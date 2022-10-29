17 знаменитостей, которые в 50 лет выглядят так же молодо, как и в начале их карьеры

Когда мы были маленькими, нам казалось, что 50 лет — это глубокая старость. Скорее всего, в голове возникал образ седых старичков, сидящих у камина в кресле-качалке с кошкой на коленях. Тогда мы даже не догадывались, что в 50 лет жизнь не заканчивается, а как раз только начинается.

1. Эминем

SIPA / East News , Jean_Nelson / Depositphotos

Успешный рэпер родился 17 октября 1972 года в Сент-Джозефе, штат Миссури. Хотя на протяжении многих лет Эминема критиковали за стиль и музыку, он получил множество наград и высокую оценку за свое творчество. С 1996 по 2020 год рэпер записал 11 студийных альбомов. Эминем также снялся в фильме «8 миль», который стал не только кассовым хитом, но и принес певцу премию «Оскар» за лучшую песню к фильму под названием «Lose Yourself».

2. Кэмерон Диас

PHOTOlink/Courtesy Everett Collection/East News , B2820 / Photoshot / East News

Актриса, которая преуспевала на большом экране в течение почти трех десятилетий, родилась 30 августа 1972 года в Сан-Диего, штат Калифорния. Хотя в настоящее время Диас оставила актерскую карьеру, такие фильмы, как «Маска», «Свадьба лучшего друга», «Все без ума от Мэри» и «Ангелы Чарли», всегда будут ассоциироваться именно с ней. Сейчас она занимается бизнесом и очень активна в социальных сетях.

3. Бен Аффлек

East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Актер, режиссер, продюсер и сценарист родился 15 августа 1972 года. Актер известен нам по таким фильмам, как «Армагеддон», «Влюбленный Шекспир», «Перл-Харбор», «Расплата», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости». Бен Аффлек получил множество наград, и хотя в его карьере были некоторые неудачи, критики по-прежнему высоко оценивают его актерское мастерство.

4. Дженнифер Гарнер

ASSOCIATED PRESS / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Актриса родом из Хьюстона, штат Техас, отпраздновала свое 50-летие 17 апреля. Она дебютировала в 1995 году с фильмом «Зоя». На сегодняшний день Дженнифер продолжает сниматься в фильмах и телесериалах. Благодаря сериалу «Шпионка» актриса получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Среди ее самых известных работ — «Сорвиголова», «Из 13 в 30» и «Электра».

5. Дуэйн Джонсон

PopularImages / Depositphotos , LISA O'CONNOR / AFP / East News

2 мая актеру, известному как «Скала», исполнилось 50 лет. Джонсон был профессиональным рестлером в WWE. Успех и популярность, которые он приобрел на ринге, открыли двери в Голливуд. Свой актерский путь Скала начал как приглашенный актер в телесериале «Звездный путь: Вояджер» и в «Шоу 70-х». На больших экранах актер появился после небольшой роли в фильме «Возвращение мумии». Благодаря успеху в картине Джонсон получил свою первую главную роль в фильме «Царь скорпионов». С тех пор он посвятил свою жизнь актерскому мастерству и уже собирается принять участие в нескольких проектах на 2023 год.

6. София Вергара

PopularImages / Depositphotos , Jean_Nelson / Depositphotos

Колумбийская актриса отметила свое 50-летие 10 июля. Она начала карьеру в качестве модели и вскоре привлекла внимание продюсеров, которые стали приглашать ее участвовать в телевизионных программах. Роль Глории Притчетт в сериале «Американская семейка» сделала Вергару настолько знаменитой, что она была номинирована на несколько премий. Она также стала второй колумбийкой, после певицы Шакиры, которую наградили звездой на Аллее славы.

7. Джуд Лоу

John Hayes / Everett Collection / East News , Joel C Ryan / Invision / AP / East News

29 декабря 2022 года британскому актеру исполнится 50 лет. Он снимался в таких фильмах, как «Авиатор», «Шерлок Холмс», «Меч короля Артура» и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», а также во многих других.

8. Гвинет Пэлтроу

Robert Hepler / Everett Collection / East News , Patrick T. FALLON / AFP / East News

27 сентября калифорнийской актрисе исполнилось 50 лет. Роли в фильмах «Большие надежды», «Влюбленный Шекспир», «Семь», трилогии «Железный человек» и «Мстители» принесли актрисе ошеломляющий успех. Несколько случайных фактов о Пэлтроу: она говорит по-испански, так как она жила в качестве студентки по обмену в испанском городе. Она крестница Стивена Спилберга и спела несколько песен в сериале «Хор».

