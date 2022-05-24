10 доказательств того, что в прошлые века люди умели развлекаться не только на балах и званых вечерах

Сейчас нам кажется, что в XIX веке люди не слишком хорошо умели радоваться жизни, а все их развлечения заключались лишь в танцах да званых обедах. Причем и там знатные дамы и джентльмены были скованы множеством правил этикета, которые мешали им получать удовольствие от происходящего. На самом деле тогда мужчины и женщины знали толк в веселье. И умели занять как себя, так и своих гостей без помощи различных гаджетов и современных технологий.

Мы в ADME решили выяснить, на что же в те времена люди тратили свое свободное время. И поняли, что некоторые придуманные ими развлечения пользуются популярностью до сих пор.

На Хеллоуин устраивали специальные чаепития, чтобы дамы могли найти мужа

В XIX веке Хеллоуин был любимым праздником не только у детворы. Взрослые тоже отчаянно веселились, а еще устраивали довольно сомнительные игры, которые в другое время года считались непозволительными. Множество развлечений служило единственной цели — выяснить, ждет ли барышню в ближайшее время счастливое замужество.

Для этого девушки использовали, например, расплавленный свинец или миски с различными жидкостями. В последнем случае юная дева должна была с завязанными глазами выбрать наугад одну из 3 емкостей. Если она опускала руку в воду, то ее ждал брак с юношей, если касалась молока — с вдовцом. А если бедняжке выпадала пустая миска, то ее ждало одинокое существование. Знатные барышни порой устраивали специальные ранние чаепития при свечах в честь Хеллоуина. А после гадали, как скоро они встретят подходящего жениха. Надо было лишь быстро помешивать чай, после чего опустить ложку в чашку. Если чаинки прилипали к ложке, то возлюбленный должен был появиться совсем скоро, возможно в тот же вечер. Если оседали на стенках чашки, то молодой леди в этом году свадьба не грозила.

Игра в крокет позволяла джентльменам увидеть лодыжки дам

Крокет обрел небывалую популярность в XIX столетии. В это время совместное времяпрепровождение дам и джентльменов строго регламентировалось. И данный вид спорта был единственным развлечением, в котором мужчины и женщины участвовали на равных и даже соперничали. Однако многие считали крокет совершенно неприличным занятием. Потому что во время игры мужчины могли тайком глазеть на оголенные женские лодыжки, ведь для этого активного развлечения девушкам позволялось надевать платья с укороченным подолом. Так что крокет был отличной возможностью для флирта.

Некоторые мужчины относились к крокету неодобрительно. А все потому, что ради победы дамы были готовы на все и отчаянно жульничали. Например, ухитрялись закатить мяч под пышные юбки. В итоге игровая площадка превращалась в поле для баталий. Участников даже призывали к спокойствию и сдержанности, хотя это не всегда помогало. Некоторые парочки могли не на шутку рассориться во время игры, а после этого не разговаривали друг с другом целыми днями.

Мужчины и женщины отдыхали на раздельных пляжах

И в прошлые века люди с удовольствием наслаждались отдыхом на побережье. Особенную популярность такое времяпрепровождение получило в Викторианскую эпоху. Считалось, что морской воздух насыщен озоном и крайне полезен для здоровья. Помимо променада, леди и джентльмены жаждали также поплескаться в морских волнах. Но и здесь возникала проблема: до середины XIX века некоторые мужчины не утруждали себя надеванием купальных костюмов и резвились в морских волнах в «полностью первобытном состоянии».

Чтобы оградить стыдливых дам от такого зрелища, часть курортных городов ввела раздельные пляжи и обязала отдыхающих разного пола не приближаться друг к другу ближе чем на 90 м. Правда, это не могло удержать джентльменов и леди, которые желали плескаться вместе. Блюстители нравов называли такую забаву «беспорядочным» купанием. Зато остальное общество с удовольствием глазело на отважных пловцов. Многие мужчины и женщины специально брали с собой на пляж подзорные трубы. Так они могли рассмотреть во всех деталях скандальное развлечение.

