«В 40 лет все только начинается». Моя жизнь на пятом десятке круто изменилась к лучшему, и вот почему

На днях мне исполнилось 40 лет. Был выходной, но я проснулась рано. Не стала сразу подрываться и куда-то бежать. Лежала, слушала пение птиц за окном, мурлыканье кота в ногах, радовалась дуновению свежего воздуха, пробивающегося через плотные шторы. Я улыбалась и ощущала на все 100 %, что абсолютно счастлива. А раньше мне чудилось, что в этот день я проснусь старухой. Какая же я была молодая и глупая!

В 15 лет мне казалось, что 40 — это глубокая старость. Мои родители тогда как раз разменяли пятый десяток: папа был уже седым, мама с вечной химией на голове казалась немодной и несовременной. У меня впереди была целая жизнь: институт, первая любовь, переезд в столицу. И я свысока смотрела на родителей, которые к своим годам не добились чего-то выдающегося. «Уж я-то буду другой!» — думалось мне. Когда я видела, как мама и папа шумно и весело отмечают свои дни рождения с друзьями, пляшут и смеются, то думала: «Ну старики же уже! Какие вам танцы?» Помню один забавный случай. Когда мамина подруга, тетя Лена, забеременела в 40 лет, я просто выпала в осадок. В моей голове не укладывалось: «Как ей не стыдно в таком возрасте ходить с животом? Она ж старая!» Поделилась своими мыслями с мамой, а она как заржет: «А ты вообще в курсе, что твоя бабушка меня в 41 родила?» Я тогда долго не могла поднять челюсть с пола. Было дико, что такие «старики» могут быть родителями.

Я сама стала мамой в 25, и 40 лет мне по-прежнему казались каким-то бесконечно далеким возрастом. Мне до 30-то еще о-го-го сколько! Да за эти годы я горы сверну, стану если не суперзвездой, то уж точно лучшей в своей области (вот сейчас только кашу доварю, подгузник сыну поменяю и начну покорять мир). И с мужем у нас будет любовь и страсть, как сейчас, и ребенка я выращу идеальным, и сама стану такой, чтобы все мной гордились. И в 30, и в 35 лет я все еще думала, что 40 — это не про меня. Это про каких-то взрослых тетенек из бухгалтерии, про дородных продавщиц на рынке, про парикмахершу с синими осыпающимися тенями. А я-то — задорная молодая лань с детским самокатом наперевес, с творческой профессией и кучей возможностей для самореализации. Я не они.

Мне все еще казалось, что вот наступит ночь перед 40-м днем рождения и под бой курантов карета превратится в тыкву, лицо покроется морщинами, суставы начнут болеть, а женщина станет теткой с вечно недовольным лицом и двумя пакетами из «Ашана». А потом мне исполнилось 38. Не стало папы. Мама как-то резко сдала. Муж ушел к более юной и игривой лани. У сына начался переходный возраст. На нервной почве у меня появились проблемы со здоровьем. Проведя 2 недели в больнице, я вышла оттуда другим человеком, потому что ясно поняла: 40 лет могут вообще не наступить, если не изменить свою жизнь.

В 39 лет я развелась. Мы с мужем долго и мучительно делили квартиру. Сына не делили — бывший на него не претендовал. Однажды муж даже привел в нашу двушку свою пассию — похвалиться, какую он мне замену нашел, ну и «хоромы» показать. Я настолько обалдела, что выпалила: «Ты глупости-то твори, но знай, что Пандору обратно в ящик не загонишь» (эта фраза запомнилась мне, когда я наткнулась на статью про энкоды). Барышня как-то странно побледнела и прошмыгнула за дверь, муженек ничего не понял, но побежал ее успокаивать. Больше не приводил. Но нервы с разделом имущества потрепал, конечно. Он бился как лев за каждый из 2 телевизоров, за пылесос и стиралку, за полотенца и даже постельное белье. Мы все разделили поровну, денег после продажи двушки нам с сыном не хватило даже на квартиру-студию. Пришлось переехать в городок поменьше, зато поближе к маме. Да и жилье там дешевле: хватило на небольшую квартиру, где у меня и у сына есть свои комнаты. И вот прошел почти год после развода. Теперь я каждое утро засыпаю и просыпаюсь в своей постели. Никто не храпит над ухом, не лежит звездой посередине (ну, кроме кота, конечно), не отбирает одеяло. Мне не надо подрываться и готовить супругу завтрак и бутерброды с собой — пусть теперь этим занимается юная нимфа. Я могу понежиться, потянуться. Пусть мне 40, но я давно не чувствовала себя настолько спокойной и счастливой.

