Мы решили вспомнить игры из нашего детства, которые нынешняя ребятня и не поймет
«Чехарда», «Резиночка», «Сифа», «Секретики»... Для современной молодежи это просто набор странных и непонятных слов, а для нас — настоящий портал в детство. Давайте вместе вспомним те самые игры, без которых мы выросли бы совсем другими людьми. Приготовьтесь ностальгировать.
Чехарда
В этой игре надо было поочереди перепрыгивать через других участников. Случались, конечно, и конфузы, когда твой товарищ резко выпрямлялся, но в целом чехарда отлично развивала ловкость и координацию. Часик игры каждый день — и никакие спортивные секции не нужны.
Резиночки
Эту игру придумали еще в Китае в VII веке, а потом она обрела популярность в Юго-Восточной Азии. В нашем детстве в резиночки играли все девчонки, ведь нужна была всего лишь обычная бельевая резинка. Количество всевозможных вариантов прыжков было просто бесконечным, и барышни постоянно придумывали новые. А вот пацаны стеснялись в такое играть.
Фанты
Фанты были отличным развлечением на все случаи жизни. В них можно было играть хоть во дворе, хоть в квартире, хоть в школе. Тем более что придумать заковыристые задания для друзей порой было даже веселее, чем само их выполнение.
- В 6-м классе мы с компашкой целыми днями в фанты играли. Чего только не загадывали: и на улице пели, и по лестнице на попе ездили, и к директору школы забегали. Закончилась эта веселуха, когда мне выпало во время урока у доски исполнить танец маленьких утят. Учительница была в шоке, мне влепили «двойку» и фанты мне резко разонравились.
Штандер-стоп (Хали-Холо)
У нас называлась хали-хало-стоп. Никто не знал, почему так. Названия шагов все сами придумывали.
Игра была придумана в Древней Греции. Тогда девушки собирались в хоровод вокруг Хелихелины (от греч. «черепаха»), плясали вокруг нее, задавая разные вопросы. В нашем детстве это была одна из самых веселых дворовых игр. Существовало несколько вариантов — с шагами и без. Вариант с шагами был, пожалуй, самым веселым. Придумывалось огромное количество «развлекательных» шагов. Например, говорилось: «До Маши 7 муравьиных, три утиных, два гигантских...» А главным поводом для спора, конечно же, была длина «гигантского» шага, на какие только изощрения мы не шли.
Лапта
Об этой игре упоминается еще в 14 веке. В детстве тот, у кого была бита или большая палка, автоматически становился «королем двора». Суть игры проста: со всей силы запустить мяч в небо, рвануть через поле и успеть вернуться, не дав противнику осалить себя. Именно в этой игре мы по-настоящему учились быть командой. А сколько при этом было разбито окон — уже и не сосчитать. Но кто тогда об этом думал!
Квадрат
У меня ребенок и сегодня в такое играет. В школе очень популярная секция
Почти у каждого во дворе летом на асфальте появлялись нарисованные мелом квадраты. Игра была главным развлечением парней, и почти каждый умел в него играть на профессиональном уровне. Игра очень сильно затягивала. Мы часами рубились в нее, доказывая свое мастерство, и время пролетало незаметно.
Я знаю пять имен
Помню. Сама лично придумала несколько новых животных. У девочек был популярен котофей и жрунтель
Основное правило игры — назвать как можно больше имен (цветов, городов, животных и т.д.), ударяя при этом мяч об землю. Для усложнения игры, часто вводили условие, что слова не должны повторяться. И вот тут-то и начиналось самое интересное. Когда заканчивались реальные города и животные, в ход шла фантазия. Сколько же несуществующих имен и выдуманных животных родилось в наших дворах!
Испорченный телефон
Одна из любимых игр нашего детства. Желающих поиграть всегда было так много, что мы делились на команды. А дальше начиналось главное веселье: чтобы запутать соперников, мы специально бормотали что-то невнятное, тараторили слишком быстро или просто давились от смеха, пытаясь передать слово дальше. Результат на выходе почти никогда не совпадал с оригиналом, зато хохотал весь двор.
Кис-Брысь-Мяу
Обычно в нее играли, чтобы найти себе партнера или признаться кому-то в чувствах. За каждым цветом скрывалось свое, особенное задание. Самыми веселыми были зеленый (три вопроса) и розовый (поцелуй в щечку). Если выпадал зеленый, нужно было ответить на три вопроса, используя только слово «да». Причем вопросы были самые каверзные: «Ты его любишь?» — и отвечающий краснел, запинался, ведь ничего другого сказать он не мог. Но все, особенно мальчишки, ждали, когда им выпадет розовый. Радости-то было!
