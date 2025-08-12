М-да... Матом, значит, в деревне научили ругаться... Конечно, в школьном летнем лагере не научат, вообще нигде, только в деревне. И дети там гибнут, как мухи. Не то что в городе под присмотром родителей...
Зачем вы детей заводите, яжематери?.. Подтвердить способность деторождения?
Почему мы — последнее поколение, знавшее вкус настоящего лета
Каждое лето нас с сестрой отвозили в деревню — и начиналась другая жизнь. Там все было по-настоящему: и воздух — пахнущий травой и свежескошенным сеном, и клубника прямо с грядки, и баня по вечерам, когда пар клубится в вечернем свете, а за окном кукушка считает года.
Мы катались на велосипедах до самого горизонта, бегали на речку, играли в «12 палочек», а если попадались бабушке с дедушкой — получали миссию: полоть грядки или собирать колорадских жуков в банку. Тогда это казалось испытанием, а теперь вспоминается с улыбкой.
Там было лето без расписаний. С солнцем на щеках, пылью на коленках и абсолютной свободой. И все казалось бесконечным. Особенно счастье.
Когда я родила сына, моя мама и свекровь выстроились в очередь — у кого из них он будет гостить сначала. Сперва мы с малышом гастролировали по дачам вместе, но декретный отпуск закончился, я вышла на работу. И наступило лето, в которое у меня не было отпуска, а в нашем детском саду как раз затеяли ремонт — надо было возить ребенка в другое учреждение. Это опять адаптация, привыкание к воспитателям, а тут бабушки под боком и жаждут видеть внука.
Когда сыну было лет 7-8, мы попросились отправить его к моей свекрови в деревню на месяц. С мужем работаем, кое-как сводим концы с концами, но на продукты деньги отложили. Отправили с запасом.
На той же даче уже жили двое детей золовки. Чуть старше моего сына. И вот отправились они все вместе в лес погулять. А если выражаться конкретнее, то искать приключений на свои молодые головы.
Шли очень долго. Ориентиром была только река, вдоль которой они все время плелись. Вдруг видят — поваленное дерево здоровенное, склонилось всем своим весом прямо над рекой. А внутри, у самого корня что-то зловеще жужжит.
В общем, все бы ничего, уж очень близко они к этому «жу-жу-жу» не подходили — по их словам, — но в один прекрасный момент сын вскрикнул «А-яйка!» и начал истерично колошматить себя по лицу.
Когда они ближе к вечеру вернулись, на моем мальчугане в буквальном смысле лица не было — от уха до носа все было раздуто как у королевы бензоколонки. Свекровь тогда начала издалека: «Ты только не волнуйся! До свадьбы заживет». И показывает мне фотку распухшей мордочки лица моего непутевого сынишки. Вот так он впервые познакомился с осами.
А подруга рассказывала, как она свою дочку к свекрови отправила. Малышке было 4 года, любопытная егоза. И вот представьте: лето, жара, девочка в гостях у любимых бабушки и деда. Садовая земляника с грядки, морковка, огурчики... Малышке все интересно, все нравится. А еще у них возле дома стоит огромный бак с водой для полива. Они его недавно чистили и забыли лестницу убрать.
И вот во время ежедневного созвона свекровь подруге рассказывает со смехом: «Представляешь, что твоя-то учудила? Пока я поливала, она забралась на бак с водой и нырнула внутрь! А там глубина метра 1,5. Я-то только всплеск услышала, еще и не сразу поняла, что к чему. Нахлебалась она, конечно! Но вода чистая, ты не переживай!» Подруга говорит: «Я аж похолодела от ужаса... А если б бабушка не услышала? А если б она по телефону болтала или в дом зашла? Просто страшно представить».
Не могу сказать, что наши старшие родственники какие-то особо безответственные — они хорошие, но другие. И моя мама, и родня подруги застали еще те времена, когда дети в деревне росли, как трава: сами по себе, под присмотром старших братьев и сестер в лучшем случае. Поэтому они не видят ничего такого в том, чтобы детсадовец ушел без взрослых гулять с друзьями: нагуляются — придут. Они дают малышам грибы, мед или копченую колбасу со словами: «Все едят — и ничего!» То поколение не такое тревожное, чем наше. Это, конечно, хорошо. Но мне от этого неспокойно.
Я отлично понимаю, что бабушки обожают внука, просто для них присматривать за детьми — это что-то другое. Они готовы каждый день и не по разу жарить моему сыну пирожки и блинчики (привет, проблемы с ЖКТ), разминать землянику с молоком, на которое у него аллергия, и при этом будут уверены, что делают нечто хорошее.
К моей тете Лене на все лето приехал 8-летний внук. На днях она рассказывает: «Мой-то сегодня на речку умотал с друзьями. Пусть вот только вернется — я ему задам!» Спрашиваю, мол, а не боитесь его одного отпускать. Все-таки речка — дело опасное, а пацан второклассник всего. И тетя Лена без тени сомнения в голосе: «Чай не один купаться пошел, их там много». И она реально не переживает! Местные дети и правда нередко ходят на речку без взрослых, но обычно все же со старшими братьями и сестрами. Мы тоже так в детстве делали. Но иногда мне кажется, что наш позитивный опыт — это какая-то ошибка выжившего, честное слово!
Поэтому, даже несмотря на то, что сыну уже 10, я не отправляю его к бабушкам на все лето: в городе он ходит в летний лагерь и досуговый центр, на выходных мы выбираемся на дачу вместе. Тут недавно на площадке встретились с его одноклассником, который месяц пробыл у бабушки. Пацан загорел, заматерел на домашней выпечке, виртуозно научился кататься на велике без рук и... использовать ненормативную лексику. Все свои новые навыки он продемонстрировал нам без стеснения: «А что? У нас в деревне все так говорят!»
Но на самом деле одна из главных причин, по которой мы не отвозим сына к бабушкам с июля по август, — он сам этого не хочет. «В деревню на все лето? Да ни за что!» — так он отреагировал на предложение бабушек. Нас в детстве о таких мелочах не спрашивали, да и выбора не было. Мне лето в деревне нравилось, а вот муж с ужасом вспоминает, как его отсылали к бабушке за 300 км от дома в глухое село, где и ребят-то почти не было, и он изнывал от скуки.
В этом году наш сын по собственному желанию провел неделю у одной бабушки и неделю у другой. И сказал, что на этом его вояж по сельской местности пока закончен. Мы и не настаиваем на его отдыхе в деревне. Нас впереди еще ждут мини-путешествие в соседнюю область и поездка на озера.
В общем, впечатления от лета могут быть разными. Главное проводить это время с любимыми и близкими так, как нравится вам всем. Нам нравится так:
Комментарии
М-да... Матом, значит, в деревне научили ругаться... Конечно, в школьном летнем лагере не научат, вообще нигде, только в деревне. И дети там гибнут, как мухи. Не то что в городе под присмотром родителей...