Вместе с мужем из моей жизни ушло много лишних людей: друзья, которые оказались просто знакомыми, коллеги бывшего, с которыми надо было поддерживать общение, старые соседи, задававшие кучу ненужных вопросов. Со мной осталась лишь пара моих подруг, зато какая! С ними у меня скулы сводит от бесконечного смеха, мы понимаем друг друга с полуслова и за своих горой стоим. Несмотря на мой переезд, теперь мы можем видеться чаще, ведь 60 км — это не то расстояние, из-за которого я готова отказать себе в удовольствии погулять с лучшими девчонками в мире. Только теперь я смогла со спокойной совестью свести общение с мамой мужа к минимуму. Свекровь меня никогда не любила. После развода она встала на сторону своего сына и заявила мне, что это я виновата в развале семьи: «Да, он завел интрижку, но ты могла бы закрыть на это глаза!» И добавила, мол, ее муж тоже гулял, она прощала, вот и мне нечего выпендриваться. К счастью, теперь ее «мудрые» советы буду выслушивать уже не я.

Мое тело, конечно, уже не такое, как в 20, но перед ним стоят совсем другие задачи. Ему больше не нужно вынашивать ребенка (по крайней мере, я не планирую), кормить его грудью, не спать ночами. Теперь его задача — давать мне возможность радоваться жизни, а моя — ухаживать за ним и лелеять его, чего я раньше никогда не делала. Пора начинать. Многое в возрасте около 40 я попробовала впервые. Например, наконец-то завела кота (раньше у сына была аллергия, но с возрастом прошла). Маленький рыжий комок попался мне на глаза возле нового дома. Он так жалобно пищал, что я не смогла пройти мимо. Теперь Василий — огромный ласковый котейка со встроенным «мурчатором» внутри, который не замолкает, кажется, никогда. Совсем недавно в моем доме впервые во взрослой жизни появились цветы (раньше до них почему-то все время руки не доходили). Сейчас у меня на окошках гнездятся фиалки, обожаемые мною с детства, и моя новая страсть — орхидеи. Ухаживать за ними и видеть результаты своих трудов — это отдельный вид удовольствия.

Это, видимо, такая насмешка жизни, но именно в 40 я вдруг осознала, что в предыдущие годы словно писала черновик, а именно сейчас начинаю жить по-настоящему — так, как хочется мне. Я еще не очень это умею, но стараюсь учиться слушать свои желания и исполнять их. Раньше я смотрела на дам старше 40, которые в одиночку тянут ребенка, и думала: «Бедные женщины! Никто их не обнимет, доброго слова не скажет. Никому они не нужны». А сейчас я знаю, что и в семейной жизни может не быть ни любви, ни ласки — штамп в паспорте вообще не гарантирует счастья. Теперь я сама «разведенка с прицепом», но до меня вдруг дошло, что я вовсе не одинока (у меня как минимум есть сын) — я свободна. Это совершенно разные состояния души. И свою свободу я не променяю на «хоть какие-нибудь отношения» — только на те, что приносят радость. А других мне и даром не надо. Стало легче с сыном. Ему уже 15, самый бурный протест вроде как позади. Мы можем вместе сходить на концерт или обсудить новый фильм, иногда он просит порекомендовать ему какие-то книги, а я больше не трясусь над его учебой, так как это не моя зона ответственности. Мой мальчик становится видным парнем со своими суждениями и взглядами на жизнь. Мне с ним интересно. И ему со мной, кажется, тоже.

