16 фотографий, которые на раз-два поднимут вам настроение

Когда у вас плохой день, все, что вам нужно, — это хорошенько посмеяться. К счастью, в интернете полно юмористического контента. Так что, если хотите просто от души повеселиться, вы на правильном пути. Эта подборка гарантированно поднимет вам настроение.

1. Мальчик нарядился на Хеллоуин в костюм, изображающий пук

2. «Сын насадил кукурузу на мой кактус»

3. «Котик мешался во время упаковки подарков, так что пришлось и его завернуть (он не жаловался)»

4. «Гигантский банан на моем столе»

5. Бекон, который выглядит как Кевин Бейкон

6. «Вот так моя собака спит в своем любимом кресле»

7. «Кто-нибудь, позвоните 911! Тут несовершеннолетняя за рулем!»

8. В местной библиотеке сделали снеговика из книг

9. «Белка пыталась выяснить отношения с собакой моей сестры»

10. «Кнопка вызова в школе моего сына»

«Только для экстренных ситуаций». «Паника». «Норма».

11. Магазин пончиков оформлен как коробка пончиков

12. «Вот так мой ребенок выстраивает игрушки на ванне»

13. «Нам прислали уведомление, что за 1 неделю мы должны исправить ситуацию с деревом, иначе нас выселят. Мы отправили в ответ вот такое фото»

14. «Я работаю в спортзале. У одного из клиентов вот такая бутылка»

«Кетчуп со вкусом карри».

15. «Вот что создает праздничное настроение в кабинете моего врача»

16. «Вот так моя трехлетка играет в прятки»