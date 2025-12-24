Вот как выглядели бы персонажи народных сказок в стиле голливудского кино. Мы просто влюбились

2 часа назад
Мы привыкли видеть именитых голливудских актеров в экранизациях сказок, но что если бы они сыграли какого-то из любимых фольклорных персонажей? Представьте: Николас Кейдж получил бы роль Водяного, а Николь Кидман — Хозяйки Медной горы. Мы решили провести шуточный кастинг и подобрать голливудским звездам своих сказочных персонажей. И некоторые экранизации теперь действительно хочется увидеть.

Шамаханская царица

Царевна Несмеяна

Русалка

Хозяйка Медной горы

Кощей Бессмертный

Катастрофа Я
34 минуты назад

А вот тут сто́ит процитировать Булгакова. "Каждое ведомство должно заниматься своим делом"©
Билл пусть играет Пеннивайза - у него великолепно это получается. А Кощея пусть играют другие.

Снегурочка

Садко

Царевна-лягушка

Иван-царевич

Василиса Прекрасная

Баба-яга

Мертвая Царевна

Морской царь

Аленушка

Дядька Черномор

Царевна-Лебедь

Водяной

Иван-дурак

Кикимора

Злая Царица-мачеха

Леший

Чернава

Дед Мороз

Емеля

CatKate
29 минут назад

Рейнольдс пойдет с его милой придурью - и на Емелю, и на Иванушку дурачка. Но странно, что на эти роли Мэтта Деймона не засунули, у него прям очень рязанская мордашка

Катастрофа Я
47 минут назад

Дорогая Мария! Вы всегда писали хорошие статьи. Мы всегда читаем Вас с удовольствием. Не разочаровывайте нас, пожалуйста! Не надо вот этого ИИшного "если бы да кабы".

CatKate
27 минут назад

Нет! нам не нравятся ваши эксперименты в этом духе! Об этом просто кричат минусы к подобным статьям, но вы упорно продолжаете....

