15 знаменитых мужчин низкого роста, которые бросили вызов нереалистичным стандартам Голливуда

Стандарты красоты в Голливуде всегда были недостижимыми. Алан Лэдд (170 см), звезда кино 40-х годов, часто становился на коробку, чтобы выглядеть выше. А Хамфри Богарт (173 см) сидел на подушках в «Касабланке», чтобы сровняться по росту со своей коллегой-женщиной. К счастью, эти дни в прошлом.