Пятый десяток оказался для меня тем прекрасным возрастом, когда не нужно ни у кого спрашивать разрешения, чтобы покрасить волосы в розовый или синий, — я иду и делаю это (а раньше то мама не разрешала, то муж со свекровью ворчали, что неприлично замужней женщине с ребенком в таком виде ходить). Меня больше не ранят до глубины души чужие бестактные замечания и косые взгляды. Я наконец-то разрешила себе быть неидеальной. Приняла тот факт, что моя жизнь не стала какой-то выдающейся — все банально, как у всех. Но она — моя, и я хочу жить ее с удовольствием. В 30–35 лет я не вылезала с работы и пахала как проклятая, чтобы добиться повышения. Я мало видела, как растет сын, как взрослеет мама, как цветут яблони и вишни в ее саду. К 40 я поняла, что присказка «Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала» очень точно описывает мою карьеру. И немножечко забила. Нет, я все так же хожу на работу и выполняю ее хорошо, но в 18:00 выключаю компьютер и ухожу, а не сижу в кабинете до 21:00 в попытке переделать все дела вот сейчас и сразу. И положенный мне отпуск я больше не беру деньгами — я его честно отгуливаю. Потому что мне нужен отдых.

Теперь я больше провожу времени с мамой. Ей 65, она только-только начала оживать после того, как стала вдовой. Мама впервые поехала в санаторий одна, а потом мы втроем — с ней и мом сыном — сгоняли в культурную столицу на несколько дней. Я смотрю на нее и понимаю, что жизнь может круто измениться и в 40, и в 65, но если она продолжается, это и есть самое большое чудо. Мне уже совсем не страшно оттого, что я разменяла пятый десяток. Цифры больше не имеют значения. Главное — в другом: в том, что у меня есть классный сын, моя мамочка жива, есть подруги, любимая работа, есть своя квартира и планы на будущее. На карте существуют сотни мест, в которых я хотела бы побывать, я уже записалась на курсы вокала и хочу научиться играть на гитаре. Я теперь точно знаю, что в 40 лет все только начинается!

И пользователи интернета это подтверждают: бояться цифр в паспорте не стоит, ведь жизнь может измениться к лучшему в любой момент и в любом возрасте. Мне исполнилось 40, и жизнь заиграла новыми красками. Я занялась внешностью и добилась того, что сейчас выгляжу лучше, чем в 30, отражение в зеркале прямо радует. Прибавилось поклонников — раньше столько мужского внимания не было. Здоровье пока не подводит. Если сложится, хочу и родить еще, силы есть. © olgavolkoff / Pikabu

Мне 42. Жизнь после 40 — огонь, потому что я уже умная и еще красивая. И снова свободная. Дети выросли, карьера состоялась, поездки и вечеринки — сколько угодно! Отдыхаю когда хочу: с дочерями тусим, с подружками ездим в мини-путешествия. Можно роман закрутить, а можно и не один. © Bonna / Pikabu

Мне 50. Так прекрасно, как сейчас, я никогда не жила! Сына выучила. Будучи мамой-одиночкой, дала ему прекрасную специальность — он айтишник, умница, мой ангел. Зарабатываю сама прилично, есть пенсия неплохая, работа в радость. Впервые за 25 лет встретила любовь, третий год взаимно любима, езжу к нему в гости, живу там, как королева, вся обласканная. Езжу 2 раза в год в санатории в разные города — куда ткну пальчиком, туда и поеду! Купила квартиру сама в ипотеку, расплатилась за год. Да, болею иногда (то давление, то суставы), но это такие мелочи! © olgaryabina / Pikabu