Загородная вечеринка легко могла довести хозяина до разорения

С августа по сентябрь каждый уважающий себя представитель высшего общества устраивал пышный праздник в своей загородной усадьбе. На развлечения обычно отводилось 3 дня — с субботы по понедельник. Хотя веселье могло затянуться и на неделю. В течение 2 месяцев знатные леди и джентльмены перебирались из одного поместье в другое. На вечеринках они занимались охотой, рыбной ловлей, организовывали пикники и балы. Каждый хозяин старался придумать что-то особенное, дабы заманить под крышу своего поместья представителей королевской семьи. Такие мероприятия требовали внушительных трат, и некоторым устроителям загородных вечеринок приходилось в результате продавать свое имущество, чтобы покрыть долги.

Другой важной составляющей подобных праздников были любовные интрижки. Правда, загородная вечеринка была не лучшим местом для устройства амурных дел. Так, один джентльмен умудрился разрушить зарождающийся роман, проглотив по ошибке чужой бутерброд. Блюдо с лакомством в качестве знака своей страсти незадачливый поклонник оставил перед дверью дамы — его-то и съел проголодавшийся джентльмен. В доме обычно находилось столько людей, что пылкие влюбленные могли случайно перепутать комнаты и поставить в неловкое положение и себя, и других гостей. Поэтому следовало известить хозяйку о пробудившихся нежных чувствах, дабы она могла расположить гостей на ночлег таким образом, чтобы парочка оказалась поближе друг к другу.

Викторианцы умудрялись выбирать для пикников совершенно неожиданные места

Изначально пикники проводились отнюдь не на природе. Это был привычный обед в помещении, за которым порой следовали музыкальные номера и танцы. Единственным отличием от привычной трапезы было то, что гости вносили свой вклад в виде различной снеди и напитков к столу. Некоторые компании снимали для этих целей комнаты, а с появлением ресторанов поклонники пикников стали перемещаться туда. Команда джентльменов во время таких встреч стала устраивать любительские спектакли. В представлениях не участвовали профессиональные актеры, но развлечение обрело такую популярность, что владелец одного из театров не на шутку разволновался и организовал целую кампанию, которая призывала к запрету подобных пикников.

Пока знатные господа веселились в комнатах, простой люд стал потихоньку выбираться на природу. Во время пикников никаких развлечений не предполагалось, это была просто трапеза на свежем воздухе. Но некоторые блюстители нравственности относились к подобным увеселениям с неодобрением, подозревая, что там творятся неприличные вещи. Пикники под открытым небом стали популярны только в начале XX века. Викторианцы думали, что развлечения на природе вполне невинны. Правда, некоторые выбирали для трапезы довольно странные места. Так, большой любовью пользовались пикники на кладбищах: эти территории выглядели ухоженно, были украшены дорожками и оборудованы павильонами. А общественных парков в те времена было не так много.

Музыкальные вечера должны были воспитывать высокие моральные ценности

В XIX веке домашние музыкальные вечера называли «рациональным развлечением». Практически любая знатная дева умела играть на каком-либо инструменте. Любовь к музицированию демонстрировала статус человека, а потому не только аристократы, но и простые смертные старались поставить дома фортепьяно и научить своих дочерей игре на этом инструменте. Для исполнения обычно выбирали серьезные произведения. Это не значит, что предпочтение отдавалось исключительно сложным композициям с прихотливым музыкальным ритмом. Просто песня или пьеса должны были воспитывать слушателей, прививать им определенные моральные ценности, вдохновлять на правильное поведение и благие свершения.

Однако не все посетители являлись на музыкальные вечера затем, чтобы насладиться творчеством или возвыситься духовно. Чем помпезнее было мероприятие, тем меньше думали об удобстве своих гостей хозяева. Так, кресел в зале зачастую не хватало, а дамы и господа продолжали спокойно щебетать, не обращая ни малейшего внимания на исполнителей. Порой приглашенных оказывалось настолько много, что можно было даже не сообщать хозяевам об уходе, а просто ускользнуть от толпы по черной лестнице.

До появления телевизора и кино люди развлекались с помощью «живых фигур»

У каждой приличной барышни в гардеробе хранились не только платья для балов и прогулок — там еще обязательно были маскарадные костюмы. Если приглашенные дамы и джентльмены начинали скучать, всегда можно было устроить показ «живых картин». Люди переодевались в наряды различных эпох и застывали в разнообразных прихотливых позах. Особой популярностью пользовались известные литературные сюжеты. При помощи таких «живых картин» гости могли рассказать целую историю.

