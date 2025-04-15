Она поверила в его обещание, но осталась в палате одна

Я осталась одна, плакала навзрыд и чувствовала себя покинутой. Роды были продолжительными и болезненными. Наконец-таки наш сын родился и я тотчас же почувствовала, что физически и морально истощена.

Меня отвезли в послеоперационную палату, я сразу же попросила медсестру позвать Джейка. Она вернулась и сказала, что он ушел из больницы несколько часов назад. Я не могла в это поверить! Позвонила ему несколько раз, но муж так и не ответил.

Супруг появился в больнице на следующий день. Подарил мне цветы и извинился, сказав о том, что запаниковал и ему надо было выйти на свежий воздух. Джейк рассказал о том, что потом он пошел домой, принял душ, переоделся и уснул. Я не хотела в это верить! Это было возмутительно!

Мое сердце переполняли гнев и обида, я сказала мужу, что он повел себя самым ужасным образом. Джейк продолжал извиняться и говорить о том, что сделает все, чтобы исправить эту чудовищную ошибку. В тот момент я не хотела, чтобы он находился рядом со мной и сыном, так что попросила его уйти. Супруг пытался протестовать, но я сказала, что мне нужно время, чтобы все хорошенько обдумать. Муж ушел, а я все время пребывания в больнице пыталась понять всю чудовищность произошедшего.