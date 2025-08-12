Почему мы — последнее поколение, знавшее вкус настоящего лета

Каждое лето нас с сестрой отвозили в деревню — и начиналась другая жизнь. Там все было по-настоящему: и воздух — пахнущий травой и свежескошенным сеном, и клубника прямо с грядки, и баня по вечерам, когда пар клубится в вечернем свете, а за окном кукушка считает года.

Мы катались на велосипедах до самого горизонта, бегали на речку, играли в «12 палочек», а если попадались бабушке с дедушкой — получали миссию: полоть грядки или собирать колорадских жуков в банку. Тогда это казалось испытанием, а теперь вспоминается с улыбкой.

Там было лето без расписаний. С солнцем на щеках, пылью на коленках и абсолютной свободой. И все казалось бесконечным. Особенно счастье.

Когда я родила сына, моя мама и свекровь выстроились в очередь — у кого из них он будет гостить сначала. Сперва мы с малышом гастролировали по дачам вместе, но декретный отпуск закончился, я вышла на работу. И наступило лето, в которое у меня не было отпуска, а в нашем детском саду как раз затеяли ремонт — надо было возить ребенка в другое учреждение. Это опять адаптация, привыкание к воспитателям, а тут бабушки под боком и жаждут видеть внука.