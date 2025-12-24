Вот как выглядели бы персонажи народных сказок в стиле голливудского кино. Мы просто влюбились

Мы привыкли видеть именитых голливудских актеров в экранизациях сказок, но что если бы они сыграли какого-то из любимых фольклорных персонажей? Представьте: Николас Кейдж получил бы роль Водяного, а Николь Кидман — Хозяйки Медной горы. Мы решили провести шуточный кастинг и подобрать голливудским звездам своих сказочных персонажей. И некоторые экранизации теперь действительно хочется увидеть.