12 находок, которые озадачили весь Интернет

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Все мы когда-то находили вещи, происхождение и применение которых было нам неизвестно. Раньше приходилось узнавать у мам, пап, бабушек и дедушек, которые порой и сами разводили руками. Сейчас же в Интернете полно людей, знающих обо всем на свете и готовых прийти на помощь.

1. «Мама нашла это у папы в шкафчике. Что это вообще такое?!»

Ответ: Классическая модель миксера Sunbeam Mixmaster оснащалась соковыжималкой — чашей, которая крепилась к верхней части миксера. Из нее выливался сок. В ней также находилось небольшое ситечко для отделения мякоти от сока.

2. «Что это за безумно тяжелая стекляшка с пузырьками внутри? На ней написано „1978“»

Ответ: Похоже на пресс-папье, используемое для того, чтобы стопки бумаг не сдувало со стола при порывах ветра. Сейчас они используются в основном как украшения.

3. «Что это за странный стеклянный шар в металлической оправе?»

Ответ: Это регистратор солнечного света Кэмпбелла-Стокса. Сфера фокусирует солнечный свет, прожигая дорожку на карте, которая устанавливается на подставке. Глубина прожига на бумаге показывает интенсивность солнечного света в те временные промежутки, пока солнце находится на небе.



4. «Что это за толстая деревянная палка?»

Ответ: Возможно используется с поющей чашей. Нужно слегка проводить палочкой по краю, и чаша начинает вибрировать.

5. «Что это за табуретка с очень узкой спинкой. У нее какое-то особое назначение?»

Ответ: Вращающийся стул на 3-х ножках. В принципе, особого применения нет.

6. «Я нашел это у бабушки дома: стеклянная ваза с металлической решеткой внутри»

Ответ: Она предназначена для размещения срезанных цветов.

7. «Эта штука сделана из кожи, длиной около 40 сантиметром. Есть идеи?»

Ответ: Похоже на декоративную кисточку от сумочки.

8. «Нашел такую вот штуковину из нержавеющей стали при уборке лаборатории»

Ответ: Это резак для стеклянных трубок! Я много раз использовал его в химической лаборатории.

9. «Нашел в шкафу. Полностью сделан из стекла с сужающимися отверстиями по всему периметру».

Ответ: Используется для удержания цветочной композиции в вазе.

10. «Кто-нибудь знает, для чего нужно это маленькое отверстие на внутренней стороне кольца?»

Ответ: Отверстие предназначено для того, чтобы изменения давления воздуха не повредили кольцо.

11. «Что это за стеклянный предмет? Он довольно тяжелый, без каких-либо обозначений, с очень узким отверстием сверху»

Ответ: Когда-то это было масляной свечой.

12. «Нашел кольцо в саду. После чистки увидел, что оно не похоже на обычное кольцо. Есть идеи?»

Ответ: Это кольцо георгианской/ранневикторианской эпохи, носится как траурное. Инициалы принадлежат умершему близкому человеку. Обычно они изготавливались из золота (18k+) и покрывались черной эмалью. Похоже, что ваше кольцо было изготовлено примерно в 1820-40-х годах.