Существовали даже книжные инструкции по организации «живых картин». Одно из самых известных занимало аж 300 страниц. Этому развлечению предавалась и королева Виктория, которая создавала «картины» из своих детей в качестве подарка ко дню рождения супруга. Популярности «живым картинам» добавило и появление фотографии. Подобные снимки делал Льюис Кэрролл, у которого была специально оборудованная студия. В ней находилась масса костюмов и реквизита, а в качестве моделей выступали отпрыски его друзей.

Викторианцы устраивали салонные игры за простынями

Одним из любимых развлечений в прошлые века были салонные игры. Некоторые варианты требовали недюжинного артистизма, другие предполагали завидную резвость участников. Самой известной забавой были шарады. Гости разбивались на 2 команды. Участники не просто изображали предмет или действие, а разыгрывали небольшие пьесы. Именно поэтому обычно загадывали слово, которое можно было разбить на несколько частей (например, «водовоз»). При этом искомое слово обязательно следовало произнести во время представления вслух и громко. Так как для участников этих самодеятельных пьес прописывали небольшие диалоги, догадаться, о чем идет речь, было непросто. Для шарад использовали любой подручный реквизит и костюмы.

Другое развлечение, которое порождало массу веселья, называлось «тени». Дама или джентльмен усаживались на стул, и перед ними натягивали простыню. Сзади ставили стол с яркой лампой. Остальные участники должны были тихо проскользнуть между источником света и человеком на стуле. А водящему игроку нужно было угадать персону по тени. Задача была непростой, так как мужчины и женщины имели право переодеваться, изменять походку и прическу. Для другой забавы требовались тапочки. Игроки усаживались в круг, а водящий стоял в центре с закрытыми глазами. Участники быстро передавали обувь друг другу за спиной. Водящий мог в любой момент открыть глаза, и ему необходимо было угадать, у кого же в эту секунду находится тапка.

В XIX веке существовали свои аттракционы виртуальной реальности

Сейчас зрители могут полностью погрузиться в волшебный мир, используя шлемы виртуальной реальности или просматривая 3D-фильмы в IMAX-кинотеатрах. А в прошлые века художники и ученые умудрялись добиться схожего эффекта, используя лишь краски, полотно и различные рукотворные механизмы. На рубеже XVIII–XIX веков публику покорило изобретение Роберта Баркера. Он собственноручно разработал и построил здание для демонстрации панорам. Залы были сделаны в форме цилиндра, а на стенах развешивали изображения различных пейзажей. Зрители стояли в центре на вращающейся платформе.

У людей возникало полное ощущение того, что они находятся за сотни километров от родного города, в совершенно незнакомом экзотическом месте. Из-за того, что посетители попадали в залы после долгого перехода по темным коридорам и лестницам, панорама производила неизгладимое впечатление. У некоторых бедняг даже начинала кружиться голова. Часть художников весьма презрительно относилась к подобным полотнам и их создателям, отмечая, что к высокому искусству они никакого отношения не имеют.

Спустя некоторое время на смену панорамам пришли диорамы. Кто-то добавлял к полотнам скульптуры и бутафорские предметы, другие вместо холста использовали полупрозрачные ткани. С помощью различных источников света и ширм пейзажи в диораме менялись будто по мановению волшебной палочки, что приводило зрителей в восторг. Для демонстрации панорам строились внушительные здания необычной формы. Увы, со временем часть из них была разрушена. К середине XIX века это развлечение потеряло свою популярность, и публику увлекли другие технические новинки.

Люди отправлялись в парки, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета

Не только панорама предлагала публике взгляд на привычные вещи с необычного ракурса. В 1783 году братья Монгольфье изобрели воздушный шар. Это устройство позволило любопытствующим подняться на высоту птичьего полета и впервые осмотреть таким образом город и окрестности. В отличие от панорамы полет на таком летательном аппарате был удовольствием недешевым, и позволить его себе могли только избранные. Все изменилось, когда предприимчивый воздухоплаватель Чарльз Грин решил использовать для наполнения шаров угольный газ вместо водорода.

Из удивительного приключения полеты превратились в массовое развлечение. В увеселительном саду Воксхолл-Гарденз регулярно работал пассажирский воздушный шар. За умеренную плату каждый желающий мог подняться в небо над городом. Да и само зрелище поднимающегося ввысь летательного аппарата привлекало немало зевак.