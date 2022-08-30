10 случаев, когда члены королевской семьи надевали вещи родственников или точно копировали их стиль

Наверняка многие хотя бы раз в жизни давали поносить свою одежду близкому другу или члену семьи. Так делают и особы королевских кровей, каким бы странным это ни казалось. Более того, когда члены монарших семей передают друг другу вещи или делают копии определенных нарядов, это вызывает одобрение общественности.

Мы в ADME разыскали несколько примеров того, как венценосные особы или их родственники надевали бывшие в употреблении аксессуары, одежду, обувь или же воспроизводили такие же предметы на заказ.

1. Кэрол Миддлтон носит платья своей дочери

Мать герцогини Кембриджской не раз демонстрировала близкие отношения с дочерью, наряжаясь в платья, которые ей отдавала Кейт. Однажды она появилась на Королевских скачках в розовом платье, которое Кейт надевала за год до этого на одно из мероприятий.

2. Принцесса Швеции Виктория надела платье своей матери

Принцесса Виктория однажды одолжила платье у своей матери. Королева Сильвия с радостью предоставила ей наряд, чтобы Виктория вписала и свое имя в историю этого платья. Более 25 лет его надевали на различные мероприятия. Королева Сильвия впервые появилась в нем в 1995 году, затем еще раз в 2005 году, во время государственного визита в Австралию. А в 2018 году Виктория захотела пойти в нем на банкет в честь вручения Нобелевской премии.

3. Принцесса Дании Изабелла появилась на церемонии в мамином костюме

Датская принцесса Изабелла решила достать из гардероба белые брюки и пиджак, которые ее мама надевала в 2017 году на традиционную церемонию, где она предстала со своей семьей.

4. Принцесса Беатрис выходила замуж в бабушкином платье

Принцесса Йоркская серьезно подошла к традиции надевать на свадьбу что-то, принадлежащее другому человеку, и решила одолжить платье у своей бабушки, королевы Елизаветы II. Слегка измененный, этот наряд 1962 года смотрелся как новенький даже спустя 60 лет.

5. Луиза Маунтбеттен-Виндзор одолжила наряд у своей мамы

Внучка королевы Елизаветы II знала, как продемонстрировать ценность платья, которое ее мать, графиня Уэссекская, надела в 2016 году на празднование 90-летия королевы. Пару лет спустя леди Луиза пришла в нем на свадьбу своего двоюродного брата принца Гарри с Меган Маркл, дополнив образ интересным головным убором.



6. Принц Луи копирует своего отца

Самые маленькие члены британской королевской семьи тоже следуют традициям. На праздновании юбилея королевы Елизаветы младшего сын принца Уильяма сфотографировали в таком же матросском костюмчике, какой его отец надевал на аналогичное мероприятие 37 лет назад.

7. Принцесса Шарлотта унаследовала туфли своего дяди

Дочь герцога и герцогини Кембриджских тоже знает, что значит донашивать одежду за старшими. Когда она сопровождала родителей в королевском турне в 2017 году, на ней были красные туфельки, которые носил ее дядя, принц Гарри, будучи маленьким.

8. Принц Джордж и принцесса Шарлотта делятся одеждой друг с другом

У старших детей Кейт и Уильяма есть общая одежда. Синий кардиган с белым узором сначала принадлежал Джорджу. В нем он элегантно позирует на семейном портрете с бабушкой, кузенами и кузинами. Когда принц подрос, кардиган достался его сестре Шарлотте. Она надевала его поверх платья, как, например, на семейном фото с родителями.

9. Меган Маркл воссоздала наряд своей свекрови

Во время одной из официальных поездок с принцем Гарри Меган выбрала наряд, очень похожий на тот, что был на принцессе Диане в турне по Аргентине в 1995 году. Возможно, спустя 23 года Меган Маркл захотела отдать дань уважения маме своего супруга, надев платье схожего фасона и цвета.

10. Кейт Миддлтон осовременила один из самых запоминающихся нарядов леди Ди

Не изменяя своему уникальному стилю, Кейт Миддлтон надела белый костюм в черный горошек на Королевские скачки. Ее наряд был очень похож на тот, что был на принцессе Диане на том же мероприятии 36 лет назад. Даже серьги, которые герцогиня Кембриджская выбрала, принадлежали матери Уильяма.