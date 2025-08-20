Мы решили вспомнить игры из нашего детства, которые нынешняя ребятня и не поймет

Об этой игре упоминается еще в 14 веке. В детстве тот, у кого была бита или большая палка, автоматически становился «королем двора». Суть игры проста: со всей силы запустить мяч в небо, рвануть через поле и успеть вернуться, не дав противнику осалить себя. Именно в этой игре мы по-настоящему учились быть командой. А сколько при этом было разбито окон — уже и не сосчитать. Но кто тогда об этом думал!