9. Идрис Эльба

Angel Dust / Face to Face / East News , Jordan Strauss / Invision / AP

6 сентября британскому актеру телевидения, театра и кино исполнилось 50 лет. Мало кто знает об этом, но какое-то время Эльба работал диджеем, чтобы оплатить учебу. После его заинтересовала работа на телевидении, и актер начал пробоваться на небольшие роли. Вскоре Эльба решил попытать счастье за пределами своей страны и отправился в Нью-Йорк, где стал частью актерского состава сериала «Хранители». С тех пор его карьера пошла в гору, и мы могли увидеть Идриса в таких фильмах, как «Книга джунглей», «Тор: Рагнарек», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Отряд самоубийц» и многих других.

10. Алисса Милано

East News

19 декабря нью-йоркская актриса отметит свое 50-летие. Она стала известна благодаря ролям в таких фильмах, как «Кто здесь босс?», «Мелроуз-Плейс», «Зачарованные» и «Меня зовут Эрл». Алисса посвятила жизнь не только работе в кино и на телевидении, но и музыке, поскольку в конце восьмидесятых и начале девяностых актриса записала 5 альбомов.

11. Билли Джо Армстронг

s_bukley / Depositphotos

17 февраля солист, композитор и ведущий гитарист панк-группы Green Day отпраздновал свое 50-летие. Он играл с такими группами, как U2 и Blink-182, и за свою карьеру записал более 22 студийных альбомов.

12. Шакил О’Нил

ChinaImages / Depositphotos

Бывший баскетболист по прозвищу «Шак» отпраздновал свой день рождения 6 марта. Он родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Шакил был очень успешным и выдающимся игроком. Он играл с такими командами, как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Баскетболист был вынужден завершить карьеру из-за многочисленных травм.

13. Кармен Электра

Volker Corell / Face to Face / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

20 апреля актрисе и модели исполнилось 50 лет. Ее настоящее имя — Тара Ли Патрик. В Калифорнии актриса встретила певца Принса, и он убедил ее сменить имя. Кармен известна своей ролью в телесериале «Спасатели Малибу», а также в таких фильмах, как «Очень страшное кино» и «Знакомство со спартанцами».

14. Лиам Галлахер

LEFEVRE SYLVAIN / East News

21 сентября британскому певцу и основателю группы Oasis исполнилось 50 лет. Вместе со своим братом Ноэлем и остальными музыкантами ему удалось продать миллионы копий своего творчества, пока группа не распалась. Лиам создал собственную группу, в которую вошли некоторые участники Oasis, и назвал ее Beady Eye. Однако группа просуществовала всего 5 лет. Сейчас Лиам исполняет свои песни соло и собирается выпустить новый альбом «C’mon You Know».

15. Сельма Блэр

s_bukley / Depositphotos

23 июня американской актрисе исполнилось 50 лет. Ее помнят по ролям Сесиль Колдуэлл в фильме «Жестокие игры», Вивиан Кенсингтон в фильме «Блондинка в законе», Джейн Бернс в фильме «Милашка» и Лиз Шерман в фильме «Хеллбой».

16. Карл Урбан

everett225 / Depositphotos

Новозеландский актер отметил свое 50-летие 7 июня. Он прославился в Голливуде благодаря ролям в таких фильмах, как «Властелин колец» и трилогия «Звездный путь», «Тор: Рагнарек», и телесериалах, таких как «Зена — королева воинов» и «Пацаны». Актер свободно говорит на немецком языке. Он также работал на ферме своего дяди, играет в гольф, увлекается альпинизмом, верховой ездой, серфингом, рыбной ловлей и ухаживает за своим собственным садом.

17. Джери Хорнер (Джинджер Спайс)

Wise / Face to Face / East News

Бывшая участница британской группы Spice Girls родилась 6 августа 1972 года и недавно отпраздновала свое 50-летие. После распада группы певица занялась сольной карьерой и сумела продать 45 миллионов копий своих песен по всему миру. Она написала 3 книги: «If Only», «Just for the Record» и «Ugenia Lavender». Джери стала автором, режиссером и продюсером оригинального сериала для YouTube под названием «Rainbow Woman».

Каких еще 50+ знаменитостей вы бы добавили в этот список?