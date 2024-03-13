Работники зоопарков поделились секретами, о которых обычные посетители ни сном ни духом
У каждой профессии свои секреты, и работники зоопарков — не исключение. Это со стороны кажется, будто это работа мечты: знай себе любуйся на очаровательных животных и корми их. Но изнутри, конечно, все иначе. Вот какое животное в зоопарке, вы думаете, опаснее и агрессивнее прочих? Может, лев или тигр? А вот и нет.
Некоторые животные питаются не хуже, чем мы с вами
- Я не совсем в зоопарке работаю, а в большом океанариуме. Наших животных и рыб кормят теми же продуктами ресторанного качества, которые подают и людям. По этой причине содержать, к примеру, выдр очень недешево. Впрочем, как и акул, дельфинов и белух, не говоря уже о тропических созданиях, живущих в соленой воде. © Barbarella_ella / Reddit
- Как-то мы пытались перевести выдр, привыкших питаться дорогой рыбой, на более дешевую, так они просто отказывались ее есть. Пришлось вернуть им прежний рацион. © Eponarose / Reddit
- Я тоже работал в крупном океанариуме, и хочу сказать, что наши подопечные получают морепродукты даже более качественные, чем в иных ресторанах. Скажем, если рыба с мутными глазами — сразу нет. © ihooklow / Reddit
Травоядных иногда кормят мясом
- Многим животным-«вегетарианцам» иногда дают небольшое количество мяса. В дикой природе в растениях, овощах и фруктах, которые эти животные едят, часто попадаются насекомые, которых они тоже едят. На самом деле это никакой не секрет, и, если вы спросите работника о рационе животного, он вам расскажет, но у многих людей сложилось представление о том, что травоядные животные едят только растения, а хищники — только мясо. Реальность такова, что в дикой природе очень мало чисто травоядных или плотоядных животных. © DeathMonkey**** / Reddit
У животных есть имена для публики и «для друзей»
- Моя девушка раньше работала в зоопарке. Она сказала, что, по крайней мере, у них на работе у животных были «сценические» имена, под которыми их знали посетители, и обычные имена, которые использовали между собой только сотрудники. © PerInception / Reddit
Носороги не такие уж суровые, как кажется
- Да, носороги выглядят устрашающе и технически способны причинить вред, но ведут они себя как большие собаки. Они обожают, когда их чешут, и едят фрукты прямо из рук. © battlegato / Reddit
- У нас в зоопарке их в шутку зовут «нытерогами», потому что они вечно переворачиваются на спину и ноют, чтобы им почесали пузо щеткой. © titanofidiocy / Reddit
Дрессировщики дельфинов держат себя в форме
- Обычно дрессировщики стараются оставаться в хорошей форме, потому что иначе гидрокостюмы сидят на них плохо. А еще они выступают каждый день, и люди любят их, поэтому они все немного зазнайки. © LostInMyThots / Reddit
Работникам зоопарка нелегко вести обычную жизнь
- Мне кажется, что работники зоопарка могут общаться и встречаться только с такими же работниками. Потому что запах, сами понимаете. Сколько бы вы не мылись и не меняли одежду, запах остается. Смотрители за приматами пахнут так, будто не были в душе лет 10, а те, кто работает с тюленями, воняют рыбой. © themajorfall / Reddit
- Ох, блин, помню свой первый день работы с лисами. Коллега проводила людям экскурсию по контактному вольеру, где можно было играть с ручными лисами, и постоянно говорила им: «Пожалуйста, не трогайте ничего мокрого, это может оказаться лисья моча и она въедается намертво». Она даже дала посетителям перчатки. Потом люди ушли, и мы с коллегой приступили к уборке. Я ей говорю, мол, подожди, а нам не нужно защитить руки от лисьей мочи? А она смеется и говорит: «Ты теперь здесь работаешь, привыкай к своему новому запаху». Конечно же, я испачкалась в этом всем. Я мылась кучу раз, но перед сном все еще чувствовала сильный запах. Стирка одежды не только не удалила вонь, но даже слабее не сделала. © p90cew / Reddit
- А меня однажды выгнали из магазина, куда я зашел после работы, из-за сильной вони. И это после того, как я ополоснулся. © bindobub / Reddit
- Ну, со временем привыкаешь быть вонючим. Сейчас я работаю с приматами более 8 часов в день, и мне ужасно жаль людей, которым не повезло находиться рядом со мной, когда я еду в спортзал сразу после работы. © adamandatium / Reddit
Зато почти все они — люди с высшим образованием
- Да, наша работа — это тяжелый физический труд, но у всех нас есть высшее образование. Знаете, обидно, когда посетители говорят своим детям, указывая на нас: «Вот почему нужно хорошо учиться в школе!». © ABBA1919 / Reddit
- Ага. При приеме на работу в зоопарк от нас требуют ученую степень и около 5 лет практического опыта. А платят при этом копейки. © Jais44 / Reddit
- Постоянно вижу родителей, которые говорят детям: «Не смей бросать школу, а то будешь как она». Большинство людей сильно удивляются, узнав, что у смотрителей зоопарка есть ученые степени или высшее образование. © HeardYouHaveCats / Reddit
Животное может плохо выглядеть по причинам, не зависящим от условий содержания
- Люди не понимают, что у нас есть и пожилые существа с проблемами со здоровьем. Например, старых рыб, которые у нас жили, мы отселяли в дальние резервуарах подальше от людских глаз, потому что люди считали, что мы плохо о них заботимся, вот они так плохо и выглядят. Ну представьте себе, что ваша 17-летняя собака, страдающая недержанием, жила бы в зоопарке, и люди бы вечно говорили, что она выглядит истощенной и больной. ©
