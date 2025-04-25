20 человек поделились историями из детства, которые то смешат, то мягкой лапкой трогают за сердце

Детство не уходит — оно прячется в нас, в глубине, в глубине, где тепло и спокойно. Там и вкус яблок с дерева, и тень качелей на закате, и сказка на ночь. А рядом — разбитые коленки, первые обиды, которые, как тогда казалось, не забудутся никогда. И курьезные моменты, которые теперь вспоминаются с неожиданной теплотой. Все это — наше детство. Живое, неидеальное, но такое родное.