остаются загадкой. Ожидается, что съемки начнутся уже этим летом. Примерная дата выхода долгожданного сериала назначена на 2026 год. Фанаты надеются, что ожидание будет того стоить. А пока мы дружно пересматриваем фильмы, чтобы погрузиться в любимую атмосферу, и перечитываем книги, чтобы не пропустить ни одной детали, предлагаем ко вниманию другие статьи про вселенную Гарри Поттера.
Комментарии
Наверное, у меня слишком предвзятое отношение. Но я не понимаю идею этого сериала в принципе.
Перед актёрами сериала стоит задача практически невыполнимая - переиграть тех, кто снимался в фильме. Вряд ли это получится, но у продюсеров, похоже, совсем другая цель. Эксплуатация удачного проекта ради новой прибыли.
Почему бы не придумать сериал про детские годы разных героев из вселенной Гарри Поттера? Разные линии Лили, Джеймса, Сириуса, Северуса Снейпа и т.д.? Придумывай - не хочу! Всё равно конкретной информации мало про них. И линии родства можно вывести и т.д.
Если так хотелось, почему бы не снять было "ГП и проклятое дитя"?