Посмотрите, как круто загримировали в кино наших любимых актеров — аж дыхание перехватывает

Работа актеров и без того сложна: попробуйте-ка перевоплощаться в кого-то другого на постоянной основе. Но ладно еще когда нужно сыграть человека своего возраста. А если ваш герой — Кощей или кикимора? Или бабуля, когда вы вполне еще свежи и молоды? Тут-то на помощь и приходят гримеры и их золотые руки. Давайте посмотрим, в кого они превратили наших любимых актеров.

Елена Яковлева, «Вангелия»

Героиня Елены Яковлевой, Ванга, лишилась зрения еще в 12 лет, так что актриса играла с закрытыми глазами. Кроме того, персонаж намного старше самой Елены, и без пластического грима не обошлось. Маску пожилой женщины накладывали 5 часов, и задача гримера была не из легких, ведь лицо должно было оставаться подвижным. Впрочем, несмотря на сложный грим, актриса чувствовала себя комфортно. По ее словам, сквозь силиконовую маску она даже могла почувствовать, как на лицо садится муха. «Сыграть старуху согласилась из жадности, — делится Елена, — Хотелось попробовать, почувствовать, что ты ничего не видишь, не можешь ходить. Поняла, что старость — сложная штука».

Юра Борисов, «Сто лет тому вперед»

Роль космического пирата Глота тоже стала настоящим испытанием. Грим, который наносили на лицо и тело Юры Борисова, отнимал около 4 часов, и во время его нанесения актеру приходилось стоять, потому что некоторые части грима в сидячем положении могли деформироваться. Перед тем, как создать детали образа, команда гримеров создала трехмерный скан всей фигуры актера, а уже потом на его основе был придуман дизайн для пришельца.

Сергей Безруков, «Высоцкий. Спасибо, что живой»

Гримерам понадобилось примерно 500 фотографий Владимира Высоцкого, чтобы разработать грим. На создание нового «лица» для Безрукова у них ушло полгода — это был первый столь сложный пластический грим в истории нашего кино. Кроме того, грим нельзя было использовать повторно, так что группе гримеров каждый день приходилось создавать силиконовые накладки заново. Над созданием маски трудились одновременно несколько человек: они приклеивали ее к лицу Безрукова за пару часов, что, в принципе, терпимо — над некоторыми актерами в нашей статье гримеры колдовали и по 6 часов.

Роман Курцын, «Бременские музыканты»

Актеру на съемках порядком досталось, ведь образы зверей из «Бременских» — не графика, а реальные костюмы с шерстью, головами и вот этим всем. Представьте, как во всем этом жарко! Во время съемок Роман дважды упал в обморок из-за жары в 40 градусов, а в первый съемочный день и вовсе сказал, что не хочет больше сниматься. «Я после первого дня сказал, что отказываюсь. Если можно сейчас уйти и отказаться от проекта, я готов это сделать. Мы отсняли двенадцать часов, с меня сняли пластический грим, шкуру, капор, зубы, я подошел к Леше Нужному (режиссер фильма — прим. ADME) и сказал: „Леш, это самое сложное, что я делал в кино за 17 лет, и если можно сейчас отказаться, я готов отказаться“».

Георгий Вицин, «Женитьба Бальзаминова»

Герою фильма Мише Бальзаминову по сюжету было 25 лет, в то время как Георгию Вицину уже исполнилось 45. Несмотря на сложную задачу, Вицин гримерам не доверял и гримировался для фильма самостоятельно. Ему нужно было придумать не только грим, но и перенять осанку и повадки молодого человека. Для этого целый месяц перед началом съемок актер провел на стадионе, где играл в футбол и придумывал образ для персонажа. Нанесение грима могло длиться часами, и вся съемочная группа изнывала в ожидании, пока Георгий Вицин нарисует себе веснушки. Но это, согласитесь, того стоило — актер вполне похож в кадре на молодого юношу. К слову, этот фильм сам Георгий Вицин в шутку называл «Женитьба забальзамированного» именно из-за количества грима.

Лукерья Ильяшенко и Марина Дианова, «Сергий против нечисти»

Красотка Лукерья не впервые играет нечисть — ей уже доводилось перевоплощаться в смоленскую вампиршу, но такого масштабного грима роль не требовала: Агата, героиня из «Вампиров средней полосы», блистала естественной красотой. Здесь же актрисе пришлось гримировать не только лицо, но и все тело. Наносили всю эту красоту 6 часов, а ведь после этого еще и сниматься нужно. Кроме того, для убедительности актрисе изготавливали накладки на пальцы, которые делали руки Лукерьи похожими на кикиморьи конечности. Носить их было трудно: приходилось все время смотреть, не повредились ли. Но эффектное перевоплощение героини стоило того.

Впрочем, страдала во имя искусства в сериале не одна Ильяшенко. Актриса, сыгравшая Ягу, тоже натерпелась. Молодую Ягу в сериале играет Елена Подкаминская, но она превращаться в старуху и носить сложный грим отказалась, так что Ягу в возрасте сыграла Марина Дианова. Испытание оказалось не из легких: Марина не раз чувствовала себя на съемочной площадке плохо. Так что Елена Подкаминская потом наверняка не раз выдохнула с облегчением, что эти трудности выпали не на ее долю.

Константин Лавроненко и Елена Яковлева, «Последний богатырь»

На роль Кощея, кстати, пробовался и Константин Хабенский, но из-за нелюбви к пластическому гриму от роли отказался. Зато не отказался Константин Лавроненко. Кстати, изначально его героя планировали сделать жутким зомби, но Петр Горшенин, продюсер, настоял на том, чтобы подчеркнуть положительные стороны героя (в этой истории он не злодей, а хороший персонаж). И выглядеть он в итоге стал не как дряхлый старик, а как мужчина в годах. Грим Кощея состоял из нескольких частей: помимо накладок на лицо, для актера изготовили руки и даже пальцы ног. Кроме того, гримеры изготовили копию силиконовой маски и для дублера Константина, который выполнял трюки.

В этом фильме Яги тоже две: молодая и постарше. И если юной Яге, Светлане Колпаковой, хватило для образа лишь крючковатого носа, то Елене пришлось наносить полный грим. В «Богатыре», как и в «Вангелии», грим актрисы занимал по 5 часов, к тому же был очень тяжелым — «лицо» Яги весило 1,5 килограмма. «Первые 2 дня это казалось ужасным, думала, я не выдержу, — делилась Елена, — А потом привыкла. Время за гримом пролетало незаметно: мы шутили, хохмили, фотографировались...» Несмотря на непринужденную обстановку, усталость все равно дала о себе знать. Актриса призналась: «Ближе к финалу съемок смотреть на себя в этом гриме уже не хотелось. Я только и мечтала содрать персонажа со своего лица».