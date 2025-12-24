Вот как выглядели бы персонажи народных сказок в стиле голливудского кино. Мы просто влюбились
Мы привыкли видеть именитых голливудских актеров в экранизациях сказок, но что если бы они сыграли какого-то из любимых фольклорных персонажей? Представьте: Николас Кейдж получил бы роль Водяного, а Николь Кидман — Хозяйки Медной горы. Мы решили провести шуточный кастинг и подобрать голливудским звездам своих сказочных персонажей. И некоторые экранизации теперь действительно хочется увидеть.
Шамаханская царица
Царевна Несмеяна
Думает: "А что было бы, если мне удалось затащить Джека наа ту дверь? Надо спросить у ИИ!"
Русалка
Похожа! Бледненькая, лохматая, улыбка широкая - а за улыбкой должны быть маленькие хищные зубки.
Хозяйка Медной горы
Кощей Бессмертный
А вот тут сто́ит процитировать Булгакова. "Каждое ведомство должно заниматься своим делом"©
Билл пусть играет Пеннивайза - у него великолепно это получается. А Кощея пусть играют другие.
Снегурочка
Садко
Морской царь глянул, оfигел. "А не пойти ли тебе, Садко, наааа.... Наа землю обратно?"
Царевна-лягушка
Иван-царевич
Василиса Прекрасная
Баба-яга
Мертвая Царевна
Морской царь
Аленушка
Дядька Черномор
Царевна-Лебедь
Водяной
Иван-дурак
Кикимора
Злая Царица-мачеха
Леший
Чернава
А это что за герой такой? Девку-чернавку знаю, но это явно не то
Дед Мороз
Емеля
Рейнольдс пойдет с его милой придурью - и на Емелю, и на Иванушку дурачка. Но странно, что на эти роли Мэтта Деймона не засунули, у него прям очень рязанская мордашка
