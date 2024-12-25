Мы посчитали, какая разница в возрасте была у культовых парочек

О великой или, по крайней мере, запоминающейся истории любви написано бесчисленное количество книг и снято примерно столько же фильмов и сериалов. Скарлет О’Хара и Ретт Батлер, Джейн Эйр и Эдвард Рочестер, Клеопатра и Марк Антоний — мы готовы снова и снова с головой погружаться в отношения этих культовых пар. Но мы решили пойти чуть дальше и выяснить, сколько же лет было влюбленным.

Жозефина и Наполеон, «Наполеон»

Девушка встретила Наполеона в 1795 году. Жозефине тогда было 32 года, а Наполеону — 26 лет.

Джейн Эйр и Эдвард Рочестер,"Джейн Эйр"

Джейн примерно 19 лет, Рочестеру — около 40.

Скарлет О’Хара и Ретт Батлер, «Унесенные ветром»

На момент первого знакомства Скарлет было 16 лет, Ретту примерно 32 года.

Элизабет Беннет и мистер Фицуильям Дарси, «Гордость и предубеждение»

Элизабет в середине романа 20 лет. Дарси — 28 лет.

Китти и Константин Левин, «Анна Каренина»

Китти 18 лет, Левину — 32.

Кейтилин Старк и Эддард Старк, «Игра престолов»

Кейтилин 35 лет, Эддарду — 36 лет.

Керри Бредшоу и мистер Биг, «Секс в большом городе»

Сериал вышел в 1998 году. Керри на тот момент было примерно 32 года, а мистеру Бигу — 43.

Вторая миссис Винтер и Максимилиан де Винтер, «Ребекка»

Второй миссис Винтер чуть за 20, Максимилиану — 42 года.

Дейзи Бьюкенен и Джей Гэтсби, «Великий Гэтсби»

Дейзи 26 лет, Гэтсби — около 35.

Гала и Сальвадор Дали, «Быть Сальвадором Дали»

Великий художник встретил свою музу в 1929 году. Ей тогда было 35 лет, а ему — 25.

Джульетта и Ромео, «Ромео и Джульетта»

Джульетте 13 лет, Ромео — 16.

Анжелика и Жоффрей де Пейрак, «Анжелика — маркиза ангелов»

© Angélique, marquise des anges / Fono Roma Рина 3 часа назад Насколько я помню, лицо Жоффреябыло обезображено шрамом. Но в фильме его не было. Да и сам роман начинался с маленькой девочки, а в фильме уже с девушки, а события те же самые. Короче, много было несостыковок с книгой, так и не смогла посмотреть))) - - Ответить

Анжелике 17 лет, когда она возвращается из монастыря и узнает, что должна выйти замуж за графа Жоффрея де Пейрака, которому 29 лет.

Клеопатра и Марк Антоний, «Клеопатра»