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15 знаменитых мужчин низкого роста, которые бросили вызов нереалистичным стандартам Голливуда

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Стандарты красоты в Голливуде всегда были недостижимыми. Алан Лэдд (170 см), звезда кино 40-х годов, часто становился на коробку, чтобы выглядеть выше. А Хамфри Богарт (173 см) сидел на подушках в «Касабланке», чтобы сровняться по росту со своей коллегой-женщиной. К счастью, эти дни в прошлом.

1. Джереми Реннер — 174 см

AP / East News

2. Том Холланд — 173 см

Invision / Invision / East News

3. Роберт Дауни мл. — 173 см

AP / East News

4. Кит Харингтон — 173 см

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

5. Хоакин Феникс — 173 см

Sienna Conwell / Broadimage / Broad Image / East News

6. Марк Уолберг — 173 см

Invision / Invision / East News

7. Том Круз — 170 см

8. Зак Галифианакис — 170 см

EVAN AGOSTINI / INVISION / AP / East News

9. Мартин Фримен — 170 см

Joel Ryan / Invision / AP / East News

10. Бен Стиллер — 167 см

Invision / Invision / East News

11. Элайджа Вуд — 165 см

Invision / Invision / East News

12. Джош Хатчерсон — 165 см

AP / East News

13. Джонни Галэки — 165 см

John Shearer / Invision / AP / East News

14. Дэниел Рэдклифф — 165 см

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

15. Бруно Марс — 165 см

Какие еще стандарты красоты, на ваш взгляд, нужно оставить в прошлом?

Фото на превью AP / East News, ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
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AdMe/Культура/15 знаменитых мужчин низкого роста, которые бросили вызов нереалистичным стандартам Голливуда
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