fromtheoven / Reddit
Лучшее время для посещения зоопарка — прохладный день
- Холодная погода делает животных более активными, так что выберите для визита прохладный день, если хотите увидеть что-то зрелищное. И лучше с утра пораньше. © MapleTopLibrary / Reddit
И лучше наденьте темную одежду
- Приходите в черном! Будет гораздо легче смотреть на животных сквозь стекло (и фотографировать), когда ваше собственное отражение не закрывает весь вид. © cfmdobbie / Reddit
Бонус: вот уж у кого самые интересные истории о работе, так это у смотрителей зоопарков
- Я работал в местном зоопарке, и был у нас вольер с волками. Посетителям говорили, что волки стесняются выходить и постоянно сидят в укрытии. А на самом деле никаких волков там нет и никогда не было. © Ew_E50M / Reddit
- Сейчас я ветеринар, но до того, как на него выучился, я работал в зоопарке. В общем, зоопарки просто тоннами закупают парфюм Obsession от Calvin Klein. Все дело в том, что в нем содержится животный мускус, от которого крупные кошачьи просто без ума. Мы распыляли его на все подряд. © LigamentumArteriosum / Reddit
- Самые опасные существа в любом зоопарке — это, блин, козы. Когда я заходил к ним в загон, чтобы покормить, они постоянно пытались меня забодать и затоптать. На минуточку, ростом я под 2 метра, вес за 90 кило. Меня не всякая лошадь сможет с ног сбить, но у коз это получалось. © Unknown author / Reddit
Впрочем, если вы и не работали в зоопарке, но при этом у вас есть домашний питомец, ваша жизнь тоже полна сюрпризов и приколов. Посмотрите, как эти четверолапые от души чудят и даже угрызениями совести не мучаются.
Комментарии
Да ну, натуральный мускус давно запрещен, а если применяется, то только в дорогих арабских духах - арабам не указ ИФРА ( организация, регулирующая парфюмерную отрасль). Obsession же парфюм недорогой - или был таким до последнего времени . Кстати, он содержит цибетин, вот может на эту вытяжку из желез циветты кошачьи и реагируют.
Бегемотиха Красавица появилась в Петербурге ещё до революции - в 1911 году. Тогда ей было около четырёх лет. Следили за подрастающим бегемотом работники зоосада — Василий Буряк и Иван Антонов. Позже Красавица перешла в руки дочери Антонова Евдокии Дашиной. Именно она помогла Красавице пережить блокаду Ленинграда и прожить полноценную жизнь бегемота.
Красавица была самой крупной самкой бегемота в Европе. В день ей требовалось около 40 кг пищи. Прокормить бегемота в обычное сытое время не так-то просто, а в условиях голода практически невозможно. Поэтому желудок Красавицы обманывали «кашей». Корм включал 4-6 кг смеси из травы, овощей, жмыха. Оставшаяся доля рациона приходилась на распаренные опилки. Пищевой ценности они не имели, но заполняли желудок и давали чувство насыщения.
Другая проблема — кожа бегемота. Это с виду она толстая и нечувствительная. На самом деле бегемоту постоянно нужна вода, чтобы кожа оставалась влажной и эластичной. Из-за засухи она трескается, кровоточит, болит. Воды из-за сломанного водопровода в 1941 году не было. Жители набирали воду из колодцев и Невы. Вот и Евдокия отправлялась к реке, чтобы в вёдрах привезти Красавице воды. Её обязательно грели, чтобы теплолюбивая бегемотиха не замерзала. После купания Дашина втирала в кожу Красавицы камфорное масло, которое защищало от растрескивания. Зимой с водой было сложнее, и приходилось обтирать бегемотиху влажной тряпкой.
Несмотря на то, что бассейн оставался сухим, Красавица во время обстрелов «погружалась» на дно. У бегемотов так срабатывает инстинкт самосохранения: вода для них самое безопасное место. Чтобы Красавице не было страшно, Дашина спускалась к ней, обнимала и старалась успокоить.
Красавица пережила блокаду вместе с Дашиной. Бегемотиха умерла от старости в 1951 году.
Еще в другой статье читала, что работники сами выращивали овощи на территории зоосада, чтобы прокормить животных. Меня просто поразила история этих самоотверженных людей, которые наверняка страдали от голода, но при этом не бросили своих подопечных.
Для посетителей зоопарк не работал только в первую блокадную зиму. А открылся уже с весны 1942 года. Около 20 сотрудников всю зиму проживали прямо в зоопарке, чтобы быть поближе к питомцам и экономить силы. Шестнадцать сотрудников будут награждены медалью "За оборону Ленинграда". Ни и это еще не все. Зимой зоопарк не работал для посетителей, при этом работал выездной зоопарк. И приезжал он к детям в детские сады.
Выступление зверушек, не погибших от голода, давало много положительных эмоций детишкам. Те передавали их своим матерям. У матерей, видя радость детей, появлялось больше веры и сил работать на заводах, в городе и давать фронту (где их мужья, сыновья и отцы) все необходимое.
Таким образом приказ обеспечить сохранность животных абсолютно очевиден и понятен. Вместе с работающими театрами, библиотеками, а позднее и кинотеатрами, зоопарк давал надежду Ленинградцам и веру в победу.
Красавица и ее спасительница Евдокия Дашина
Кстати, в декабре 41 года самка гамадрила родила детеныша, но у нее не было молока, и детеныша кормили молоком, которое выделяли Ленинградские роддома.
Прям все зоопарки скупали дорогущие духи? И главное для чего они кошачьим? Я так и не поняла. Вообще явный заграничный копипаст, оторванный от наших реалий.