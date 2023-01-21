15 знаменитых мужчин низкого роста, которые бросили вызов нереалистичным стандартам Голливуда
Стандарты красоты в Голливуде всегда были недостижимыми. Алан Лэдд (170 см), звезда кино 40-х годов, часто становился на коробку, чтобы выглядеть выше. А Хамфри Богарт (173 см) сидел на подушках в «Касабланке», чтобы сровняться по росту со своей коллегой-женщиной. К счастью, эти дни в прошлом.
1. Джереми Реннер — 174 см
2. Том Холланд — 173 см
3. Роберт Дауни мл. — 173 см
4. Кит Харингтон — 173 см
5. Хоакин Феникс — 173 см
6. Марк Уолберг — 173 см
7. Том Круз — 170 см
8. Зак Галифианакис — 170 см
9. Мартин Фримен — 170 см
10. Бен Стиллер — 167 см
11. Элайджа Вуд — 165 см
12. Джош Хатчерсон — 165 см
13. Джонни Галэки — 165 см
14. Дэниел Рэдклифф — 165 см
15. Бруно Марс — 165 см
Какие еще стандарты красоты, на ваш взгляд, нужно оставить в прошлом?
Фото на превью AP / East News, ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
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