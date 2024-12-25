Мы посчитали, какая разница в возрасте была у культовых парочек
О великой или, по крайней мере, запоминающейся истории любви написано бесчисленное количество книг и снято примерно столько же фильмов и сериалов. Скарлет О’Хара и Ретт Батлер, Джейн Эйр и Эдвард Рочестер, Клеопатра и Марк Антоний — мы готовы снова и снова с головой погружаться в отношения этих культовых пар. Но мы решили пойти чуть дальше и выяснить, сколько же лет было влюбленным.
Жозефина и Наполеон, «Наполеон»
Джейн Эйр и Эдвард Рочестер,"Джейн Эйр"
Джейн примерно 19 лет, Рочестеру — около 40.
Скарлет О’Хара и Ретт Батлер, «Унесенные ветром»
На момент первого знакомства Скарлет было 16 лет, Ретту примерно 32 года.
Элизабет Беннет и мистер Фицуильям Дарси, «Гордость и предубеждение»
Китти и Константин Левин, «Анна Каренина»
Кейтилин Старк и Эддард Старк, «Игра престолов»
Керри Бредшоу и мистер Биг, «Секс в большом городе»
Вторая миссис Винтер и Максимилиан де Винтер, «Ребекка»
Когда-то случайно попалась в руки эта книга... Начала читать... В итоге "проглотила" книгу за одну ночь...
Второй миссис Винтер чуть за 20, Максимилиану — 42 года.
Дейзи Бьюкенен и Джей Гэтсби, «Великий Гэтсби»
По тексту Фицджеральда, Гэтсби около 30 лет или чуть больше.
P.S. Я смотрела все три экранизации, последняя с Ди Каприо - самая ужасная(
Гала и Сальвадор Дали, «Быть Сальвадором Дали»
Джульетта и Ромео, «Ромео и Джульетта»
Честно, в школе книгу не читала. Так получилось, весна, наверное, была... 😂 Но когда появились книги формата микро, совсем крошечные, вот тогда и прочла. С большим усердием и большой лупой. Наконец-то разобралась кто, что почему и зачем... Мудрено.... 🤔
Джульетте 13 лет, Ромео — 16.
Анжелика и Жоффрей де Пейрак, «Анжелика — маркиза ангелов»
Насколько я помню, лицо Жоффреябыло обезображено шрамом. Но в фильме его не было. Да и сам роман начинался с маленькой девочки, а в фильме уже с девушки, а события те же самые. Короче, много было несостыковок с книгой, так и не смогла посмотреть)))
Анжелике 17 лет, когда она возвращается из монастыря и узнает, что должна выйти замуж за графа Жоффрея де Пейрака, которому 29 лет.
Клеопатра и Марк Антоний, «Клеопатра»
И вот еще несколько статей о культовых кинопарах:
Комментарии
Просто интересно к чему всё это? Что большая разница в возрасте? Да вроде нет.. 🤔🤔🤔...Мне например 38, моему гражданскому мужу 66 . И что? 🤔🤔🤔