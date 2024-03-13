Работники зоопарков поделились секретами, о которых обычные посетители ни сном ни духом

У каждой профессии свои секреты, и работники зоопарков — не исключение. Это со стороны кажется, будто это работа мечты: знай себе любуйся на очаровательных животных и корми их. Но изнутри, конечно, все иначе. Вот какое животное в зоопарке, вы думаете, опаснее и агрессивнее прочих? Может, лев или тигр? А вот и нет.

Некоторые животные питаются не хуже, чем мы с вами

Я не совсем в зоопарке работаю, а в большом океанариуме. Наших животных и рыб кормят теми же продуктами ресторанного качества, которые подают и людям. По этой причине содержать, к примеру, выдр очень недешево. Впрочем, как и акул, дельфинов и белух, не говоря уже о тропических созданиях, живущих в соленой воде. © Barbarella_ella / Reddit

Как-то мы пытались перевести выдр, привыкших питаться дорогой рыбой, на более дешевую, так они просто отказывались ее есть. Пришлось вернуть им прежний рацион. © Eponarose / Reddit

Я тоже работал в крупном океанариуме, и хочу сказать, что наши подопечные получают морепродукты даже более качественные, чем в иных ресторанах. Скажем, если рыба с мутными глазами — сразу нет. © ihooklow / Reddit

Травоядных иногда кормят мясом

Многим животным-«вегетарианцам» иногда дают небольшое количество мяса. В дикой природе в растениях, овощах и фруктах, которые эти животные едят, часто попадаются насекомые, которых они тоже едят. На самом деле это никакой не секрет, и, если вы спросите работника о рационе животного, он вам расскажет, но у многих людей сложилось представление о том, что травоядные животные едят только растения, а хищники — только мясо. Реальность такова, что в дикой природе очень мало чисто травоядных или плотоядных животных. © DeathMonkey**** / Reddit

У животных есть имена для публики и «для друзей»

Моя девушка раньше работала в зоопарке. Она сказала, что, по крайней мере, у них на работе у животных были «сценические» имена, под которыми их знали посетители, и обычные имена, которые использовали между собой только сотрудники. © PerInception / Reddit

Носороги не такие уж суровые, как кажется

Да, носороги выглядят устрашающе и технически способны причинить вред, но ведут они себя как большие собаки. Они обожают, когда их чешут, и едят фрукты прямо из рук. © battlegato / Reddit

У нас в зоопарке их в шутку зовут «нытерогами», потому что они вечно переворачиваются на спину и ноют, чтобы им почесали пузо щеткой. © titanofidiocy / Reddit

Дрессировщики дельфинов держат себя в форме

Обычно дрессировщики стараются оставаться в хорошей форме, потому что иначе гидрокостюмы сидят на них плохо. А еще они выступают каждый день, и люди любят их, поэтому они все немного зазнайки. © LostInMyThots / Reddit

Работникам зоопарка нелегко вести обычную жизнь

Мне кажется, что работники зоопарка могут общаться и встречаться только с такими же работниками. Потому что запах, сами понимаете. Сколько бы вы не мылись и не меняли одежду, запах остается. Смотрители за приматами пахнут так, будто не были в душе лет 10, а те, кто работает с тюленями, воняют рыбой. © themajorfall / Reddit

Ох, блин, помню свой первый день работы с лисами. Коллега проводила людям экскурсию по контактному вольеру, где можно было играть с ручными лисами, и постоянно говорила им: «Пожалуйста, не трогайте ничего мокрого, это может оказаться лисья моча и она въедается намертво». Она даже дала посетителям перчатки. Потом люди ушли, и мы с коллегой приступили к уборке. Я ей говорю, мол, подожди, а нам не нужно защитить руки от лисьей мочи? А она смеется и говорит: «Ты теперь здесь работаешь, привыкай к своему новому запаху». Конечно же, я испачкалась в этом всем. Я мылась кучу раз, но перед сном все еще чувствовала сильный запах. Стирка одежды не только не удалила вонь, но даже слабее не сделала. © p90cew / Reddit

А меня однажды выгнали из магазина, куда я зашел после работы, из-за сильной вони. И это после того, как я ополоснулся. © bindobub / Reddit

Ну, со временем привыкаешь быть вонючим. Сейчас я работаю с приматами более 8 часов в день, и мне ужасно жаль людей, которым не повезло находиться рядом со мной, когда я еду в спортзал сразу после работы. © adamandatium / Reddit

Зато почти все они — люди с высшим образованием

Да, наша работа — это тяжелый физический труд, но у всех нас есть высшее образование. Знаете, обидно, когда посетители говорят своим детям, указывая на нас: «Вот почему нужно хорошо учиться в школе!». © ABBA1919 / Reddit

Ага. При приеме на работу в зоопарк от нас требуют ученую степень и около 5 лет практического опыта. А платят при этом копейки. © Jais44 / Reddit

Постоянно вижу родителей, которые говорят детям: «Не смей бросать школу, а то будешь как она». Большинство людей сильно удивляются, узнав, что у смотрителей зоопарка есть ученые степени или высшее образование. © HeardYouHaveCats / Reddit

Животное может плохо выглядеть по причинам, не зависящим от условий содержания

Люди не понимают, что у нас есть и пожилые существа с проблемами со здоровьем. Например, старых рыб, которые у нас жили, мы отселяли в дальние резервуарах подальше от людских глаз, потому что люди считали, что мы плохо о них заботимся, вот они так плохо и выглядят. Ну представьте себе, что ваша 17-летняя собака, страдающая недержанием, жила бы в зоопарке, и люди бы вечно говорили, что она выглядит истощенной и больной. ©

fromtheoven / Reddit

Лучшее время для посещения зоопарка — прохладный день

Холодная погода делает животных более активными, так что выберите для визита прохладный день, если хотите увидеть что-то зрелищное. И лучше с утра пораньше. © MapleTopLibrary / Reddit

И лучше наденьте темную одежду

Приходите в черном! Будет гораздо легче смотреть на животных сквозь стекло (и фотографировать), когда ваше собственное отражение не закрывает весь вид. © cfmdobbie / Reddit

Бонус: вот уж у кого самые интересные истории о работе, так это у смотрителей зоопарков

Я работал в местном зоопарке, и был у нас вольер с волками. Посетителям говорили, что волки стесняются выходить и постоянно сидят в укрытии. А на самом деле никаких волков там нет и никогда не было. © Ew_E50M / Reddit

Сейчас я ветеринар, но до того, как на него выучился, я работал в зоопарке. В общем, зоопарки просто тоннами закупают парфюм Obsession от Calvin Klein. Все дело в том, что в нем содержится животный мускус, от которого крупные кошачьи просто без ума. Мы распыляли его на все подряд. © LigamentumArteriosum / Reddit

Самые опасные существа в любом зоопарке — это, блин, козы. Когда я заходил к ним в загон, чтобы покормить, они постоянно пытались меня забодать и затоптать. На минуточку, ростом я под 2 метра, вес за 90 кило. Меня не всякая лошадь сможет с ног сбить, но у коз это получалось. © Unknown author / Reddit