Море волнуется раз...
Еще одна игра нашего детства с въедливой считалочкой. Морской тематикой ограничиваться было не обязательно. Были и другие популярные варианты с динозаврами и супергероями. А самым интересным было придумывать парные фигуры. Это был настоящий полет фантазии, где можно было разыгрывать целые сцены и проверять свою артистичность.
«Колечко-колечко, выйди на крылечко»
Колечко доставалось рандомно, безо всяких симпатий. Тут важны были ловкие руки, и покерфейс
Игра была известна еще с 19 века. «Колечком» в игре мог служить любой мелкий предмет, который без труда помещался в руку. Нужно было не выдать себя и сидеть с максимально невозмутимым лицом. А потом, по команде, вскочить и выбежать, пока остальные не успели тебя поймать. Конечно, чаще всего «колечко» доставалось тому, кому ведущий симпатизировал больше всего.
Съедобное-несъедобное
Еще одна игра с мячом, которая была очень популярной среди детей. Бегать почти не приходилось, зато можно было вдоволь посмеяться с друзьями и проверить скорость реакции. Успех игры полностью зависел от таланта и коварства ведущего. Он мог усыпить твою бдительность тремя «съедобными» словами подряд, а потом внезапно выкрикнуть «сапог!», и руки сами тянулись к мячу.
Цвета (Светофор)
Веселая и подвижная игра, в которую очень любили играть девчонки — их одежда всегда была ярче и красочнее, чем у мальчишек. Было у этой игры и множество хитростей. Например, участники могли помогать друг другу. Если у одного было несколько вещей подходящего цвета, одну он мог использовать сам, а за вторую брался товарищ. Порой доходило до абсурдного — поиска красного пятнышка на зеленой майке, споров о том, что этот цвет на самом деле «малиновый, а не красный», и многого другого.
Сифа
Девчонки не разбегались, а уворачивались, а потом хватали тряпку, и пуляли дальше
Популярная игра среди мальчишек. Сифа начиналась внезапно, без всякой подготовки, и далеко не все хотели принимать в ней участие. Чем грязнее была тряпка, тем активнее шла игра. Поэтому девчонки с визгом разбегались, ведь главной задачей было не столько убежать, сколько спасти свою одежду от грязных пятен.
Секретики
У нас секретик обычно состоял из фольги от конфеты, на который клались бусины, или цветок с клумбы, сверху закрывался стёклышком. В основном забывались места эти.
А вот любимая игра девчонок. Многие помнят весь процесс до мелочей. Чаще всего для «секретика» использовали яркие фантики от конфет. Некоторые даже рисовали карту, чтобы «сокровище» не потерялось. Очень часто места таких «кладов» благополучно забывались или же находились мальчишками, чьим удовольствием было отыскать эти самые «секретики».
12 палочек
Корейка
Аналог знаменитой игры «Захват флага». В «Корейку» играли все — мальчишки и девчонки, первоклассники и выпускники. Для игры нужна была просторная ровная площадка, на которой рисовали фигуру, напоминающую лабиринт. Как только звучал клич «Корейка, понеслась!», соперники старались украсть «флаг» у противника и донести его к себе. Главное правило — ни шагу за линию.
А во что играли в детстве вы? Может, вспомните пару забавных историй? Делитесь историями в комментариях — ностальгировать вместе куда интереснее!
Комментарии
Еще были ушки: играли военными пуговицами, у которых петелька-ушко камнем прибивалась вовнутрь. Их надо было перевернуть ударом свинцовой битки, которую сами отливали из папиных грузил для рыбалки. В основном пацаны. Позже и в другом регионе, эта игра называлась 3-62, эту фразу произносили во время кона, а означала она стоимость водки в СССР (хотя это были уже 90ые постсоветские).
Любимая массовая дворовая игра - выбивалы. Когда с двух сторон стоят водилы, у них мяч, а посередине - толпа. Задача - выбить всех из круга. Последний должен был увернуться от мяча столько раз, сколько человек из круга выбили. Если увернулся - все возвращались. Если поймал мяч - мог кого-нибудь к себе в круг вернуть. Еще были мячи-картошка, бомба, горячее и т.д, нужно было мяч или поймать, или пригнуться, или между ног "ручейком" пропустить. Много разных команд было. Даже взрослые ребята с мелкотней в нее играли, тогда резиновым мячиком могло нехило прилететь.
Ещё была "Бояре, а мы к вам пришли..."
Ну и вышибалы, ножички, колечко-колечко и карты)